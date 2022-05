Michael Zöller wird Vice President TV/Audio bei Samsung Deutschland

Seit über 20 Jahren im Konzern: Zöller verantwortet ab jetzt Vertrieb und Produktmanagement für TV/Audio bei der Samsung Electronics GmbH.

Ab 16. Mai 2022 wird Michael Zöller den Posten des Vice President TV/Audio bei der Samsung Electronics GmbH übernehmen. In seiner neuen Position leitet er den Vertrieb sowie das Produktmanagement des Bereichs TV/Audio in Deutschland. Zöller vereint über 20 Jahre Erfahrung im Samsung-Konzern auf europäischer Ebene und wird zukünftig an Leif-Erik Lindner , Vice President CE, berichten.

„Mit Michael Zöller setzen wir auf ein wahres CE-Urgestein aus dem Hause Samsung. Er hat sich auf europäischem Terrain im Konzern bereits seit vielen Jahren für die Bereiche TV, AV und Display verdient gemacht und wird mit seiner Erfahrung und seinem Wissen die TV- und Audio-Sparte in Deutschland enorm bereichern. Ich freue mich sehr, Michael Zöller an Bord zu haben“, kündigt Leif-Erik Lindner die Zusammenarbeit an. Zuletzt verantwortete Michael Zöller als Vice President die Consumer Electronics Sparte bei Samsung Electronics Austria. Davor koordinierte er als Vice President und European Head of Visual Display die Bereiche TV, AV und Display für ganz Europa.