Noise Cancelling Kopfhörer WH-1000XM5 von Sony

Sony präsentiert das jüngste Modell seiner 1000X-Serie, den kabellosen Kopfhörer mit Noise Cancelling WH-1000XM5.

Der neue Kopfhörer bietet ein unerreicht intensives, ablenkungsfreies Klangerlebnis und hebt die bereits branchenführende Geräuschminimierung und Audioqualität des Vorgängermodells WH-1000XM4 mit innovativen Technologien in die nächste Dimension.

Beste Geräuschminimierung

Der WH-1000XM5 verfügt über die hervorragendsten Geräuschminimierungsfunktionen, die Sony je geboten hat. Zwei Prozessoren steuern acht Mikrofone, die störende Geräusche vor allem im mittleren und hohen Frequenzbereich drastisch reduzieren. Ein automatischer NC-Optimierer passt die Geräuschminimierung präzise an die jeweilige Person und Umgebung an. Ob beim Arbeiten mitten in einem belebten Café oder beim Musikhören in der überfüllten U-Bahn – der WH-1000XM5 schafft stets die optimale, störungsfreie Hörumgebung.

Mithilfe des integrierten Prozessors V1 schöpft der WH-1000XM5 das Potenzial des HD Noise Cancelling-Prozessors QN1 von Sony voll aus, während die speziell entwickelte 30-mm-Treibereinheit die Klangqualität zusätzlich verbessert. Diese Merkmale sorgen für einen klaren Klang, optimieren die Basswiedergabe und gewährleisten ein unvergleichliches Noise Cancelling, sodass die Nutzer ihre Umgebung komplett ausblenden können.

Klang in höchster Vollendung

Der Kopfhörer WH-1000XM5 setzt einen völlig neuen Standard für hochwertige Audioqualität. Durch sorgfältigste Auswahl und Verarbeitung der Materialien versetzt Sony die Nutzer in die Lage, ihre Lieblingstitel in exzellenter, authentischer Qualität zu genießen.

Für die speziell entwickelte 30-mm-Treibereinheit mit leichter, steifer Kalotte wurde ein Kohlefaserverbundwerkstoff verwendet, der die Empfindlichkeit gegenüber hohen Frequenzen verbessert und dadurch für einen natürlicheren Klang sorgt. Zu den einzigartigen Technologien von Sony zählt zudem ein hochwertiges bleifreies, goldhaltiges Lötmaterial für ausgezeichnete Verbindungen und optimierte Schaltungen, um bei jedem Titel glasklaren Sound und ein gleichmäßiges Klangbild zu erzielen. Dank LDAC3, der branchenweit anerkannten Audiocodierungstechnologie von Sony, können die Nutzer sowohl mit als auch ohne Kabel High-Resolution-Audio-Inhalte in erstklassiger Qualität genießen. DSEE Extreme4 wiederum optimiert die Musik in Echtzeit und stellt bei komprimierten Audiodateien all die feinen Details wieder her, mit denen die Künstler ihrer Musik Charakter verleihen.

Der neue Kopfhörer ist für 360 Reality Audio zertifiziert und ermöglicht ein immersives, personalisierbares5 Hörerlebnis.

Mit dem WH-1000XM5 können die Nutzer selbst in schwierigen Hörsituationen problemlos telefonieren. Die Precise Voice Pickup-Technologie von Sony sorgt mit vier Beamforming-Mikrofonen und einem KI-basierten Geräuschminimierungsalgorithmus für eine klare und deutliche Übertragung der Stimme; hinzu kommt eine neu entwickelte Struktur zur Reduzierung von Windgeräuschen. So kann jetzt selbst eine belebte Straße oder ein lauter Arbeitsplatz zum idealen Ort werden, um sich schnell mit Freunden oder Kollegen kurzzuschließen.

Brandneues Design mit verbessertem Tragekomfort

Wer das ikonische Design der WH-1000X-Serie kennt, wird sich über die ansprechende Evolution dieses Stils beim WH-1000XM5 freuen. Die neue geräuschlose Konstruktion wird durch ein neu entwickeltes, synthetisches Soft-Fit-Leder und eine stufenlose Kopfbandverstellung attraktiv abgerundet. Das Soft-Fit-Leder schmiegt sich perfekt an den Kopf, nimmt den Druck von den Ohren und schirmt Außengeräusche ab, sodass die Nutzer den ganzen Tag lang bequem und ungehindert Musik hören können.

Intelligente Steuerung und herausragender Bedienkomfort

Sony weiß, wie viel die meisten Menschen heute um die Ohren haben. Wer nach einem anstrengenden Arbeitstag in die Ruhe des eigenen Zuhauses zurückkehrt, erlebt mit dem WH-1000XM5 einen nahtlosen Übergang, denn die adaptive Geräuschsteuerung des Kopfhörers stimmt den Klang automatisch auf die jeweilige Situation ab. Sie erkennt auch die Orte, an denen sich der Nutzer häufig aufhält, und passt die Einstellungen für Umgebungsgeräusche entsprechend an.

Eine Schnellzugriffsfunktion ermöglicht es, den WH-1000XM5 so zu konfigurieren, dass die Spotify-Wiedergabe durch zwei- oder dreimaliges Tippen fortgesetzt wird, ohne dass dazu das Smartphone berührt werden muss6.

Zudem hilft Sony den Nutzern mit der Sony | Headphones Connect App, ohne Risiko Musik zu hören: Die App vergleicht die vom Kopfhörer aufgezeichneten Schalldruckdaten mit den Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und gibt Benachrichtigungen aus, sobald der Lautstärkepegel zu hoch wird.

Mit intelligenten Funktionen erleichtert der WH-1000XM5 den Nutzern den Alltag. Speak-to-Chat7 hält die Musik automatisch an und stellt auf Umgebungsgeräusche um, wenn der Nutzer zu sprechen anfängt. Sobald das Gespräch beendet ist, läuft die Musik weiter. Außerdem wird die Musik auch automatisch angehalten, wenn der Nutzer den Kopfhörer abnimmt.

Und schließlich bietet der WH-1000XM5 dank Kompatibilität mit Google Assistant und Alexa Unterstützung per Sprachbefehl bei alltäglichen Aufgaben8. Der bevorzugte Sprachassistent hilft dabei, mit Freunden und Familienmitgliedern in Kontakt zu bleiben, Informationen abzurufen, Musik zu hören, Benachrichtigungen einzustellen und vieles mehr.

Kinderleicht koppeln

Für besonderen Komfort lässt sich dieser Bluetooth-Kopfhörer mit zwei Geräten gleichzeitig koppeln. Wenn ein Anruf eingeht, erkennt der WH-1000XM5, von welchem Gerät er kommt, und wählt es automatisch aus. Außerdem können die Nutzer einfach per Tastendruck zwischen den Geräten umschalten.

Der WH-1000XM5 unterstützt auch die hilfreiche neue Fast Pair-Funktion von Google und kann dadurch leicht mit Android-Geräten gekoppelt werden. Zudem lässt sich mit Fast Pair schnell feststellen, wo der Kopfhörer zuletzt abgelegt wurde. Mit Swift Pair wiederum kann der Kopfhörer schnell und einfach mit Windows 11- oder Windows 10-Notebooks, Desktop-PCs oder Tablets gekoppelt werden.

Umweltschonend hergestellt

Beim Design des WH-1000XM5 hatte Sony auch die Umwelt im Blick. Die Verpackung des Kopfhörers wurde nach den Grundsätzen eines schadstoffarmen Designs und einer sozialverträglicheren „Made to be Remade“-Philosophie entwickelt und kommt ohne Plastik aus.9 Stattdessen wird die Produktverpackung aus recycelten und nachhaltigen Materialien gefertigt, die speziell für Sony entwickelt wurden. Zudem werden für den WH-1000XM5 auch recycelte Kunststoffe aus Automobilteilen10 verwendet.

Leistung und Komfort für den ganzen Tag

Sony möchte, dass die Nutzer die Musik ihrer Lieblingskünstler viele Stunden am Stück genießen können, und sorgt dafür, dass dem Hörerlebnis nichts im Wege steht. Der WH-1000XM5 wartet mit satten 30 Stunden Akkulaufzeit auf, um die Nutzer selbst auf langen Reisen durchgehend mit erstklassigem Sound zu versorgen. Und wenn einmal wenig Zeit ist, lässt sich der Kopfhörer durch die Schnelladefunkion mit USB Power Delivery (PD)11 in nur 3 Minuten für sage und schreibe 3 Stunden Hördauer aufladen.

Der WH-1000XM5 wird mit einem praktischen Etui geliefert, das zur platzsparenden Aufbewahrung zusammengefaltet werden kann. So lässt sich der Kopfhörer sicher verpackt überallhin mitnehmen.

Partnerschaft mit dem internationalen Superstar Khalid

Im Rahmen der Markteinführung des WH-1000XM5 hat sich Sony mit dem internationalen Superstar und Sony Music Entertainment-Künstler Khalid zusammengetan, um anschaulich zu zeigen, wie der neue Kopfhörer für erstklassiges Hörvergnügen sorgt.

„Als Künstler und Musikfan ist mir die Klangqualität beim Hören sehr wichtig, und der neue Kopfhörer WH-1000XM5 von Sony macht sich da fantastisch“, so Khalid. „Durch die Geräuschminimierung kommst du der Musik näher, hörst alle Feinheiten eines Songs und fühlst dich in eine andere Welt versetzt. Genau so möchte ich Musik erleben.“

