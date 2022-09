Thilo Röhrig wechselt von Sony zu Ringfoto

Wechsel in der Geschäftsführung bei Ringfoto. Thilo Röhrig folgt auf Michael Gleich.

Der Verwaltungsrat der Ringfoto, Europas größtem Fotoverbund hat Thilo Röhrig (47) zum 1. Oktober 2022 als Nachfolger von Michael Gleich (67) der nach 29 Jahren als Geschäftsführer in den Ruhestand geht, zum Geschäftsführer des Unternehmens bestellt. Gleich hatte erfolgreich fast 30 Jahre die Geschicke der Kooperation geleitet und bereits auf der Gesellschafterversammlung im Juni 2022 bekannt gegeben, dass er zum Jahresende aus dem Unternehmen ausscheidet.

Thilo Röhrig wird die Ringfoto als Geschäftsführer gemeinsam mit Ines Ebersberger (49) führen, die bereits die letzten 3 Jahre als Geschäftsführerin für die Ressorts Finanzen und IT verantwortlich zeichnet. Röhrig kommt von Sony Europe, wo er bis Ende August, nach 17 Jahren im Konzern, zuletzt für das CAV & Mobile Consumer Business als Commercial Director in Deutschland verantwortlich war. Röhrig: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe bei RINGFOTO, einem der erfolgreichsten Handelsunternehmen unserer Branche und hoffe mit meiner Erfahrung aus über 20 Jahren auf Industrieseite auch neue Impulse und Ideen für die Zukunft einbringen zu können. Das vorhandene Potenzial in dem Markt und vor allem im Fachhandel ist enorm.“ Rainer Schorcht , langjähriger Verwaltungsratsvorsitzender, dazu: „Wir haben uns die Auswahl der Nachfolge für Michael Gleich nicht leicht gemacht. Herr Gleich war ein Garant für die sehr erfolgreiche Entwicklung der gesamten Ringfoto Gruppe im In- und Ausland in den letzten 29 Jahren, wofür wir ihm sehr dankbar sind. Gleichzeitig haben wir mit Thilo Röhrig nun den Kandidaten, bei dem wir überzeugt sind, dass er die Kooperation in den kommenden Jahren weiterentwickelt und mit seiner Persönlichkeit und Erfahrung bereichern wird. Als Verwaltungsrat freuen wir uns auf die neue enge Zusammenarbeit.“