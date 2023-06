Kooperationsmesse KOOP 2024 noch effizienter

Im Februar 2023 fand die Kooperationsmesse KOOP von expert und EURONICS erstmals physisch auf dem Messegelände Berlin statt und verzeichnete dort eine sehr gute Resonanz.

Um die Veranstaltung für alle Beteiligten zukünftig noch kompakter und effizienter zu gestalten, haben expert, EURONICS und die Messe Berlin nun ein optimiertes Veranstaltungskonzept für das Jahr 2024 entworfen. Die wichtigste Änderung ist, dass die gemeinsame KOOP-Halle mit den Partnern beider Kooperationen gleichzeitig von den expert-Gesellschaftern und den EURONICS-Mitgliedern besucht wird. Dadurch wird die Dauer der Messe auf zwei Tage reduziert: Sonntag, 18. Februar und Montag, 19. Februar 2024.

Im Rahmen der KOOP 2023 haben expert und EURONICS je über zwei Tage ihre Ordermessen veranstaltet. Alle Aussteller, die mit beiden Kooperationen zusammenarbeiten, haben ihre Produkte und Angebote in einer gemeinsamen KOOP-Halle ausgestellt, die nacheinander für beide Kooperationen geöffnet war. Dies wird sich im kommenden Jahr ändern: Am 18. und 19. Februar 2024 werden die expert-Gesellschafter und die EURONICS-Mitglieder gleichzeitig die Stände der gemeinsamen Aussteller besuchen. Die Veranstaltung kann so von vier auf zwei Tage komprimiert werden. Die Aussteller, die exklusiv mit einer der Kooperationen zusammenarbeiten, werden weiterhin in den kooperationseigenen Hallen vertreten sein, in denen expert und EURONICS zudem ihren Gesellschaftern bzw. Mitgliedern ihre kooperationseigenen Dienstleistungen präsentieren werden.

Ablaufplan der KOOP 2024

„Unsere erste physische KOOP in Berlin war ein voller Erfolg“, sagt Dr. Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der expert SE. „Mit der KOOP haben wir eine wichtige Kommunikations-, Informations- und Innovationsplattform geschaffen, die unseren Gesellschaftern sowie Industrie- und Dienstleistungspartnern einen echten Mehrwert bietet.“

„Mit den gesammelten Erfahrungen und dem Feedback unserer Partner haben wir das Veranstaltungskonzept der KOOP für das kommende Jahr noch zielgerichteter und effizienter gestaltet“, so Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der EURONICS Deutschland eG. „Wir sind überzeugt, damit die optimale Basis für eine erfolgreiche KOOP 2024 gelegt zu haben und freuen uns bereits jetzt auf die gemeinsamen Tage mit unseren Mitgliedern u Partnern.“

