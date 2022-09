LG OLED FLEX, weltweit erster biegbarer 42-Zoll OLED-TV

LG OLED Flex eignet sich perfekt für intensives Konsolen-, PC- und Cloud-Gaming sowie für den Genuss von Live-TV-Übertragungen und Streaming-Diensten.

Aus zwanzig Krümmungsgraden wählt der Nutzer seine ideale Position und entscheiden, ob das Display völlig flach oder mit bis zu 900R gecurved ist.

Individuelle Bildschirmkrümmung

Das biegsame 42-Zoll-Display bietet zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten: Der Konsument kann den Krümmungsgrad des Flex über eine spezielle Taste auf der Fernbedienung auf eine von zwei verfügbaren Voreinstellungen einstellen. Alternativ lässt sich der Grad der Krümmung manuell in Fünf-Prozent-Schritten in 20 Stufen ändern. Darüber hinaus kann der Bildschirm des LG OLED Flex um bis zu zehn Grad in Richtung des Nutzers oder um bis zu fünf Grad von ihm weg geneigt werden. Zusätzlich verfügt der Bildschirm über einen höhenverstellbaren Standfuß und kann in einem Bereich von 140 Millimetern nach oben oder unten verstellt werden.

Immersives Gaming wie nie zuvor

Der LX3 zeichnet sich durch einzigartige Merkmale und Funktionen aus, mit denen jeder Gamer mehr Kontrolle über sein Spielerlebnis hat. So können zum Beispiel die Größe des Bildes auf dem Bildschirm an die individuellen Vorlieben oder an das Genre des Spiels angepasst werden. Fans von Rollenspielen (RPGs), Rennspielen oder Jump’n’Run-Games werden wahrscheinlich die kompletten 42-Zoll des Bildschirms nutzen wollen, während Spieler von Echtzeit-Strategiespielen (RTS) oder Ego-Shootern (FPS) vielleicht ein 21:9-Bildformat bevorzugen. Die Funktion zur Größenanpassung des Bildes kann ganz einfach über das Gaming-Dashboard-Menü aufgerufen werden.

Gamer werden auch den Multi-View-Modus des LX3 zu schätzen wissen: Dieser Modus ermöglicht es, Inhalte von zwei verschiedenen Quellen gleichzeitig anzuzeigen. So können Gaming-Begeisterte ein PC- oder Konsolenspiel spielen, während gleichzeitig ein YouTube-Stream vom Smartphone läuft.

Für maximalen Komfort ermöglicht die Switching Hub-Funktion die Verwendung des integrierten Mikrofons des LG OLED Flex und aller über die USB-Anschlüsse angeschlossenen Geräte wie Headset, Tastatur oder Maus mit einem über HDMI-Kabel angeschlossenen PC. Durch Drücken der Taste für die Quellenumschaltung an der Seite des LX3-Ständers kann der Benutzer die Geräteverbindung zwischen PC und LG OLED Flex hin- und herschalten, ohne dass er etwas physisch ab- und wieder anstecken muss. Darüber hinaus bietet das eingebaute Mikrofon eine effektive Echounterdrückung für kristallklare Sprachchats beim Spielen.

Die neue Gaming-App, die es nur auf dem LX3 gibt, unterstützt benutzerdefinierte Bildschirmschoner, bietet Schnellzugriffe zu beliebten Apps wie Twitch und YouTube und zeigt eine Liste der angeschlossenen externen Eingabegeräte an – alles auf einem einzigen Bildschirm. Der bekannte Game Optimizer von LG wurde für den LG OLED Flex überarbeitet und ergänzt die vielfältigen Bild- und Audiooptionen für Gamer um individuelle Soundeinstellungen für bestimmte Spielegenres. Das spezielle Interface für den Spielesound umfasst einen Equalizer, Schalter für AI Game Sound und Dolby Atmos und bietet Zugriff auf erweiterte Audioeinstellungen, mit denen Gamer das Spielerlebnis genau nach ihren Wünschen gestalten können.

Der LG OLED Flex unterstützt wie alle aktuellen LG OLED TVs Dolby Vision Gaming bei 4K 120Hz und ist mit den neuesten HDMI 2.1-Funktionen wie variable Bildwiederholrate (VRR) und Auto Low Latency Mode (ALLM) ausgestattet. Darüber hinaus ist das biegsame OLED-Display des LG OLED Flex (LX3) Nvidia G-SYNC-kompatibel und AMD FreeSync Premium-zertifiziert.

LG OLED Flex: Beste Bildqualität, toller Sound und atmosphärische Beleuchtung

Der LG OLED Flex wird erst durch die bahnbrechende OLED evo-Technologie von LG zu einem immersiven Erlebnis: Mit unendlichem Kontrast, tiefem Schwarz, hochpräzisen Farben (100 Prozent Farbtreue zertifiziert), einer blitzschnellen Pixelreaktionszeit von 0,1 Millisekunden und einem geringen Input Lag gibt der LG OLED Flex dem Betrachter das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein.

Neben der realistischen Bildqualität, die durch den intelligenten AI-Prozessor α9 (Alpha) Gen5 und einzigartige Bildalgorithmen unterstützt wird, bietet der LG OLED Flex auch herausragenden Sehkomfort. Dies wird durch mehrfache Zertifizierung für Flimmer- und Blendfreiheit5 belegt. Der OLED-Bildschirm des LX3 schont die Augen und ermöglicht es den Nutzern, längere Gaming-Sessions zu genießen und ihre Lieblings-Filme und -Serien ohne Unterbrechung anzusehen. Die Super-Anti-Reflexions-Beschichtung (SAR) von LG hilft dabei, visuelle Ablenkungen zu reduzieren, sodass sich die Nutzer ganz auf das konzentrieren können, was auf dem Bildschirm zu sehen ist.

Der LX3 bietet zudem auch einen hervorragenden Sound mit zwei 40-Watt-Lautsprechern auf der Vorderseite, die das Gaming- und Entertainment-Erlebnis noch weiter verbessern. Mit der integrierten Unterstützung für Dolby Atmos sorgt der Fernseher bei kompatiblen Titeln für mehr Klarheit, Tiefe und Lebendigkeit im Klang.

Um das persönliche Nutzererlebnis zu vervollständigen, integriert der LG OLED Flex eine anpassbare Beleuchtungsfunktion in sein schildartiges Rückseitendesign. Die Beleuchtung des LX3 schafft eine einzigartige Atmosphäre, indem sie sich auf Wunsch mit den Video- oder Audioinhalten synchronisiert, die auf dem Bildschirm abgespielt werden, und bietet fünf einzigartige Modi6, aus denen der Nutzer wählen kann.