Microsoft Copilot verbindet Samsung Galaxy Book4-Serie mit dem Smartphone

In Kooperation mit Microsoft hat Samsung seine Galaxy Book4-Serie um AI-Funktionen erweitert. Zusammen wurde ein nahtlos vernetztes Erlebnis geschaffen: Diese Konnektivitätsfunktionen machen die Galaxy Book4-Serie noch intelligenter und anpassungsfähiger.

Mithilfe intelligenter und intuitiver AI-Funktionen kann Microsoft Copilot1 die Galaxy Book4-Serie mit dem Smartphone verbinden, sodass beide Geräte reibungslos zusammenarbeiten. Mit Microsoft Copilot können Nutzer Textnachrichten auf ihrem Galaxy-Smartphone suchen, lesen oder zusammenfassen und automatisch Nachrichten vom PC aus erstellen und versenden.

So kann Copilot zum Beispiel Restaurantempfehlungen von Bekannten in früheren Nachrichten finden, im Web nach Gästebewertungen suchen und dann eine Nachricht an den/die Partner senden, um sich zum Essen zu verabreden. Und das alles mit dem PC, denn die Galaxy Book4-Serie bietet schnellen und intelligenten Zugriff auf Smartphone-Funktionen und benötigte Informationen, ohne dass das verbundene Smartphone bedient und jede App einzeln geöffnet werden muss.

Mit Microsoft Copilot können Nutzer eine nahtlose Konnektivität zwischen ihren Geräten erleben. So haben sie das Gefühl, nur ein Gerät zu nutzen, was das Erledigen alltäglicher Aufgaben reibungslos und effizient gestalten kann. Microsoft Copilot wird nach und nach erweitert werden, um weitere Apps zu unterstützen, sodass die Verbindung mit anderen Samsung Galaxy-Geräten noch intelligenter, leistungsfähiger und komfortabler wird.

Die Smartphone-Kamera als leistungsstarke PC-Webcam nutzen

Mit dem Aufkommen von hybriden Arbeitsmodellen sind Videokonferenzen für viele Menschen zum Alltag geworden. Dank der Zusammenarbeit mit Microsoft, können Nutzer der Galaxy Book4-Serie ihre Smartphone-Kamera per Konnektivitätsfunktion in eine PC-Webcam verwandeln. So lassen sich die leistungsstarken Kameras der Galaxy-Smartphones für Videoanrufe in virtuellen Konferenzanwendungen wie Microsoft Teams nutzen.

Es kann schnell zwischen Front- und Rückkamera gewechselt werden, um sich an das jeweilige Setup anzupassen. Wenn Nutzer den Bildausschnitt ändern möchten, bleiben sie dank eines einfachen Kamerawechsels mobil und flexibel, ohne ihren PC umstellen zu müssen. So können sie beispielsweise andere Personen im Raum einbeziehen, während des Gespräches aufstehen und umhergehen oder ihren Kollegen den Ausblick aus ihrem Fenster zeigen. Darüber hinaus können Nutzer*innen eine Reihe von Funktionen, wie Hintergrundunschärfe und Autofokus, über das Telefon nutzen. So kann das Bild scharfgestellt werden – sei es in einem belebten Café oder im Firmen-Konferenzraum.

Diese leistungsstarke, tragbare Webcam-Funktion passt das Kameraerlebnis auf dem PC an und ermöglicht es den Nutzer*innen, gleichzeitig hochwertige Smartphone-Kameraqualität und uneingeschränkte PC-Produktivität zu genießen.

Die enge und kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Samsung und Microsoft wird auch in Zukunft weitere intelligente Funktionen für die Galaxy Book4-Serie ermöglichen.

Zusätzliche Konnektivität im Galaxy Ecosystem

Wenn Nutzer das Galaxy Book4 mit anderen Galaxy-Geräten als Smartphones verbinden, stehen ihnen weitere Features zur Erweiterung des PC-Erlebnisses zur Verfügung. So können sie beispielsweise ihr Galaxy Tab S9 Ultra als Bildschirm für den PC verwenden, um die Produktivität und Kreativität mit einem erweiterten Bildschirm zu maximieren. In Kombination mit den Galaxy Buds2 Pro bietet die Galaxy Book4-Serie hervorragenden Sound mit reduzierten Verzögerungszeiten. Nutzer*innen können klare Anrufe genießen oder tief in einen Film eintauchen. Mit diesen und vielen weiteren Funktionen bietet die Galaxy Book4-Serie das bestmögliche Samsung PC-Erlebnis.

www.samsung.de