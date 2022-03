Grundig Bluetooth Lautsprecher GBT Connect 360

Leistungsstarker Surround Sound zum Mitnehmen: Der kabellose GBT Connect 360 ist das neue Highlight im Audio-Portfolio von Grundig.

Durch frontal sowie an der Rückseite des Geräts verbaute Lautsprecher sorgt der Speaker für optimale Tonqualität im gesamten Raum. Damit ist er besonders für anspruchsvolle Musikfans der passende Begleiter in jeder Situation.

Neu-Isenburg, 23. März 2022: Mit seinem ersten 360 Grad Speaker geht Grundig den nächsten konsequenten Schritt im strategischen Ausbau der Produktrange Bluetooth Lautsprecher, die bisher die Modelle BAND, CLUB, JAM, SOLO und den nachhaltigen Speaker JAM EARTH umfasst. „Der GBT Connect 360 ist ein echtes Sound-Highlight. Durch seinen brillanten Klang und die zahlreichen smarten Funktionen ist er die ideale Ergänzung für unser aktuelles Portfolio. Der Bereich der Bluetooth Lautsprecher ist ein äußerst spannendes Wachstumssegment, mit dem wir vor allem jüngere Konsumenten ansprechen wollen“, sagt Mario Vogl, Vorsitzender der Geschäftsführung der Beko Grundig Deutschland GmbH.

Zahlreiche Features für besonders eindrucksvolles Musikerlebnis

Der neue 360° Lautsprecher ist mit starken 30 Watt Gesamtausgangsleistung und zwei Passivradiatoren ausgestattet. Indem der Klang aufgrund der beiden verbauten Lautsprecher nicht nur, wie bei herkömmlichen Speakern nach vorne, sondern auch nach hinten abgegeben wird, verteilt er sich optimal im Raum. Dank Bluetooth Audiostreaming hält die Verbindung zwischen Endgerät und Lautsprecher über eine Entfernung von bis zu 30 Metern zuverlässig und ohne Unterbrechung. Für das authentische Klangerlebnis zuhause und unterwegs sorgt der neue Broadcast Mode, der eine Musikübertragung auf bis zu 20 GBT Connect 360 Speaker ermöglicht. Damit die Party nicht zu früh endet, bietet der neue Lautsprecher außerdem eine ausdauernde Spielzeit von bis zu 20 Stunden und eine integrierte LED-Akkuanzeige. Grundig liefert den Speaker direkt mit einer externen Ladestation für schnelles und unkompliziertes Aufladen. Darüber hinaus kann der GBT Connect 360 per USB-Feature als Powerbank genutzt werden, falls das Smartphone unterwegs aufgeladen werden muss. Mittels Freisprechfunktion und integriertem Mikrofon können Nutzer auch ganz unkompliziert per Knopfdruck Anrufe entgegennehmen. Der Lautsprecher wird durch die Grundig App unterstützt, was eine besonders einfache Handhabung ermöglicht. Egal ob Festival, Picknickdecke oder Badesee: Dank seines staub- und spritzwasserdichten Gehäuses, das nach der Schutzklasse IPX5 zertifiziert ist, ist der neue Bluetooth Lautsprecher allseits sicher geschützt. Und auch Indoor macht der zylinderförmige Speaker im zeitlosen schwarzen Design eine gute Figur und fügt sich optisch problemlos in jedes moderne Zuhause ein.

Preis und Verfügbarkeit

Der Grundig Bluetooth-Lautsprecher GBT Connect 360 ist ab sofort zum Preis von 199,- Euro und einer Garantiezeit von zwei Jahren erhältlich.

