Samsung ist Testsieger in vielen TV- und Audio-Kategorien

Das breit aufgestellte Portfolio von Samsung im Bereich TV und Soundbars ist in diesem Jahr über 94-mal ausgezeichnet worden.

Die Geräte überzeugen mit positiven Testergebnissen. Die Testsiegel bieten eine hervorragende Orientierungshilfe für Kund*innen – sie finden bei Samsung moderne Technologie passend zu ihren individuellen Lebensstilen und Bedürfnissen.

Das Portfolio von Samsung aus 2022 bietet im Bereich TV, Beamer und Soundbars für viele Kund*innen die passenden Geräte für ihre individuellen Seh- und Hörgewohnheiten. Das sah in diesem Jahr auch die Fachpresse, was die zahlreichen beachtlichen Testergebnisse bestätigen. Viele der von den führenden Fachzeitschriften vergebenen Testsiegel würdigen die gute und sehr gute Qualität der Geräte über alle Preisstufen hinweg. „Wir freuen uns über unser starkes Abschneiden in den Tests der Fachpresse. Es bestätigt, dass wir in den wichtigsten TV- und Audio-Kategorien hochwertige Technologie für ganz unterschiedliche Ansprüche anbieten können. Bei uns findet jede und jeder ihr oder sein passendes Gerät“, kommentiert Michael Zöller, Vice President im Bereich TV/Audio.

Unter den Premiummodellen von Samsung wurde der Neo QLED 8K in diesem Jahr mehrfach für sein immersives Seherlebnis ausgezeichnet. So erhielt das Modell GQ65QN800B von der Fachzeitschrift audiovision gleich drei Auszeichnungen – neben der Note „Sehr gut“ und der Kennzeichnung als „Testsieger“ wurde das Modell auch als „Referenz“ und somit State-of-the-Art-Produkt ausgezeichnet, an dem sich andere 8K-Modelle zukünftig messen lassen müssen. Auch der Lifestyle TV „The Frame“ mit mattem Display für ein faszinierendes Kunsterlebnis wurde ausgezeichnet und unter anderem von Stiftung Warentest für „gut“ befunden. Zugleich überzeugen die Soundbars von Samsung dank Q-Symphony Technologie mit einem beeindruckenden Klangerlebnis – belegt unter anderem durch vier gute Auszeichnungen von Stiftung Warentest.

Testsieger: Technologie des Samsung OLED beeindruckt

Überzeugen konnte der Samsung OLED, der in diesem Jahr neu eingeführt wurde und seitdem das TV-Portfolio von Samsung um eine weitere Technologie ergänzt. Durch die Kombination der hauseigenen Quantum-Dot-Technologie für ein kontrastreiches Bild mit dem OLED-typischen satten Schwarz konnte Samsung ein lebensnahes Seherlebnis kreieren. Die Bedeutung der Quantum-Dot-Technologie beeindruckt auch die Fachpresse, die den OLED gleich 11-mal auszeichnet. Stiftung Warentest listet das Modell GQ55S95BAT, im Vergleich aller neuen TVs in 2022, als besten TV in der Kategorie 55 Zoll. Die video verteilt gleich vier Auszeichnungen6 – sie attestiert dem Modell GQ65S95B „[n]ichts Geringeres als eine neue Ära der Displaytechnik“ und zeichnet die „Innovation“ des QD-OLED-Panels aus. Die Technologie setze „neue Standards in Sachen HDR-Bildqualität“ – und wird von dem Fachmagazin deshalb als „überragend“ bewertet. Auch die Computer Bild belohnt den ersten Samsung OLED mit dem Testsieg,

Der überzeugende Sound des Samsung OLEDs erreicht eine hohe Ebene in Kombination mit den ausgezeichneten Soundbars aus dem breiten Audio-Portfolio von Samsung. video hebt die Soundbar HW-Q935B mit der Q-Symphony-Technologie hervor, die für einen kraftvollen Surround-Sound und ein immersives Hörerlebnis sorgt. „Das perfekte Zusammenspiel mit dem TV bereitet klanglich außerordentlichen Spaß“, urteilt die video und vergibt an die HW-Q935B zusammen mit dem OLED-Modell HW-Q935B das Siegel „beste Kombination TV + Soundbar“.

