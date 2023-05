Denon stellt den DNP-2000NE Netzwerk-Audio-Player vor

Denon bringt mit dem DNP-2000NE Netzwerk-Audio-Player einen hochmodernen Musikplayer auf den Markt, der sich durch hervorragende Klangqualität und vielseitige Anschlussmöglichkeiten auszeichnet.

Er wurde als Ergänzung zu dem Denon Vollverstärker PMA-1700NE sowie älteren Modellen wie dem PMA-2500NE oder PMA-1600NE entwickelt. Gleichzeitig passt er aber auch zu jedem Hi-Fi-System, das einen hochwertigen Audio-Streamer benötigt. Der DNP-2000NE ist nicht nur in Schwarz und Premium-Silber, sondern auch in Silber-Graphit erhältlich, so dass Besitzer eines PMA-A110 oder DCD-A110 einen auch optisch passenden Player zu ihrem Set hinzufügen können. Der DNP-2000NE ist vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, die für ein unvergleichliches Musikerlebnis sorgen.

HEOS-Integration für nahtlose Musikwiedergabe

Der DNP-2000NE verfügt über HEOS Built-in, der Denon Wireless-Technologie, mit der Nutzer Musik kabellos von Musikdiensten wie Spotify, Tidal, Amazon Music und anderen Anbietern streamen können. Diese Funktion bietet Zugriff auf Millionen von Songs, die alle – je nach Angebot – in High-Fidelity-Klangqualität gehört werden können. Mit der HEOS App können Nutzer außerdem ihre lokale Musikbibliothek einfach verwalten, Wiedergabelisten erstellen oder Musik mit anderen HEOS Built-in Geräten wie den Denon Home Wireless-Lautsprechern teilen.

Originalgetreue Audiowiedergabe für unübertroffene Klangqualität

Der DNP-2000NE ist mit dem Advanced AL32 Processing Plus von Denon ausgestattet, das ein Upsampling auf 384kHz und eine intelligente Erweiterung der Auflösung auf 32 Bit für eine möglichst genaue Rekonstruktion des Musiksignals ermöglicht. Diese Technologie sorgt für eine originalgetreue Wiedergabe und damit für eine unübertroffene Klangqualität. Der Player verfügt außerdem über vier hochpräzise 32-Bit/384kHz Digital-Analog-Wandler. Der vom Flaggschiff DCD-A110 übernommene Doppel-Differenzialmodus sorgt für einen klaren und detaillierten Klang. Alles ist durch das Denon Master Clock Design perfekt synchronisiert, das keine Abweichung des Taktsignals zulässt, was für eine originalgetreue Wiedergabe entscheidend ist. Darüber hinaus sind die analogen und digitalen Schaltkreise des DNP-2000NE voneinander isoliert, um die analogen Schaltkreise vor Störungen und Rauschen der digitalen Sektion zu schützen.

Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für maximale Vielseitigkeit

Der DNP-2000NE bietet eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter Wi-Fi, Ethernet, USB und Bluetooth. Er unterstützt auch AirPlay 2 für direktes, kabelloses Musikstreaming von iOS-Geräten. Darüber hinaus ist der Player mit HDMI ARC, zwei optischen und einem koaxialen Digitaleingang sowie einem USB-B-Eingang für natives Musikstreaming direkt von einem Computer ausgestattet. Damit kommen auch externe Quellen in den Genuss der exklusiven Wandler-Technologie im DNP-2000NE. Der integrierte Bluetooth-Transmitter ermöglicht den kabellosen Anschluss eines Bluetooth-fähigen Kopfhörers.

HDMI ARC – Direkte Verbindung zum Fernseher

Dank eines HDMI ARC-Anschlusses am DNP-2000NE können Nutzer den Fernsehton direkt an ihr Hi-Fi-System übertragen. Da heutige Smart-TVs eine exzellente Bildqualität liefern und auch Medienzentralen für alle Online-Dienste eines modernen Entertainment-Systems sind, sollten auch bei der Klangqualität keine Kompromisse eingegangen werden. Zudem wird HDMI CEC unterstützt, so dass kompatible Denon Verstärker oder der variable Ausgang des DNP-2000NE über die Fernbedienung des Fernsehers gesteuert werden können.

Preise und Verfügbarkeit

Der DNP-2000NE Netzwerk-Audio-Player ist ab Juni 2023 in Schwarz und Premium-Silber für 1.599,00 Euro und in Silber-Graphit für 1.799,00 Euro verfügbar.

