Home Electronics Markt im 1. Halbjahr mit 2,2 % im Plus

Der Markt für Home Electronics-Produkte (HE), dargestellt im HEMIX, Home Electronics Market Index, liegt im ersten Halbjahr 2022 verglichen mit dem Vorjahres-Zeitraum mit 2,2 Prozent im Plus.

Mit einem Umsatz von mehr als 14,2 Milliarden Euro weist der Bereich Consumer Electronics im ersten Halbjahr 2022 ein Plus von 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf. Dabei entwickelten sich die drei CE-Segmente sehr unterschiedlich: Die Unterhaltungselektronik verzeichnet einen Rückgang um 4,2 Prozent auf knapp 3,7 Milliarden Euro Umsatz. Privat genutzte Telekommunikations-Produkte erreichten mit einem Zuwachs um 14,8 Prozent knapp sieben Milliarden Euro Umsatz. Die privat genutzten IT-Produkte konnten mit einem Minus von 11,5 Prozent auf knapp 3,7 Milliarden Euro das große Umsatz-Wachstum des Vorjahres nicht fortsetzen.

Im Bereich der Unterhaltungselektronik wurde im ersten Halbjahr 2022 mit Fernsehgeräten ein Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro (- 9,6 %) erzielt, die verkaufte Stückzahl sank um 16,8 Prozent auf rund 2,2 Millionen TV-Geräte. Dem gegenüber stieg der Durchschnittspreis aller verkauften TV-Geräte um 8,7 Prozent auf 688 Euro. Das Home Audio Segment verzeichnete einen Umsatzrückgang von 1,4 Prozent auf 398 Millionen Euro. Die Produktgruppen Audio Home Systems und Lautsprecher-Boxen zeigten Zuwächse. Mit einem Umsatz von 735 Millionen Euro (+ 14,0 %) verzeichnete die Produktsparte Audio-/Video-Zubehör erneut einen Umsatzanstieg. Einen Umsatzrückgang mussten hingegen wieder die Videogames-Konsolen mit einem Minus von 17,0 Prozent auf 234 Millionen Euro verzeichnen.

Bei den Produkten der privat genutzten Telekommunikation zeigten sich in den Monaten Januar bis Juni 2022 in allen Sparten, außer bei den klassischen Telefonen, Zuwächse. Core Wearables, also beispielsweise Fitnesstracker und Smart Watches, wuchsen im Umsatz um 9,5 Prozent auf 629 Mio. Euro. Die Stückzahl stieg um 1,8 Prozent auf mehr als 3,2 Millionen. Dabei stieg auch der Durchschnittspreis um 7,6 Prozent auf 193 Euro an. Die Sparte der Smartphones verzeichnete im ersten Halbjahr 2022 ein Umsatzplus von 16,1 Prozent auf knapp 6,2 Milliarden Euro. Die verkaufte Stückzahl stieg auf knapp 10,2 Millionen Geräte (+ 4,0 %) und der Durchschnittspreis stieg um 11,6 Prozent auf 605 Euro.

Die Produktsegmente Desktop PCs (- 13,5 %), Notebooks (- 10,1 %) und

Tablet-PCs (- 14,7 %) verzeichneten deutliche Umsatzrückgänge. Aufgrund gestiegener Durchschnittspreise bei Desktop-PCs und Tablet-PCs viel das Umsatzminus dieser Produkte geringer aus als die jeweiligen Stückzahlrückgänge. Auch die Monitore zeigten negative Zahlen bei Umsatz (- 11,8 %) und Stückzahl (- 20,0 %), allerdings bei gestiegenem Durchschnittspreis (+ 10,3 %). Die Investitionen für Home Office und Distanzunterricht, die in den Jahren zuvor für außergewöhnliches Wachstum sorgten, sind nun offensichtlich abgeschlossen.

Entwicklung bei Elektro-Hausgeräten

Die beiden Elektro-Hausgeräte-Segmente zeigten sich im ersten Halbjahr 2022 erneut unterschiedlich: Elektro-Großgeräte konnten einen Umsatzzuwachs um 8,3 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro erzielen. Elektro-Kleingeräte verzeichneten hingegen ein Minus von 4,8 Prozent auf knapp 3,2 Milliarden Euro Umsatz.

Hier geht es zu den aktuellen HEMIX-Zahlen 1. Halbjahr 2022