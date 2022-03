Samsung präsentiert neues TV Line-Up für 2022

Samsung stellt sein TV-Line-Up für 2022 vor, dass die Flaggschiff-Serie Neo QLED 8K, Lifestyle-TVs und den neuen Samsung OLED umfasst.

Im Mittelpunkt der Samsung-Philosophie „Screens Everywhere, Screens For All“ stehen die neuesten Bildschirminnovationen für ein verbessertes Unterhaltungserlebnis. Gleichzeitig bieten die neuen Modelle noch mehr Auswahlmöglichkeiten, um Inhalte, Einstellungen und Design an persönliche Vorlieben anzupassen.

„In diesem Jahr definieren wir die Rolle des Fernsehers in den eigenen vier Wänden mit einer größeren Auswahl an innovativen Bildschirmtechnologien, Funktionen und Designs neu“, so Leif Lindner, Vice President Consumer Electronics bei Samsung Electronics GmbH. „Egal, ob es ein Bildschirm sein soll, der sich dezent in die Wohnungseinrichtung einfügt oder man in ein 8K-Kinoerlebnis eintauchen möchte – Samsung bietet den passenden Bildschirm. Samsung unterstützt die Menschen auf der Suche nach einem individuellen Erlebnis und zeigt, wie sich Technik auf Vorlieben und Lebensstil abstimmen lässt.“

Der neue Neo QLED 8K

Die Neo QLED 8K-Serie ist die Spitze von Samsungs Premium-Portfolio und die nächste Stufe in Sachen Farbe und Kontrast. Sie liefert ein dynamisches Seherlebnis auf Basis neuester Bildschirmtechnologien und Funktionen für Bilder so realitätsnah wie bei keiner Serie von Samsung zuvor.

Dank des Neural Quantum Processor 8K mit AI können Betrachter unabhängig von der Qualität der Inhalte dank Upscaling in die atemberaubenden Details von 8K eintauchen. Mit dem wachsenden 8K-Ökosystem von Samsung können Nutzer einfach das neue Samsung Galaxy S22 koppeln, um die in nativer 8K-Auflösung aufgenommenen Inhalte auf jedem Samsung Neo QLED 8K-Bildschirm wiederzugeben.

• Leistungsstarke Verarbeitung: Egal, ob intensive, farbenprächtige Naturdokumentationen oder schnell geschnittene Actionszenen, der Samsung Neural Quantum Processor 8K ermöglicht eine immersive, hochskalierte 8K-Auflösung, die ein naturgetreueres Bild als je zuvor liefert.

• Hervorragender Kontrast und Helligkeit mit Mini LEDs, die 40-mal kleiner sind als Standard-LEDs für eine höhere Dichte und einen deutlich verbesserten Kontrast in Kombination mit dem Neural Quantum Processor 8K. Die Leistung wird durch einen neuen 14-Bit-Prozessor und eine Antireflexionsschicht zur Reduzierung von Blendungen und Ablenkungen weiter gesteigert.

• Beeindruckend elegantes Design: Einzigartiges Infinity One Design mit einem hauchdünnen Panel mit einer Tiefe von 15,2 mm bis 18,1 mm mit Edelstahlrahmen .

• Umfassendes Audioerlebnis: Mit dem 90W 6.2.4-Kanal des QN900B können Zuschauer den Klang fühlen. Das Klangerlebnis erreicht ein neues Level durch das Zusammenspiel mit der Samsung Soundbar – die weltweit erste eingebaute kabellose „Smart TV zu Soundbar Dolby Atmos“-Verbindung.

Das 2022er Samsung Neo QLED 8K Line-up umfasst die Serie QN900, QN800 und QN0700 und wird in 55″, 65″, 75″ und 85″ Zoll erhältlich sein.

Lifestyle TVs mit neuem mattem Display

Smart TVs spielen im Alltag der Menschen eine zunehmend wichtige Rolle , da sie für immer mehr Einsatzzwecke – von Unterhaltung über Sport bis Homeoffice – genutzt werden. Damit steigt die Nachfrage nach individueller Gestaltung und Personalisierung von TV-Geräten. Das neue Lifestyle TV-Portfolio von Samsung bietet eine breite Vielfalt an Produkten, die sowohl das Fernseherlebnis als auch die Wohnästhetik bereichern – und die 2022 weitere Funktionen erhalten.

Mattes Display mit Anti-Glare-, Anti-Reflexions- und Anti-Fingerprint-Eigenschaften bei The Frame, The Sero und The Serif

The Frame hebt Kunst dieses Jahr auf eine neue Stufe. Das neue matte Display von Samsung bringt viele Vorteile, die das Seherlebnis weiter verbessern. Es reduziert nicht nur deutlich Blendungen und Reflexionen, sondern verteilt auch durch die erhabene Oberfläche das Licht in verschiedene Winkel und Richtungen. So wird verhindert, dass die wahrgenommene Bildqualität aufgrund von Tageslicht oder Reflexionen der Umgebungsbeleuchtung am Abend abnimmt.

Im aktualisierten Art Store macht es noch mehr Spaß, nach Inhalten für den individuellen Geschmack zu stöbern. Dafür gibt es eine umfassende Auswahl an 1.600 Kunstwerken von renommierten Museen und Galerien. All diejenigen, die den 2022er The Frame besitzen, können jetzt den Art Store zwei Monate lang kostenlos testen, statt wie bisher nur einen Monat.

The Serif verfügt über ein neues mattes Gehäuse, in das sich das matte Display nahtlos einfügt. Es wertet das ikonische Design auf und sorgt für ein erstklassiges Erscheinungsbild.

The Sero, der ebenfalls zum Lifestyle-TV-Portfolio von Samsung gehört, bietet eine Vielzahl an weiteren Funktionen. Auch er erhält das matte Display und neue Smart-Funktionen – für ein optimiertes Bildschirmerlebnis, ganz gleich ob vertikal oder horizontal genutzt.

Das matte Display der 2022 Lifestyle TVs wurde außerdem von Underwriters Laboratories (UL), einem führenden unabhängigen Unternehmen für Sicherheitswissenschaften, als „blendfrei“ zertifiziert. Die UL-Prüfung bestätigt die Aussage „blendfrei“ (reflexionsblendfrei/ komfortblendfrei/ behindertenblendfrei), indem sie die Produkte anhand des Unified Glare Rating (UGR)-Teststandards der internationalen Beleuchtungskommission (CIE) einordnet.

Der 2022 The Frame wird in den Bildschirmgrößen 32″, 43″, 50″, 55″, 65″, 75″ und 85″ erhältlich sein, The Serif in 43″, 50″, 55″ und 65″ und The Sero in 43“.

Samsung bringt OLED auf ein neues Level

Im Jahr 2022 wird das Konzept „Screens Everywhere, Screens For All“ weiter vorangetrieben mit der Erweiterung des Portfolios und der Einführung von Samsung OLED. Dies bietet den Zuschauern noch mehr Flexibilität, die Technologie ihren Bedürfnissen und Vorlieben entsprechend auszuwählen.

Samsung OLED (S95B) vereint die Spitzenleistung des Neural Quantum Processor 4K und die intelligente Tizen-Plattform mit den unglaublichen Klangerlebnissen von Samsung Object Tracking Sound und Q-Symphony mit Dolby Atmos. Das alles verpackt in einem dünnen LaserSlim-Design.

Angetrieben mit dem Neural Quantum Processor, der auch in den Neo QLED Flaggschiff-Modellen verbaut ist, verfügt der S95B über einen OLED-Helligkeitsbooster und Perceptional Color Mapping, um hellere, präzisere Highlights und realistischere, lebensechte Farben zu liefern.

Der neue Samsung OLED (S95) geht über die reine Panel-Technologie hinaus und bietet ein Fernseherlebnis, das deutlich übersteigt, was bisher mit OLED-Fernsehern möglich war.

Der Samsung S95B wird voraussichtlich ab Mai in den Größen 55″ und 65″ erhältlich sein.

