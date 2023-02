„Technik-Nachbarn“: expert lauscht neue Marken-Kommunikation

Die neue von expert und der Kreativ-Agentur Saint Elmo’s Hamburg entwickelte Marken-Kommunikation soll die Stärken der Verbundgruppe noch stärker hervorheben.

Die Regionalität der Fachhändler und die Nähe zu ihren Kunden. Sie startet am 19. Februar mit einer reichweitenstarken Bewegtbildkampagne in TV, Online und auf Social Media.

„Unsere neue Kommunikation zeigt auf sympathische Weise, was expert ausmacht: eine starke Nähe und Verbundenheit zu unseren Kunden und Nachbarn sowie höchste Service- und Beratungskompetenz. Gleichzeitig verstärken wir mit dem neuen Konzept die Verzahnung unserer On- und Offline-Aktivitäten und erzielen mit einem 360 Grad-Marketing über alle Kanäle einen noch höheren Werbedruck“, sagt Frank Harder , Vorstand für Vertrieb, Marketing und E-Commerce der expert SE. Mit über 400 Standorten deutschlandweit sind die Elektronikfachhändler der Verbundgruppe in vielen Nachbarschaften vertreten und durch ihre Mitarbeiter dort verwurzelt.

In kurzen Bewegtbild-Clips zeigt die neue Kommunikation dieses enge nachbarschaftliche Verhältnis von expert und seiner Kundschaft. Zu sehen gibt es Beratungsgespräche im expert-Fachmarkt: Zum Beispiel die Kundin, die gerade lernt, wo sie auf dem Handy etwas ‚drücken‘ muss, und dann die expert-Nachbarin aus Dankbarkeit drückt. Oder der Fachberater, der im Markt auf seine frühere Mathelehrerin trifft. Die Idee dahinter beschreibt Peter Gocht, Geschäftsführer und Partner bei Saint Elmo’s Hamburg und kreativer Kopf der Kampagne so: „Um die besondere Kundennähe von expert erlebbar zu machen, zeigen wirSzenen, die aus dem echten Leben gegriffen sind und ebenso tagtäglich in den Märkten stattfinden könnten. Es ist Werbung, die sich nicht wie Werbung anfühlt, sondern das Normale, Alltägliche, Zwischenmenschliche ohne Special Effects und Marktschreierei zelebriert und expert als vertrauenswürdigen und kompetenten Nachbarn präsentiert.“

Andre Wolny , Head of Marketing bei expert ergänzt: „Mit unseren Technik-Nachbarn rücken wir unsere Stärken noch weiter in den Vordergrund. Die Verbundenheit unserer Fachhändler zu ihren Regionen und unser starker Fokus auf die Beratungs- und Servicequalität in den Fachgeschäften und -märkten zeichnen uns aus und bieten unseren Kunden einen echten Mehrwert.“

Der Kampagnenlaunch findet am 19. Februar in TV und Online statt. Für das Konzept und die Umsetzung ist die Agentur Saint Elmo’s Hamburg verantwortlich. Die Umsetzung der TV-Spots übernahm mypony mit dem Regisseur Niels Münter. Mediastrategie, -planung und Einkauf für TV und Online werden integriert von Mediaplus Geo Intelligence aus Köln gesteuert.