Streaming-Pakete beim Kauf von Samsung Aktionsmodellen

Streaming ist so populär wie nie. Die erfolgreiche Aktion „Made for Germany“ geht in eine neue Runde und Samsung hat das Streaming-Paket dieses Mal noch dicker geschnürt.

Beim Kauf eines Samsung Aktionsgeräts des 2022er Line-ups mit deutschem Modell-Code kommen Entertainment- und Sportfans in den Genuss von inkludierten Streaming-Angeboten im Wert von bis zu 1.541 Euro. Die Aktion läuft bis zum 31. Dezember 2022. Je nach Gerät gibt es kostenlose Gutscheincodes für bis zu 12 Monate Abo-Vergnügen bei Content-Partnern mit lukrativem Unterhaltungsangebot. Dabei hat Samsung seinen Partner-Pool noch einmal kräftig aufgestockt. Dieses Jahr sind WOW, MagentaTV mit Netflix, Sportworld, HD+, waipu.tv, RTL+, Zattoo und Qobuz Teil der Aktion.3

Das Streaming-Paket, das Samsung 2022 gepackt hat, weiß zu begeistern: Von Live-TV über Nachrichten und Sport bis hin zu aktuellen Blockbustern – mit „Made for Germany“ haben Kunden sofort Zugang zu vielfältigem Content ganz ohne Zusatzkosten.1 Das größte Streaming-Paket hat Samsung für die Neo QLED 8K-Spitzenmodelle QN900 und QN800 geschnürt. Hier angeln sich Käufer im Aktionszeitraum Zusatzleistungen im Wert von bis zu 1.541 Euro.

„Mit unserem 2022er Streaming-Paket „Made for Germany“ bieten wir allen Kunden unserer neuen Modelle eine breite Palette spannender, aktueller und teilweise exklusiver Inhalte“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics. „So können unsere Kunden gleich von Anfang an die überzeugende Bildqualität und den beeindruckenden Sound ihres neuen Samsung TVs mit ihren Lieblingsinhalten erleben.“

Sport-Fans: Bereit für packenden Live-Sport 2022/2023

Mit den Aktionsgeräten sind Sport-Fans bereit für die neue Saison. Die Aktionsmodelle bieten je nach Gerät Zugang zu Sportinhalten im Portfolio von Partnern wie Sportworld, WOW und RTL+. Hier gibt es Inhalte für jeden Geschmack zu entdecken: Mit WOW streamen Fans packenden Live-Sport von Sky u.a. alle Formel 1 Sessions live und exklusiv und natürlich kommen auch Fußball-Fans mit den Top-Spielen der Bundesliga sowie allen Spielen der Premier League und des DFB-Pokals auf ihre Kosten. Auf RTL+ stehen u.a. exklusive Spiele der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference sowie zahlreiche Sport-Dokumentationen zum Streamen bereit. Das exklusive „Samsung Sport Paket“ in der Sportworld ermöglicht Sportfans mit der Bündelung von 12 attraktiven Sportanbietern zentralen Zugriff auf die Vielfalt des Sports. Ob Fußball, American Football, eSports, Motorsport, Handball oder Fitness – in der Sportworld erleben Sportinteressierte alle Facetten des Sports übersichtlich an einem Ort. Gerade die Neo QLED 8K- und 4K-Modellserien bieten dank moderner Bildschirmtechnologien ein beeindruckendes Unterhaltungserlebnis, sodass den Betrachtern kein Detail der spannenden Matches entgeht. Quantum HDR sorgt für einen großen Kontrastumfang für reichhaltige Bilder mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 4.000nits. Q-Symphony wiederum schafft das raumfüllende Surround-Sound-Erlebnis durch effizientes Teamplay zwischen TV-Klang und Soundbar – für ein Gefühl fast wie live im Stadion.

Serien-Junkies: Binge-Watching zuhause und draußen

Nicht mehr suchen, nur noch finden: Für Serien- und Film-Fans bieten die Neo QLED und Lifestyle-Modelle Content-Pakete mit einer riesigen Bandbreite an Unterhaltung von Abenteuer über Romantik bis Zombie-Genre. Jetzt, wo der Sommer und die lauen Abende nahen, eröffnet das Line-up von Samsung vielfältige Möglichkeiten. Mit dem mobilen Projektor The Freestyle packen sich Fans aufregender Unterhaltung ihr Gerät einfach in die Tasche und genießen exklusive Serien und aktuelle Blockbuster mit dem WOW Filme & Serien Abo sowie das Programm von MagentaTV inkl. Netflix, waipu.tv, Zattoo oder RTL+ unter Sternenhimmel. Auch einem gemütlichen Filmabend auf dem Campingplatz steht nichts im Weg. Und wer für die Garten-Party musikalische Untermalung sucht, kommt mit dem Hi-Res-Musik-Streaming von Qobuz auf seine Kosten.

