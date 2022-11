Samsung baut Spieleangebot weiter aus

Samsung erweitert sein Gaming-Angebot und kündigt neue Partner, die Einführung von Cloud-Gaming für ausgewählte Samsung 2021 TV-Modelle sowie Spiele in 4K an.

Antstream Arcade ist der weltweit größte Cloud-Gaming-Service, der Gamern Zugang zu über 1.500 bekannten Arcade-Spielen und wöchentlich neuen Multiplayer-Herausforderungen und Turnieren bietet. Auf ausgewählten Samsung Smart TV Modellen können die Besitzer*innen gegen ihre Freunde und die globale Community spielen. Hier stehen Spiele der 80er, 90er und 00er Jahre in einem kostenlosen oder Premium-Abonnement zur Verfügung. Von Pac-Man über Mortal Kombat bis zu Metal Slug.

„Antstream Arcade ist davon überzeugt, dass die Integration früherer Spielhits ins Gaming der Gegenwart die Branche in die nächste Ära der Videospiele führen wird“, so Steve Cottam, CEO von Antstream Arcade. „Was erfüllt dieses Versprechen besser als Retro-Arcade-Spiele auf den modernsten Smart TVs von Samsung? Game-Streaming bietet Videospielfans die Möglichkeit, Spiele zu spielen, die sie lieben oder Klassiker auszuprobieren, die sie früher verpasst haben.“

Mit einem wachsenden Angebot von mehr als 500 Premium-PC- und Konsolenspielen bietet der abonnementbasierte Blacknut-Cloud-Gaming-Dienst den größten unbegrenzten Zugang zu Spielinhalten für TV-Bildschirme. Blacknut ermöglicht ein „Click and Play“-Erlebnis, bei dem bis zu fünf Spieler*innen gleichzeitig auf kompatiblen Smartphones, PCs oder Smart TVs spielen können. Das Spieleangebot von Blacknut konzentriert sich auf Core- und Casual-Games und bietet eine Fülle von Titeln, die von klassischen AAA-Spielen über Indie-Favoriten bis hin zu storygetriebenen Abenteuern und Strategiespielen reichen sowie die größte Sammlung von Renn- und Sportspielen. Blacknuts-Mitglieder haben Zugriff auf Klassiker wie Metro Exodus und Overcooked sowie eine umfangreiche Sammlung an Disney-Spielen.

„Blacknut vereint nun den größten Katalog an Cloud-Gaming-Spielen in einem Abonnement bei Samsung und seinem erfolgreichen Spiele-Streaming-Dienst“, sagt Nabil Laredj, VP, Business Development & Licensing bei Blacknut. „Wir haben Blacknut als Spieleplattform für die ganze Familie konzipiert. Deshalb bieten wir fünf Spieler-Profile an, mit denen parallel gespielt werden kann. Die Einführung unseres Dienstes auf Samsung Geräten ermöglicht es Spieler, Gaming zu erleben.“

Ab 2023 werden sowohl Antstream als auch Blacknut Cloud Gaming für Besitzer ausgewählter Samsung TVs der Jahre 2021, 2022 und 2023 verfügbar sein. Nutzer ausgewählter Samsung Smart TVs von 2021 dürfen sich ebenfalls auf Cloud-Gaming freuen.

Bis zum Ende des Jahres bekommen auch Besitzer ausgewählter 2021er TVs Zugang zu Game-Streaming. Samsung wird einzelne Apps der Spiele-Streaming-Partner Xbox, NVIDIA GeForce NOW und Utomik zur Verfügung stellen, wobei Blacknut und Antstream Arcade im Jahr 2023 folgen werden. Durch die Ausweitung des Spiele-Streaming-Erlebnisses auf ausgewählten Samsung Smart TVs aus dem Jahr 2021 haben bestehende Samsung Kund nun sofortigen Zugang zu denselben Spielen, die sonst nur über den Samsung Gaming Hub auf Smart TVs und Monitoren aus dem Jahr 2022 verfügbar sind.

„Als der Samsung Gaming Hub Anfang des Jahres für die 2022er TVs eingeführt wurde, war die häufigste Frage der Nutzer: ‚Wann kommt Game-Streaming auf meinen 2021er TV?‘ Heute freuen wir uns, unseren begeisterten Fans mitzuteilen, dass sie viele Spiele, die sie lieben, je nach Smart TV Modell noch vor Ende des Jahres spielen können“, sagte Mike Lucero, Head of Product for Gaming bei Samsung Electronics. „Mit vielen bluetoothfähigen Gaming-Controllern und einer Internetverbindung werden Millionen von Samsung Nutzer in der Lage sein, auf eine umfangreiche Bibliothek von Spielen zuzugreifen, die von den besten AAAs bis hin zu den heißesten Indie- und Retro-Spielen reicht. Und das direkt über die Partner-Apps auf ausgewählten 2021 Smart TVs, was Samsung Geräte zu einem Top Medium für Game-Streaming macht.“

Sobald sie verfügbar sind, können die einzelnen Spiele-Apps im Samsung App Store über den Media Hub direkt auf den Fernseher heruntergeladen werden.

Mit NVIDIAs GeForce NOW kommt 4K-Gaming auf ausgewählte Samsung TVs

Mit GeForce NOW, das in wenigen Wochen auf den Markt kommt, können PC-Spiele mit einer Auflösung von bis zu 4K und 60 FPS nativ auf Samsung TVs der Jahrgänge 2022 und ausgewählten Modellen aus dem Jahr 2021 gestreamt werden, ohne auf Downloads, Installationen, Patches oder Updates warten zu müssen. Eine GeForce NOW-Premiummitgliedschaft ist erforderlich, um ein Gaming-Erlebnis mit 4K-Auflösung, schnellen Bildraten, RTX ON, vorrangigem Zugang zu den NVIDIA-Gaming-Servern und 8-Stunden-Sitzungen zu erhalten.

Samsung Gaming Hub unter: www.samsung.com/gaminghub.

Weitere Informationen zu den neuesten Samsung Gaming TVs gibt es unter www.samsung.com/de/tvs/gaming-tv.

www.samsung.de