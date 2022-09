HD+ ab sofort für ausgewählte TV-Geräte von Loewe verfügbar

Loewe integriert die HD+ TV-App in die TV-Geräte und bietet Zuschauern damit die Möglichkeit, die privaten Sender in HD zu empfangen sowie zusätzliche Features nutzen zu können.

Alle auf dem Loewe Chassis SL7 basierenden Fernseher, wie die OLED-Modelle Loewe bild i, die Kompakt-TV Loewe bild c sowie die farbenfrohen Fernseher der jungen Marke We. by Loewe unterstützen HD+ ohne weitere Hardware. Das Softwareupdate erfolgt auf den entsprechenden TV-Modellen automatisch über das Internet.

Zuschauer können mit der HD+ TV-App das HD+ Sender-Paket sowie die Komfort-Funktion sechs Monate gratis auf ihren Loewe TV-Geräten testen: Ein besonders komfortables Fernseherlebnis bietet der Neustart bereits laufender Sendungen oder die komfortable Suchfunktion, bei der gleichzeitig in den Mediatheken sowie im Live-Programm Inhalte gefunden und entdeckt werden können. Als praktisch erweist sich der automatische Umschalthinweis, wenn eine Sendung auch in UHD-Qualität verfügbar ist: UHD verpassen war gestern!

„Die Integration der HD+ TV-App in immer mehr Fernsehgeräte für den Empfang über Satellit ermöglicht ein großartiges TV-Erlebnis. Besonders komfortabel ist die Kombination von Fernsehprogrammen mit Online-Inhalten ohne Medienbruch“, sagt Andreas Schulz, Leiter Produktmanagement bei HD+. „Wer ein Loewe TV-Modell mit HD+ nutzt, kann die neuen Möglichkeiten sofort sechs Monate risikolos und ohne zusätzliche Kosten auf Herz und Nieren testen. Das ist auch für den Fachhandel ein überzeugendes Argument in der Kundenberatung.“

„Unsere TV-Geräte von Loewe zeichnen sich durch höchste Qualität in der Fertigung aus, überzeugen mit einzigartigem Design und bieten ein ganz besonderes Fernseherlebnis. Mit der HD+ TV-App bauen wir das Vergnügen noch einmal aus: Die einfache Nutzung; ein Mehr an Komfort; die Vielfalt der HD- und UHD-Sender auf Knopfdruck. Das ist beste Qualität made in Germany“, erklärt VP Global Sales José Barreiro-López.

Die Integration von HD+ wird in den entsprechenden Loewe Fernsehern über die HD+ HbbTV Operator App realisiert. Dieser Standard erleichtert die Bedienung von Smart TVs.

Die sechsmonatige HD+ Testphase ist kostenfrei, ohne Registrierung und weitere Verpflichtungen. Eine Verlängerung von HD+ im Anschluss ist unkompliziert im Handel oder im HD+ Webshop möglich.

www.hd-plus.de