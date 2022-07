Hisense Laser TV Konsole PX1-PRO für mehr Flexibilität

Mit der neuen PX1-Pro Laser Konsole erweitert Hisense das Laser TV Sortiment für eine flexible Darstellung von Bilddiagonalen zwischen 90 und 130 Zoll.

So flexibel war das Laser TV-Erlebnis noch nie: Der Ultrakurzdistanzprojektor PX1-Pro bietet Bilddiagonalen zwischen 90 und 130 Zoll. Somit entscheidet der Nutzer selbst, welche Größe ideal ins eigene Wohnzimmer passt und positioniert die kompakte Konsole in einem entsprechenden Abstand zwischen 27 und 49 Zentimetern zur Leinwand. Die Kalibrierung des Bilds erfolgt spielend leicht automatisch über das Menü. Die Leinwand ist nicht im Bundle enthalten, sondern wird individuell vom Nutzer ausgewählt und erworben. Geeignet sind insbesondere Ambient Light Rejection Screens, auf denen auch bei Tageslicht die beeindruckende 4K-Bildqualität voll zum Tragen kommt.

Daniel Bollers, Sales Director Consumer Electronics ist überzeugt: „Mit dieser Innovation im Bereich Laser TV erschließen wir ganz neue Möglichkeiten und damit auch Zielgruppen. Die Flexibilität, die die PX1-Pro Konsole mit sich bringt, liefert neue Verkaufsargumente und hilft dabei, dass sich das beeindruckende Laser TV-Erlebnis in jedem Zuhause – egal in welcher Größe – realisieren lässt.“

Große Bilder, großartige Bildqualität

Für Kino-Feeling in den eigenen vier Wänden spricht nicht nur die reine Größe der Bilddiagonalen, die jedes TV-Gerät übertrifft, sondern vor allem auch die exzellente Bildqualität, die die PX1-Pro Konsole liefert. Videoinhalte werden in 4K-Ultra-HD-Qualität wiedergegeben, HDR10 sorgt für einen erweiterten Kontrastumfang und die Spitzenhelligkeit liegt bei 2200 Lumen. Die bewährte Trichroma Technologie kommt auch bei der neuesten Hisense Produktentwicklung zum Einsatz: Drei separate Laser erzeugen die RGB Grundfarben und erzielen so einen herausragende Farbraumdarstellung von 107% des erweiterten BT.2020 Standards. Das Ergebnis zeigt sich in einem noch farbintensiveren und detailreicheren Bild. Die Premium X-Fusion Technologie gewährleistet über 25.000 Stunden Filmvergnügen, ohne dass die Lichtquelle ausgetauscht werden muss.

Für das passende Sounderlebnis sorgt eine verbaute Speakerbox mit 30W Klangvolumen inklusive Dolby Atmos Unterstützung und macht die Kinoatmosphäre mit Surround-Sound perfekt.

Action im Kinoformat

Aber auch Gamer und Sport-Fans werden die Vorteile der PX1-Pro Konsole zu schätzen wissen: Schnelle Bewegungen und actionreiche Fußball-Szenen werden dank MEMC flüssig dargestellt, spezielle Sport Bildmodi nehmen die passenden Einstellungen automatisch vor. Der Game Mode reduziert die Eingabeverzögerung und schafft beste Voraussetzungen für reaktionsschnelle Gaming-Action im Kinoformat. Zwei HDMI 2.1 Anschlüsse sowie zwei weitere USB Ports sorgen für umfassende Anschlussmöglichkeiten von Spielekonsolen & Co.

Als Bedienoberfläche kommt Android-TV 10 zum Einsatz inklusive zahlreicher Smart-TV-Funktionen und Zugang zu beliebten Streaming-Anbietern wie Prime Video und Disney+. Bequeme Sprachsteuerung ermöglicht der Google Assistant – ein Knopfdruck auf die Mikrofontaste der Fernbedienung genügt.

Der PX1-Pro ist ab Juli 2022 im Handel zum UVP von 2.999 Euro erhältlich.

www.hisense.de