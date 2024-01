LG gibt Einblicke in Unternehmensstrategie 2024

LG Electronics hat im Rahmen einer Pressekonferenz auf der CES in Las Vegas seine Zukunftsstrategie vorgestellt.

CEO William Cho erklärte, LG müsse Herausforderungen wie anhaltende Markt- und Lieferkettenunsicherheiten überwinden und das Wachstum beschleunigen, indem es eine leistungsstarke, ergebnisorientierte Organisation mit Siegermentalität aufbaut. Von besonderer Bedeutung für LG sind laut Cho die Bereiche Elektrifizierung, Service und Digitalisierung.

„Wenn 2023 das Jahr war, in dem wir die Weichen für Veränderungen gestellt haben, werden wir 2024 zu dem Jahr machen, in dem wir diese Veränderungen beschleunigen“, sagte Cho. „Die Future Vision 2030“ ist unser Versprechen an den Markt und an unsere Kunden, und wir werden uns als Unternehmen bemühen, dieses Versprechen einzulösen.“

Die im vergangenen Jahr von Cho angekündigte Future Vision 2030 beschreibt das langfristige Ziel von LG, sich in eine „Smart Life Solution Company“ zu verwandeln. Diese soll das Kundenerlebnis in verschiedenen Bereichen verbinden und erweitern, zum Beispiel zu Hause, im Geschäftsleben, in der Mobilität und im virtuellen Raum.

Investitionen stärken Wettbewerbsfähigkeit

Für weiteres Wachstum sollen bei LG in den kommenden Jahren vor allem drei Schwerpunktbereiche sorgen: das erweiterte Non-Hardware-Geschäftsmodell, die B2B-Expansion und die Entwicklung neuer Geschäftsbereiche. Um dafür die besten Voraussetzungen zu schaffen, baut LG seine Investitionen aus. Geplant ist, das Investitionsniveau mehr als zu verdoppeln. Insgesamt will der Technologiekonzern rund 8 Milliarden US-Dollar in die Hand nehmen, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu stärken – unter anderem für Forschung und Entwicklung.

Auch in wachstums- und ertragsstarke Kerngeschäftsbereiche sollen 2024 mehr Investitionen fließen. Dazu gehören B2B-Geschäfte wie Fahrzeugkomponenten, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK), Haushaltseinbaugeräte und Digital Signage sowie das webOS-Plattformgeschäft. LG hat außerdem vor, in neue Geschäftsbereiche zu investieren, etwa in Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Robotik-Anwendungen. Ziel der verschiedenen Maßnahmen von LG ist es, die sogenannte „Triple Seven“ zu erreichen: eine durchschnittliche Wachstumsrate und ein Betriebsergebnis von mindestens sieben Prozent sowie einen Unternehmenswert, der einer EBITDA-Kennzahl von sieben entspricht.

E-Mobilität treibt Geschäftsentwicklung an

Ein Schlüsselgeschäft für den künftigen Unternehmenserfolg ist das Segment Vehicle Component Solutions (VS), das zuletzt einen Jahresumsatz von 8 Milliarden USD* erwirtschaftete. LG erwartet, dass die weltweite Umstellung auf Elektrofahrzeuge die Nachfrage nach hochwertigen Elektrofahrzeugteilen weiter erhöhen und ein rasches und kontinuierliches Wachstum unterstützen wird. Um auf die steigende Zahl neuer Aufträge zu reagieren, wird das Unternehmen in den Ausbau der Produktionskapazitäten in Mittelamerika, Südamerika und Europa investieren.

Ähnlich verhält es sich bei der E-Mobilität, wo sich das kürzlich gegründete EV-Ladegeschäft von LG rasch zu einem umfassenden Anbieter von EV-Ladelösungen entwickelt hat. LG verfügt unter anderem über fortschrittliche Ladegeräte und Steuerungslösungen sowie Ferndiagnose- und Fernwartungsmöglichkeiten. Dazu kommt die robuste Produktions- und Vertriebsinfrastruktur. Mit dem Eintritt in den nordamerikanischen Markt hat das Unternehmen jüngst den Bau einer Produktionslinie für Ladegeräte in Texas, USA, abgeschlossen.

HLK: Entwicklung eigener Komponenten als positiver Wettbewerbsfaktor

Das HLK-Geschäft, ein weiterer wichtiger Teil des B2B-Portfolios von LG, nimmt ebenfalls weiter an Fahrt auf. Gerade in aufstrebenden Märkten wie Asien und Mittel- und Südamerika, aber auch in fortgeschrittenen Märkten wie Europa und Nordamerika steigt die Nachfrage nach hocheffizienten und umweltfreundlichen Produkten. Ein Wettbewerbsvorteil von LG im Bereich der Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnologie ist die eigene Produktion von fortschrittlichen Motoren und Kompressoren, die das Unternehmen unabhängiger von Zulieferern macht.

Smarte Technologie beschleunigt dynamische Entwicklung bei HE und HA

Zusätzlichen Anschub soll darüber hinaus auch das allgemeine Geschäftsmodell von LG erhalten. Der Technologiekonzern steigt deshalb vermehrt in Nicht-Hardware-Bereiche wie webOS-Inhalte, Dienstleistungen und Abonnements ein, um beispielsweise seine Haushaltsgeräte und TV-Hardware sinnvoll zu ergänzen. Perspektivisch ist es das Ziel von LG, die Home Entertainment-Sparte (HE) zu einem Unternehmen für Medien- und Unterhaltungsplattformen zu entwickeln und das Wachstum seines webOS-Smart-TV-Plattformgeschäfts zu beschleunigen. Smarte Technologie soll zudem im Bereich Home Appliance and Air Solution (H&A) eine größere Rolle spielen, um das Leben der Konsumenten im technischen Sinne intelligenter und bequemer zu machen.

Verstärkte Markenaktivitäten in 2024 angekündigt

Unter dem Markenversprechen Life’s Good wird LG in diesem Jahr eine Vielzahl integrierter Markenaktivitäten initiieren, die sowohl Marketing-, ESG- als auch CSR-Maßnahmen umfassen. Das kündigte William Cho ebenfalls auf der Pressekonferenz an. Das Unternehmen beabsichtigt, die Werte und die Philosophie, die Life’s Good zugrunde liegen, mutig und optimistisch zu verbreiten und dabei in der Kommunikation jünger und frischer zu agieren.

