Antstream Arcade und Blacknut auf Samsung Gaming Hub

Der Gaming-Sommer kann kommen für Nutzer von ausgewählten Samsung Smart TVs und Smart Monitoren der Jahrgänge 2021, 2022 und 20231: Mit der Aufnahme der vielfältigen Spieletitel von Antstream Arcade und Blacknut in den Samsung Gaming Hub erhalten sie ab sofort Zugang zu fast 3.000 Spielen.

Samsung bietet Spieler*innen die Möglichkeit, die für sie passenden Gaming-Inhalte und -Apps beliebter Game-Streaming-Partner wie Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Amazon Luna und Utomik zu entdecken. Mit der Erweiterung des Gaming-Portfolios stehen jetzt über 1.400 Spiele mit Arcade-Retro-Klassikern von Antstream Arcade und mehr als 500 Premium-Spiele für die ganze Familie sowie exklusive Spiele von Blacknut neu im Samsung Gaming Hub zur Verfügung.

Antstream Arcade ist eine Cloud-Plattform für Retro Gaming und bietet Gaming-Fans Zugang zu über 1.400 Spiele-Klassikern und 500 Mini-Challenges. So können zum Beispiel klassische Arcade-Spiele wie Pac-Man, Galaga, Dig Dug und Double Dragon mit ausgewählten Samsung Smart TVs oder Smart Monitoren ab Jahrgang 20211 im Samsung Gaming Hub gespielt werden. Aktuell erhalten Nutzer für 12 Euro einen 12-monatigen Zugang zum Spielekatalog von Anstream Arcade.2

„Antstream Arcade bietet das beste Streaming-Erlebnis für Retro-Arcade-Videospiele und wir sind stolz darauf, mit starken Partnern wie dem Samsung Gaming Hub zusammenzuarbeiten, die uns helfen können, noch mehr Spieler*innen zu erreichen“, so Steve Cottam, CEO von Antstream Arcade. „Wir haben aus erster Hand erfahren, mit welcher Begeisterung die Menschen die Spiele ihrer Jugend spielen und diese mit der nächsten Generation von Spieler*innen teilen.“

Mit dem Streaming-Videospielservice Blacknut erhalten Spieler über ein kostenpflichtiges monatliches Abonnement3 sofortigen Zugang zu mehr als 500 Premium-Spielen für die ganze Familie, dazu fünf gleichzeitig zugängliche Spielerprofile und eine auf allen Bildschirmen verfügbare Spielebibliothek. Dabei umfasst der Katalog des Anbieters eine große Auswahl an Spielen für nahezu jedes Level und jeden Geschmack, unter anderem beliebte Hits wie Metro Exodus und Overcooked! 1 & 2 sowie exklusiv für europäische Nutzer eine Vielzahl spannender Disney-Spiele. Ganz neu im internationalen Katalog für Mai 2023 sind das Motorrad-Rennspiel TT Isle of Man: Ride on the Edge 2 und Tour de France 2022, die es Samsung Nutzer ermöglichen, tief in rasante Rennen einzutauchen, während sie die Sport-Veranstaltungen 2023 parallel auf ihrem Samsung Fernseher verfolgen können.

Familienfreundliches Gaming für alle

„Wir bei Blacknut freuen uns über die Partnerschaft mit dem Samsung Gaming Hub und die damit verbundene Integration unseres Spielekatalogs“, sagt Nabil Laredj, VP, Business Development & Licensing bei Blacknut. „Damit können wir über 500 unserer Spiele für die ganze Familie für noch mehr Spieler erlebbar machen.“

Das Angebot von Blacknut bietet nicht nur eine große Sammlung an Renn- und Sportspielen, sondern auch klassische AAA-, Indie- sowie Abenteuer- und Strategiespiele. Der Spielekatalog von Blacknut hat zudem einen separaten Bereich für Kinder, der mit einer optionalen Kindersicherung ausgestattet ist. Ein extra Pin-geschütztes Profil ermöglicht es den jüngeren Spieler*innen, die spannenden Abenteuer von Outright Games zu erleben, die auf beliebten Kinderfernsehserien, wie zum Beispiel Paw Patrol und der Gigantosaurus-Serie, basieren.4 Für noch mehr Spielspaß mit der ganzen Familie oder mit Freund*innen können Nutzer bis zu vier Bluetooth-Controller synchronisieren, um gegeneinander zu spielen.

Auf vielen Samsung TV-Modellen und Monitoren ab Jahrgang 2021 verfügbar

Sowohl Antstream Arcade als auch das Spieleportfolio von Blacknut sind ab sofort für Nutzer ausgewählter Samsung Smart TVs und Smart Monitore der Jahrgänge 2021, 2022 und 2023 verfügbar

