Logitech Brio 500 Serie und neue Zone Vibe Kopfhörer

Die neue Reihe von Webcams und modernisierten Kopfhörern bieten Wissensarbeitern Qualität, Style, Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit für eine fortschrittliche Zusammenarbeit

Logitech stellt zwei neue Produktserien vor: die Brio 500 Webcams und die Zone Vibe Kopfhörer. Die Produkte wurden speziell für die sich verändernden Bedürfnisse von Hybrid-Arbeitnehmenden entwickelt.

Jüngste Studien zeigen: Mehr als 89 % der Personen, die von zu Hause aus arbeiten, haben mit ungünstigen Kamerawinkeln, schlechten Lichtverhältnissen und einem eingeschränkten Sichtfeld zu kämpfen, wenn sie eine eingebaute Laptop-Kamera verwenden. Die Brio 500 Webcams und die Zone Vibe Kopfhörer lösen genau diese Herausforderungen von hybriden Arbeitsumgebungen. Zudem werden IT-Manager optimal dabei unterstützt, Remote- und Hybrid-Arbeitskräfte ihrer Unternehmen modern und gleichzeitig – dank CO2-Neutralität der Produkte – umweltfreundlich auszustatten.

„Viele Remote- und Hybrid-Mitarbeitende sind immer noch unzureichend ausgestattet und haben mit Lösungen aus der Zeit vor der Pandemie zu kämpfen“, erklärt Scott Wharton, General Manager von Logitech Video Collaboration. „Unsere innovative neue Generation von Brio Webcams und Zone Vibe Kopfhörern ist die Antwort auf den Ruf moderner Berufstätiger, die für Arbeit und Freizeit Qualität, Style und Kosteneffizienz auf Business-Niveau benötigen. Neue Funktionen, wie der Show Mode von Brio, eröffnen Lehrern, Designern und Architekten neue Möglichkeiten, physische Objekte, Notizen und Skizzen einfach per Video zu präsentieren.“

Brio 500 Webcams

Entwickelt für diejenigen, die Audio- und Videoqualität auf Business-Niveau bei Videoanrufen suchen, ist die Brio 500-Serie eine neue Klasse von Webcams, die die häufigsten Herausforderungen bei Videokonferenzen lösen. Die RightSight-Technologie (aktiviert durch Logi Tune) setzt Benutzer automatisch in Szene – selbst in Bewegung. Integrierte Innovationen wie RightLight 4 korrigieren wiederum automatisch unzureichende Beleuchtung. Die Brio 500-Serie führt außerdem die Show Mode-Funktion ein, mit der sich Skizzen oder andere physische Objekte auf dem Schreibtisch einfach teilen lassen. Mit einem innovativen Halterungssystem und einem eingebauten Sensor, der das Bild beim Neigen automatisch spiegelt, kann die Kamera einfach nach unten gekippt werden, um Objekte auf dem Schreibtisch zu fokussieren und an alle Teilnehmenden zu übertragen.

Ergänzend geben das elegante Design und die modischen Farben – Graphit, Off-White und Rosé – Benutzern die Freiheit, ihre Arbeitsplätze individuell nach ihrem Geschmack und passend zu ihren Persönlichkeiten auszustatten.

Zone Vibe Kopfhörer

Die neuen Zone Vibe-Kopfhörer von Logitech sind die ersten kabellosen Kopfhörer auf dem Markt, die Leistung in Business-Qualität mit Komfort, Style und Kosteneffizienz verbinden. Erhältlich in den Farben Graphit, Off-White und Rosé, sind die Kopfhörer so konzipiert, dass Sie bequem den ganzen Tag über mit Kollegen zusammenarbeiten und mit Ihrer Familie in Kontakt bleiben können. Die leichten Over-Ear-Kopfhörer wiegen nur 185 Gramm und sind mit weichem, gestricktem Material und Memory-Schaumstoff ausgestattet. Weitere Informationen finden Sie unter Zone Vibe 100, Zone Vibe 125 und Zone Vibe Wireless.

IT Management

Für IT-Teams, die Büroarbeitsplätze und Heimbüros ausstatten müssen, bietet die Brio-Serie Plug-and-Play, ist mit den meisten Videokonferenzplattformen kompatibel und zertifiziert für Microsoft Teams, Google Meet und Zoom. Dank der Logitech Sync-Integration mit Brio 505 können IT-Administratoren die Firmware aktualisieren und Probleme beheben, so dass hybride Teams zusammenarbeiten können, ohne den Anschluss zu verlieren.

Zone Vibe Wireless lässt nicht nur Mitarbeitende Audio in Unternehmensqualität nutzen. Durch die einfache Bedienung, Zertifizierungen und Kompatibilität mit den meisten Videokonferenzplattformen sowie der Möglichkeit, Aktualisierungen über Logi Tune und Logitech Sync durchzuführen, hat die IT-Abteilung weniger Probleme und Helpdesk-Tickets zu verwalten.

Dank der neuen Webcams und Kopfhörer von Logitech können IT-Teams Arbeitnehmende auch in remoten Umgebungen optimal dabei unterstützen, beste Leistung zu erbringen und in der hybriden Ära erfolgreich zu sein – professionell ausgestattet, ob im Büro oder für die Arbeit von zu Hause aus.

Nachhaltigkeit

Die Brio 500-Serie und die Zone Vibe-Kopfhörer sind als CO2-neutral zertifiziert. Das bedeutet, dass die CO2-Bilanz der Produkte dank Investitionen von Logitech in Projekte zum Ausgleich und zur Beseitigung von CO2-Emissionen auf null reduziert wird. Die Kunststoffteile des Brio 500 bestehen zudem aus zertifiziertem, recyceltem Kunststoff: 68 % für Graphit und Schwarz und 54 % für Off-White und Rosé. Zone Vibe wird wiederum aus mindestens 25 % recyceltem Kunststoff hergestellt.

Beide Produktfamilien werden in Papier verpackt, das aus FSC-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen stammt.

Preis und Verfügbarkeit

Die Brio 500 Webcam-Serie und die Zone Vibe 100- und 125-Kopfhörer sind ab sofort erhältlich. Die Zone Vibe Wireless-Kopfhörer werden im November auf den Markt kommen. Die Brio 500 Webcam-Serie kostet 139,- Euro. Der Zone Vibe 100 kostet 119,- Euro, der Zone Vibe 125 kommt zum Preis von 129,- Euro und der Zone Vibe Wireless für 139,- Euro in den Handel.

