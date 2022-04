Panasonic Android HD-TV Serie LSW484

Smart TV – mit Webbrowser und umfangreicher Auswahl an Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+, Youtube und mehr.

Die neue Panasonic LSW484-Serie vereint beeindruckende HD Bildqualität, kraftvollen Klang und elegantes Design. Die beiden 24“ und 32“-Modelle der Serie sind mit modernster LED/LCD-Technologie ausgestattet und bieten durch die brillante Bildqualität ein hervorragendes Fernsehvergnügen. Mit dem Android Betriebssystem und Google Play lässt sich auf die beliebtesten Mediatheken zugreifen, die Lieblings-Serien und -Filme von den populärsten Video on Demand Services können komfortabel gestreamt werden. Für ein guten Stereo-Klang mit hoher Sprachverständlichkeit sorgt das neue V-Audio Soundsystem. Ganz gleich, ob das TV-Signal per Satellit, Kabel oder Antenne empfangen wird, mit dem integrierten HD Triple Tuner ist immer die optimale Flexibilität beim Empfang gewährleistet. Die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, USB, CI+, Bluetooth, Kopfhöreranschluss uvm. runden die umfangreiche Ausstattung ab. Egal ob in der Küche, Bad, Gäste- oder Schlafzimmer, die LSW484-Serie passt sich nahtlos und platzsparend in jedes Wohnambiente ein.

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, bequem von zu Hause aus das zu sehen, was man will und wann man es will? Nun, dieser Traum wird mit dem Android™ TV aus der LSW484-Serie wahr – denn dieser bietet einfachen Zugang zu den beliebtesten Sendungen, Filmen und Spielen. Die besten Inhalte von Diensten wie Netflix* und Prime Video* lassen sich in wunderschönen Farben und mit atemberaubenden Details genau so erleben, wie es ihre Macher beabsichtigt haben.

Zusätzlich sorgt der eingebaute Triple Tuner dafür, dass diese TV-Geräte für jede Art des TV-Empfangs gerüstet sind, gleichgültig, ob das Fernsehsignal per Antenne, Satellit oder Kabel ins Haus kommt. Selbst bei einem Umzug und der damit verbundenen Änderung des Fernsehempfangs muss sich der Zuschauer keinerlei Sorgen um den Empfang seines Fernsehprogramms machen.

LED-TV mit 600 Hz Für scharfe Bildwiedergabe und erstklassige Bewegungsdarstellung sorgt das HD-ready LED-Display. Eine Bildwiederholrate von 600 Hz ermöglicht die natürliche Darstellung schneller Bewegungen – ideal bei Sportsendungen. Das leuchtstarke Bright Panel sorgt mit enorm hohen Kontrastwerten und HDR10-Unterstützung dafür, dass die Zuschauer die Handlung so erleben können, wie es der Regisseur beabsichtigt hat, unabhängig von den Lichtverhältnissen. Mit der Nutzung LCD-Technologie garantiert Panasonic eine atemberaubende Helligkeit und überwältigende Bildqualität – perfekt für jeden Raum.

Hey Google, die neue Kommandosprache für den HD-TV Panasonic LSW484

Smart-TV

Warum sollte man sich auf Live-TV-Sender über Antenne beschränken? Smart TVs können über das eingebaute WLAN problemlos mit dem Internet verbunden werden und bieten so eine große Auswahl an Programminhalten. Mediatheken, YouTube und Videostreaming-Dienste wie Netflix, Prime Video oder Disney+ stehen jederzeit auf Tastendruck zur Verfügung. Auch abseits des normalen Fernsehprogramms bieten die Panasonic LSW484-Modelle eine breite Palette an Unterhaltungsmöglichkeiten. Mit den Mediatheken der Fernsehsender, beliebten Streaming-Angeboten wie Netflix, Amazon Prime oder YouTube sowie zahlreichen Apps genießt der Zuschauer ein abwechslungsreiches Unterhaltungsangebot. Per Webbrowser ruft er zusammen mit der Familie interessante Seiten wie beispielsweise Reiseangebote aus dem Internet auf und schaut sie auf dem großen Bildschirm.

Sprachassistent

Dank des integrierten Sprachassistenten Google Assistant können die LSW484-Fernseher mit der Stimme gesteuert werden. So lässt sich beispielsweise das Programm per Sprachbefehl auswählen oder die Lautstärke einstellen. Bei der Suche nach speziellen Sendungen erhalten Benutzer klare Empfehlungen und steuern Ihren Fernseher einfach mit ihrer Stimme.

Der Smart-TV Panasonic LSW484 bietet mit seinem Bildschirmmenü Zugang zu TV und Internetdiensten.

Media-Player

Mit dem in den LSW484-Modellen integrierten Media Player lassen sich bequem persönliche Multimedia-Inhalte wie Videos, Musik, und Fotos abspielen, die sich auf einem USB-Speichergerät befinden. Dank der integrierten Chromecast und Easy-Mirror-Funktion lassen sich auch Inhalte vom Smartphone kabellos auf dem TV-Bildschirm wiedergeben.

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

Mehr als ausreichende Anschlussvielfalt bieten die drei HDMI-Eingänge am Gerät, von denen einer dank ARC den Anschluss des TV-Gerätes an eine Soundbar oder AV-Receiver ermöglicht. Zwei USB-Buchsen (USB 2.0) an der Seite der LSW484-Modelle erleichtern den Anschluss von Speichersticks mit Multimedia-Inhalten. Via Bluetooth lassen sich ganz einfach kabellose Lautsprecher oder Kopfhörer mit dem Fernsehgerät verbinden. Zusätzlich steht noch ein herkömmlicher Kopfhöreranschluss zur Verfügung.

V-Audio Soundsystem

Das leistungsstarke V-Audio Soundsystem eröffnet bei der LSW484-Serie eine Klangbühne, durch die Soundtrack genauso mitreißend wirken, wie die Action auf der Kinoleinwand. Zwei eingebaute Lautsprecher sowie ein DSP für vier Sound-Presets (Smart/Film/Musik/Nachrichten) liefern überzeugenden Klang und hohe Sprachverständlichkeit.

Zwei Bildschirmgrößen

Für kleine Wohnräume der ideale Fernseher: Die Modelle der LSW484-Serie sind in elegantem „Dark-Titanium“-Design in den Bildschirmgrößen von 24 und 32 Zoll erhältlich.

Preise und Verfügbarkeit

TX-24LSW484, erhältlich ab April, Preis (UVP): 299 Euro

TX-32LSW484, erhältlich ab April, Preis (UVP): 399 Euro