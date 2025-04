Hisense präsentiert neue U7Q PRO Serie

Hisense setzt im 2025er TV-Line Up das erste Highlight und präsentiert die neue Generation der beliebten U7 Serie.

Mit den neuen U7Q PRO TV-Modellen eröffnet Hisense eine Welt des Entertainments, in der jede Szene mit herausragendem Kontrast und beeindruckender Helligkeit zum Leben erweckt wird. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen bietet der U7Q PRO höhere Spitzenhelligkeit und mehr Zonen für lokales Dimmen, wodurch HDR-Effekte noch intensiver zur Geltung kommen. Die präzise Hintergrundbeleuchtungssteuerung sorgt dafür, dass jedes Detail sichtbar ist – egal ob in dunklen oder hellen Szenen.

Außergewöhnliche Bilder dank KI

Das Herzstück des U7Q PRO ist die neue Hi-View AI Engine PRO, die mit einem 1,6-fach schnelleren Hauptprozessor als im Vorjahr überzeugt. Die Grafikprozessor-Leistung ist 2,2 mal so schnell und die NPU für KI-Berechnungen übertrifft den Vorgänger um das 1,5-fache. Das Ergbenis: Die U7Q PRO Modelle erkennen Szenen in Echtzeit und optimieren jedes Bild mit KI-Unterstützung, um aus gewöhnlichen Bildern ein außergewöhnliches Erlebnis zu machen. Darüber hinaus garantiert das Anti-Reflexions-Display unglaubliche Helligkeit und gestochen scharfe Bilder, sodass die Details nicht durch Spiegelungen verloren gehen – selbst wenn Sonnenlicht in den Raum fällt. Weiteres Highligt: Die solarbetriebene Fernbedienung ist in heller Umgebung immer einsatzbereit und kann wahlweise auch per USB-C Anschluss aufgeladen werden.

Flüssige Bilder für Gaming und Sport

Ausgestattet mit dem 165Hz Game Mode Ultra hebt der U7Q PRO das Gaming- und Sport-TV-Erlebnis auf ein neues Level. Funktionen wie der Auto Low Latency Mode (ALLM), AMD Freesync Premium Pro und vier HDMI 2.1-Anschlüsse machen das Angebot perfekt, eliminieren Eingabeverzögerungen und sorgen für ruckelfreie Bilder ohne Frame-Tearing.

Für ein echtes Kinoerlebnis integriert die U7Q PRO Serie IMAX Enhanced, Dolby Vision IQ und den Filmmaker Mode, um atemberaubende 4K-Bilder zu liefern – genau so, wie es die Filmemacher beabsichtigt haben. Die Kombination aus Quantum Dot Colour und Pantone Validated Colour erzeugt außergewöhnlich realistische Bilder mit lebendigen, natürlichen Farben.

Doch nicht nur die Grafik beeindruckt – auch der Klang setzt neue Maßstäbe. Das 2.1.2 Multi-Channel Surround-System, Dolby Atmos und AI Sound schaffen ein immersives Klangerlebnis, das vom leisesten Flüstern bis zu explosiven Szenen alles einfängt.

Bereit für FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025

Sportfans wird es freuen, dass Hisense als offizieller Partner der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ die neue U7Q PRO Serie rechtzeitig zum Fußball-Ereignis des Jahres auf den Markt bringt. Beste Voraussetzungen also, um jedes Spiel intensiv in bester Bildqualität mitzuverfolgen.

Die Hisense U7Q PRO Serie wird ab Juni erhältlich sein und in fünf verschiedenen Größen angeboten: 55, 65, 75, 85 und 100 Zoll – damit sie sich perfekt in jedes Zuhause einfügt.

www.hisense.de