Neuer Netzwerk-Streaming-Verstärker von rotel

Rotel präsentiert heute seinen Netzwerk-Streaming-Verstärker S14 für anspruchsvolle Musikliebhaber. Das leistungsstarke Gerät erleichtert den Zugriff auf Songs von Online-Quellen.

Der S14 basiert auf mehr als 60 Jahren Entwicklungserfahrung und überzeugt mit leistungsstarkem Sound. Sein 32-Bit-D/A-Wandler aus der ESS Sabre Reihe speist Hochstrom-Ausgangstransistoren, die von einem überdimensionierten Ringkerntransformator versorgt werden und zu einem präzisen, kontrollierten Klang beitragen.

Der S14 ermöglicht es Anwendern, Musik direkt von beliebten Streaming-Diensten wie Spotify, Tidal oder Qobuz, und zahlreichen Internetradio-Stationen zu streamen. AirPlay2 und Google Cast werden ebenso unterstützt. Darüber hinaus steht ein koaxialer und ein optischer sowie ein analoger Cinch-Eingang, ein USB-B-Anschluss zum Verbinden mit einem Computer sowie aptX™ HD-Bluetooth zur Verfügung. Über 5-Wege-Anschlussklemmen versorgt das All-in-One-Gerät Lautsprecher mit einer Leistung von bis zu 150 Watt (4 Ohm) pro Kanal. An der Vorderseite befindet sich zudem ein Kopfhöreranschluss. Die neu entwickelte Fernbedienung aus Aluminium im ansprechenden Design macht die Steuerung des Streaming-Verstärkers bequem und intuitiv.

Der S14 lässt sich sowohl per Kabel als auch per Dualband-WLAN mit dem Netzwerk verbinden und bietet damit ultimative Flexibilität bei der Installation. Das Display an der Gerätefront zeigt das Album-Cover in Farbe sowie Informationen zu Titel, Track-Nummer und Künstler des jeweils ausgewählten Audiostreaming-Dienstes an.

Der S14 ist ab Januar in den Farben Schwarz und Silber für 2.699 Euro verfügbar.

www.rotel.com/de