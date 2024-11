Neue OLED-TVs von THOMSON

Passend zur festlichen Jahreszeit präsentiert THOMSON seine neueste OLED-Google-TV-Serie in 55 Zoll, 65 Zoll und 77 Zoll Größen. Ob für endlose Filmabende oder spannende Gaming-Sessions – diese Fernseher sind gemacht, um zu beeindrucken.

Ende mit langweiligen Fernsehabenden. Mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz erleben Sie Bewegungen im Bild so fließend wie nie zuvor. Ob rasante Blockbuster oder actiongeladene Gaming-Sessions – dieser Bildschirm beseitigt Bewegungsunschärfe und liefert kristallklare Inhalte. Dolby Vision IQ passt Helligkeit und Kontrast intelligent an das Umgebungslicht an und sorgt so rund um die Uhr für das perfekte Bild. Dank Dolby Atmos und dem kraftvollen integrierten Subwoofer erleben Sie 54 Watt raumfüllenden Klang mit sattem Bass – jeder Beat spürbar, jedes Flüstern hörbar. Es ist, als ob Ihr Wohnzimmer zum Kinosaal wird.

Freihändige Sprachsteuerung mit Far-Field-Technologie

Und hier das Highlight: Mit integrierter Far-Field-Technologie können Sie den TV allein mit Ihrer Stimme steuern. Einfach „Hey Google“ sagen, und schon finden Sie Inhalte, wechseln Kanäle oder steuern Ihre Smart-Home-Geräte – ganz ohne Fernbedienung. Alternativ bietet die ergonomische Fernbedienung mit Google Assistant-Taste eine intuitive Navigation und ist dank der Tastenbeleuchtung auch bei gedimmtem Licht leicht zu verwenden.

Google TV OS: Ein Universum an Unterhaltung

Der THOMSON OLED Google TV mit dem neuesten Google TV-Betriebssystem bietet Zugang zu all Ihren Lieblings-Streamingdiensten, Apps und personalisierten Empfehlungen, alles in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche. Mit Google Cast streamen Sie außerdem kinderleicht Inhalte direkt von Ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop auf den großen Bildschirm.

Preis und Verfügbarkeit

55″ OLED (55OG8S24): €1.490,00

65″ OLED (65OG8S24): €1.790,00

77″ OLED (77OG8S24): €2.990,00

www.tv.mythomson.com