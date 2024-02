Innovative Gamerpads für unübertroffenen Spielkomfort von Gamewarez

Gamewarez stellt seine neueste Innovation im Bereich des komfortorientierten Gaming-Zubehörs vor: die Gamerpads.

Im Einklang mit der hauseigenen #relaxedgaming-Philosophie, kombinieren diese trendigen und bequemen Gaming-Kissen Style mit außergewöhnlichem Komfort und eröffnen eine neue Dimension des entspannten Spielens.

Optimales Spielerlebnis dank ergonomischem Design

In einer Welt, die oft den wahren Wert von Komfort unterschätzt, setzten die Gamerpads neue Standards. Speziell geformt, um sich der Körperform des Spielers anzupassen, bieten sie Unterstützung für die Arme, Schultern und Rücken und ermöglichen eine aufrechtere Haltung. Diese Förderung einer gesünderen Körperhaltung verringert das Risiko der „Gamer-Lean“ bei langandauernden Spielsitzungen und steigert das allgemeine Wohlbefinden beim Zocken.

Gamerpad Classic – der perfekte Gamingbuddy bei intensiven Gamingsessions

Mit ihrem multifunktionalen Ansatz sind die Gamerpads nicht nur ein Highlight in puncto Komfort, sondern auch in Funktionalität. Dank der charakteristischen Seitentaschen von Gamewarez, verfügt das Gamerpad Classic über ausreichend Platz für alle wichtigen Utensilien eines Gamers – leicht erreichbar und organisiert. Die Materialwahl aus bewährtem Fabric Stoff macht das Kissen robust, wasserabweisend und schwer entflammbar, ideal für anspruchsvolle Gaming-Abende.

Gamerpad Doubleface – das Multitalent für Gamer

Das Gamerpad Doubleface ist in drei Farbkombinationen verfügbar (bordeaux/schwarz, petrol/schwarz und grau/schwarz). Die weiche Oberfläche bietet einen angenehmen Hautkontakt und passt sich perfekt an den Körper an. Obwohl sie fürs Gaming konzipiert wurden, sind die Gamerpads vielseitig einsetzbar. Sie können ebenso beim Arbeiten am Computer, beim Entspannen auf der Couch oder beim Lesen im Bett zu einem unverzichtbaren Begleiter werden, der immer einen hohen Komfort bietet.

Anpassbar, langlebig und pflegeleicht

Ein weiteres Highlight ist die individuelle Anpassungsmöglichkeit. Verschiedene Füllungen und Hüllendesigns stehen zur Verfügung, sodass jeder Spieler sein optimales Gamerpad finden kann. Zudem sind die Hüllen der Gamerpads einfach zu reinigen. Sie lassen sich problemlos abnehmen und in der Waschmaschine waschen. Darüber hinaus zeichnen sich alle Gamerpads durch ihre Robustheit und Langlebigkeit aus und bieten die bewährte Qualität von Gamewarez.

Das Gamerpad Classic ist ab 74,90 € UVP und das Gamerpad Doupleface ab 49,90 € verfügbar.

https://gamewarez.de/