Samsung Europe und Activision Blizzard EMEA starten „Embrace Your Game“-Kampagne

Samsung und Activision Blizzard EMEA arbeiten in einer kanal- und produktübergreifenden Marketingkampagne zusammen, um die Power der starken Gaming-Produkte von Samsung und ein großartiges Gaming-Erlebnis zu präsentieren.

Die „Embrace Your Game“-Kampagne bringt hochwertige Gaming-Produkte von Samsung und einige der beliebtesten derzeit verfügbaren Spiele in einer neuartigen Kooperation zusammen. Die Kampagne richtet sich an Samsung Gamer in 17 Märkten und 44 Ländern. Sie wird einige der berühmtesten Spiele von Activision Blizzard wie Crash Team Rumble, Diablo Immortal, Overwatch 2 und World of Warcraft faszinierend und kreativ erlebbar machen. Ganz egal, ob man seine Lieblingsgames unterwegs oder zuhause spielt.

Die Kampagne wird auf allen digitalen Kanälen von Samsung in Europa zu sehen sein. Sie bewirbt die gesamte Palette der Gaming-Produkte von Samsung – darunter Fernseher, Smartphones und Monitore – und richtet sich an alle, die Spaß an digitalen Games haben, egal ob Gelegenheits- oder Hardcore-Gamer*innen.

Level up mit dem Samsung Gamer-Training

Das im Rahmen der „Embrace Your Game“-Kampagne vorgestellte Gamer-Trainingsprogramm von Samsung hilft Gamer*innen aller Spielstärken, ihre Fähigkeiten auf ein höheres Level zu bringen. Die neu gestalteten Inhalte auf dem Samsung Game Portal bieten Einblicke und Expertentipps von einigen der besten Profigamer*innen und Content Creator. Neben interaktiven Trainingseinheiten, Video-Workshops und Tutorials werden auch andere Gaming-Inhalte wie Top-Tipps und Produktempfehlungen angeboten. Das Gamer-Trainingsprogramm wird zudem exklusive Vorschauen auf Produkte von Samsung und Empfehlungen von Tech-Influencern zu den besten neuen Gaming-Technologien enthalten.

„Embrace Your Game“ ist eine europaweite, kanalübergreifende Marketingkampagne zwischen Samsung und Activision Blizzard.

www.samsung.com/de/game-portal/