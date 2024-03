AGON PRO AG456UCZD mit 240 Hz und 800R-Krümmung

AGON by AOC – eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore1 und IT-Zubehör – kündigt das neuste OLED-Modell aus der populären Reihe AGON PRO an.

AGON by AOC – eine der weltweit führenden Marken für Gaming-Monitore1 und IT-Zubehör – kündigt das neuste OLED-Modell aus der populären Reihe AGON PRO an.

Der 113 cm (44,5“) große OLED-Gaming-Monitor AGON PRO AG456UCZD mit 800R-Krümmung wurde für ein immersives Spielerlebnis entwickelt, das den Gamer in den Mittelpunkt der Action rückt. Mit der WQHD-Auflösung im 21:9-Format bietet dieses Modell kristallklare Panoramabilder plus einer exzellenten Bildwiederholrate von 240 Hz und blitzschnellen Reaktionszeiten von bis zu 0,03 ms GtG – einfach ideal also für kompetitives Gaming.

Panoramablick bei 21:9 WQHD-Auflösung

Der ultrabreite AGON PRO AG456UCZD wurde für anspruchsvolles Gaming entwickelt. Dank des vierseitig randlosen Designs können sich die User voll und ganz auf das Bildschirmabenteuer konzentrieren. Das Seitenverhältnis von 21:9, die WQHD-Auflösung von 3440 x 1440 und die 800R-Krümmung ergeben zusammengenommen eine riesige, beeindruckende Spielfläche, die in der Hitze des Gefechts einen entscheidenden Vorteil darstellt. Denn dieses Format mit dieser Auflösung bietet den Spielern einen Panoramablick, der das ganze Gesichtsfeld ausfüllt und somit auch Bewegungungen an der Peripherie nicht verborgen bleiben.

Von professionellen Sim-Racern empfohlen

Die gestochen scharfe Darstellung des Monitors ist ideal für intensive Sessions und Voraussetzung dafür, dass kein entscheidendes Detail auf dem Schlachtfeld oder der Rennstrecke verpasst wird. Dank des hohen Immersionsfaktors mit seiner tiefen 800R-Krümmung, der Größe von 44,5″ sowie seines außergewöhnlich reaktionsstarken, schnellen OLED-Panels eignet sich der Monitor perfekt für Simulations- und Rennspiele sowie für rasante FPS- und Action-Titel.

G2 Esports, eines der führenden Sim-Racing-Esports-Teams, das von AGON by AOC gesponsert wird, ist von dem AG456UCZD beeindruckt. „Der AGON PRO AG456UCZD ist ein so immersiver Monitor, dass ich das Spiel kaum mehr verlassen mag“, so der professionelle Sim-Racer Isaac Price von G2 Esports.

Dank der Pro-Pixel-Beleuchtung des OLED-Panels können sich die Gamer auf atemberaubende Darstellungen mit leuchtenden Farben und hervorragendem Kontrast freuen. Die große Farbraumabdeckung des Monitors von 100 % sRGB und 98,5 % DCI-P3 (CIE 1976) ist nicht nur perfekt für Spiele, sondern auch für die Erstellung von Inhalten und das Streaming, wo genaue, naturgetreue Farben wichtig sind. Jakub Brzezinski vom Sim-Racing-Team bei G2 Esports, stimmt dem zu: „Trotz seiner extremen Breite bietet der AGON PRO AG456UCZD eine sehr klare Darstellung und atemberaubende Farben. Lebensechte Farben sind entscheidend für ein langes Spielerlebnis, das die Augen nicht belastet.“

Die Spitzenhelligkeit erreicht in kleinen Bereichen bis zu 1.000 Nits und hebt selbst in dunklen Szenen Details hervor. Eine Anti-Glare-Behandlung sorgt dafür, dass auch in hellen Umgebungen und bei direkter Sonneneinstrahlung hervorragende Bilder zu sehen sind. Mit 1,07 Milliarden verfügbaren Farben und einer nativen Farbtiefe von 10 Bit bietet der AGON PRO AG456UCZD satte und präzise Farben, die Spielinhalte noch lebensechter darstellen. Dieses beeindruckende Ultrawide-Format eignet sich nicht nur fürs Gaming, sondern auch für Multitasking, da es ausreichend Platz für das gleichzeitige Öffnen mehrerer Fenster bei alltäglichen Aufgaben bietet und viel Raum für Taskleisten von Video- oder Musikbearbeitungsprogrammen lässt.

240 Hz Bildwiederholrate und 0,03 ms GtG-Reaktionszeit

Mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz und einer GtG-Reaktionszeit von 0,03 ms verspricht der AGON PRO AG456UCZD ein herausragendes Spielerlebnis. „Die Bildwiederholrate des AGON PRO AG456UCZD ist erstaunlich schnell, was ein entscheidender Vorteil ist, wenn es bei der besten Leistung auf Millisekunden ankommt“, kommentiert G2-Mitglied Nikodem Wisniewski.

Die geringe Verzögerung bei der Eingabe sorgt dafür, dass die Gamer immer auf der Höhe des Geschehens sind. Der Monitor ist mit NVIDIA G-SYNC kompatibel und unterstützt Adaptive-Sync für ein flüssiges Gameplay. Abgerundet wird der gelungene Gesamtauftritt des Monitors von der Software AOC G-Menu, Features wie Flicker-Free und Low Blue Mode zur Schonung der Augen, und integrierten OLED-Pflegefunktionen, damit die stolzen Besitzer ihr Panel in einem Top-Zustand bewahren können.

Anschlussoptionen für mehr Vielseitigkeit

Der AGON PRO AG456UCZD ist aber nicht nur für Spiele geeignet, er bietet auch eine unvergleichliche Vielseitigkeit für zahlreiche Anwendungen im Alltag. Mit zwei DisplayPort-1.4-Anschlüssen, einem USB-3.2-Hub mit vier Anschlüssen, einem USB-C-Anschluss mit 90 W Power Delivery und einem KVM-Switch für die nahtlose Steuerung mehrerer Geräte kann der User problemlos zahlreiche Geräte andocken. Damit ist der Monitor die ultimative Wahl für begeisterte Gamer und all jene, die den Monitor auch für Arbeit, Multimedia und Content Creation nutzen wollen.

Preis und Verfügbarkeit

Der AGON PRO AG456UCZD kommt mit einer 3-Jahres-Garantie, die OLED-Einbrennungen abdeckt, und ist für 1.309,00 Euro erhältlich.

https://aoc.com/de/gaming