Neue Fernseher von Sharp Powered by TiVo

Sharp Consumer Electronics gibt die Verfügbarkeit der neuen TV-Geräte der GK4000- und GM6000-Serien bekannt.

Die erstmals mit TiVo OS ausgestatteten 4K UHD Smart TVs versprechen dank ihrer herausragenden Display- und Audiotechnologie ein unvergessliches Heimkinoerlebnis. Mit hochwertigen Materialien, elegantem rahmenlosen Design und der innovativen TiVo OS-Plattform bietet Sharp nahezu grenzenlose Unterhaltung.

Die Sharp GM6000-Serie – QLED-Technologie und ausgezeichneter Sound

Neben Dolby Vision setzt Sharp bei der GM6000-Serie auf die fortschrittliche Quantum-Dot-Display-Technologie, welche lebendige Farben und tiefere Schwarztöne hervorbringt. Mit dem integrierten 2-Wege-Lautsprechersystem und Dolby Atmos ist ein beeindruckendes Audioerlebnis garantiert. Das rahmenlose Design verleiht dem Fernseher eine moderne Optik und ermöglicht ein immersives Seherlebnis. Zudem bieten die 3 HDMI 2.1 Anschlüsse eine optimale Verbindung für externe Wiedergabegeräte und unterstützen die neuesten Gaming- und Multimedia-Standards.

Die Sharp GK4000-Serie – Moderne Technologie und unschlagbarer Preis

Die GK4000-Serie besticht durch ihre erstklassige Bildqualität dank der von der Kinoindustrie inspirierten Dolby Vision-Technologie. Diese sorgt für einen dynamischen Bildbereich und eine naturgetreue Wiedergabe von 4K-Inhalten. Die Dolby Atmos-Audiotechnologie liefert einen lebensechten dreidimensionalen Klang mit Tiefenwirkung, der jedes Heimkino bereichert. Zusätzlich unterstützt die GK4000-Serie den AV1-Codex, der für effizientere Videokompression sorgt und eine bessere Streaming-Qualität ermöglicht.

Herausragende Features und Nutzererlebnis

Die neuen TV-Serien bieten nicht nur atemberaubende Bildqualität und überragenden Klang, sondern auch eine Vielzahl an modernen Funktionen. TiVo OS revolutioniert das Smart-TV-Erlebnis und hebt sich durch seine intuitive Bedienung und die Möglichkeit hervor, Inhalte aus verschiedenen Streaming-Diensten und linearem TV zu kombinieren. Nutzer können ihre Lieblingssendungen, Filme und Sportereignisse in einer zentralen Ansicht organisieren und abspielen. Die fortschrittliche Suchfunktion und personalisierte Empfehlungen basieren auf den individuellen Fernsehgewohnheiten der Benutzer, was ein maßgeschneidertes Unterhaltungserlebnis ermöglicht. Darüber hinaus bietet TiVo OS eine präzise Sprachnavigation (GM6000 Serie), die es zum Beispiel Nutzern ermöglicht ihre gewünschten Inhalte einfach per Sprachbefehl zu suchen.

Die Plattform unterstützt zahlreiche beliebte Streaming-Dienste und bietet Zugang zu einer Vielzahl von kostenlosen sowie kostenpflichtigen Inhalten. Mit der innovativen „Content-First“-Philosophie stellt TiVo OS sicher, dass die gewünschten Inhalte immer im Mittelpunkt stehen, was das Entdecken neuer Shows und Filme erheblich erleichtert.

www.sharpconsumer.de