Canon EOS R50 hat Smartphone-Aufsteiger im Visier

Canon kommt mit der EOS R50 ‒ sie soll der perfekte Einstieg in die EOS R-Reihe für Content Creator sein.

Perfekt für Content Creators, die von ihrem Smartphone aufsteigen möchten. Die APS-C-Kamera zeigt sich als Multitalent für 4K-Videos, klangvolle Audioaufnahmen und hochwertige Fotos.

Die benutzerfreundliche Oberfläche, die vereinfachte Ergonomie und die fortschrittlichen neuen Automatikmodi sorgen für professionell aussehende Ergebnisse. Die EOS R50 eignet sich für alle aufstrebenden Kreativen, die eine Kamera suchen, mit der sie ihren Stil sowohl bei Fotos als auch bei Videos verfeinern können. Parallel zur Einführung der EOS R50 wird das RF-S 55-210mm F5-7.1 IS STM vorgestellt ‒ ein kompaktes Teleobjektiv, das speziell für die APS-C-Kameras der EOS R Reihe entwickelt wurde.Die EOS R50 wird sowohl in Schwarz als auch in Weiß erhältlich sein. EOS R50 Gehäuse 829 Euro UVP, mit RF-S 18-45 mm F4.5-6.3 Zoom 949 Euro UVP. Ausführlicher Bericht in unserer März-Ausgabe.