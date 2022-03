Neue ROG Strix SCAR Modelle von AOC

Die von Republic of Gamers (ROG) im Rahmen der CES 2022 angekündigten neuen ROG Strix SCAR 17 (G733Z) und SCAR 15 (G533Z) Modelle sind ab sofort in Deutschland verfügbar.

Die Gaming-Notebooks bieten Dank neuesten Intel Core Prozessoren der 12. Generation, ultraschnellen NanoEdge Displays, Flüssigmetall-Kühlsystem und effizientem MUX-Switch volle Gaming-Power für E-Sportler und ambitionierte Gamer. Mit der optimierten Gaming-Tastatur inklusive Per-Key Beleuchtung, Aura Sync und Light Bar verleihen Gamer dem Setup ihren persönlichen Stil und sind ideal für ein immersives Gaming-Erlebnis gewappnet.

Game on – langanhaltend starke Leistung

Die neuen ROG Strix SCAR Notebooks wurden speziell für Hochleistungs-Gaming entwickelt. Dafür sind die beiden Modelle mit leistungsstarken Komponenten ausgestattet, wie dem neuesten Intel Core i9-12900H Prozessor, bis zu 32GB RAM und einer 2TB SSD sowie bis zu einer NVIDIA GeForce 3080 Ti (G733Z) oder RTX 3070 Ti (G533Z) Laptop Grafik. Der integrierte MUX-Switch sorgt für eine noch höhere Grafikpower und ermöglicht so erstklassige Bildraten für kompetitives Gaming. Damit Gamer auch dauerhaft von der starken Leistung profitieren, verfügen sowohl das ROG Strix SCAR 17 als auch das ROG Strix SCAR 15 über eine noch effektivere Flüssigmetall-Wärmeleitpaste (Thermal Grizzly Conductonaut Extreme) auf der CPU und vier dedizierte Luftauslässe, um die Wärme effizient aus dem System herauszuleiten. Die neu gestalteten Arc Flow Fans mit 84 Lüfterblättern erzeugen einen hervorragenden Luftstrom und in Kombination mit der 0dB-Technologie arbeitet das Gaming-Notebook bei leichter Auslastung völlig geräuschlos und ist selbst bei hoher Auslastung unglaublich leise.

Jedes Detail im Blick

Das ROG Strix SCAR ist als 15-Zoll- (G533Z) und 17-Zoll-Modell (G733Z) erhältlich. Das 15-Zoll-Modell ist mit einem Full-HD-Display mit ultraschnellen 300Hz verfügbar. Der größere Bruder bietet hingegen entweder ein QHD-Display mit 240Hz oder ein Full-HD-Panel mit 360Hz. Alle Displayvarianten sind mit Dolby Vision HDR und Adaptive Sync ausgestattet, um eine optimale Bildqualität ohne Tearing oder Ruckeln zu gewährleisten und so für ein erstklassiges Gaming-Erlebnis zu sorgen. Eine Reaktionszeit von 3ms ermöglicht klare Bewegungen, sodass Gamer auch in hektischen Spielsituationen pixelgenaue Entscheidungen treffen können. Darüber hinaus bieten die IPS-Level-Panel lebendige Farben für noch intensiveres Gaming.

Multimedia unterwegs genießen

Beide Strix-Modelle sind mit einem Vierfach-Lautsprecherdesign samt Dolby Atmos Virtual Surround ausgestattet und bieten eine kristallklare Soundkulisse. Die Zwei-Wege-KI-Rauschunterdrückung filtert Hintergrundgeräusche sowohl für ein- als auch ausgehende Kommunikation heraus und ermöglicht so auch in stressigen Spielsituationen stets klare Teamchats. Darüber hinaus verfügen die Strix-Modelle über einen großen 90-Wh-Akku. Bei extrem langen Gaming-Sessions unterwegs hilft zudem die 100W USB-Typ-C Schnellladefunktion. Für ultraschnelle Datenraten und mehr Stabilität sind WiFi 6E in Kombination mit der innovativen RangeBoost-Technologie und 2.5G LAN für den kabelgebundenen Anschluss mit an Bord.

Vollumfängliche Hardware und individueller Style

Sollte dem Nutzer einmal keine externe Maus zur Verfügung stehen, ermöglicht das extra große Trackpad eine genauere Steuerung bei Präzisionsbewegungen. Mit der optimierten Tastatur inklusive Per-Key Beleuchtung behalten Gamer jederzeit die Kontrolle. Dank der umlaufenden Light Bar und Aura Sync können Nutzer mit individueller Beleuchtung und einer großen Palette an Effekten ihrer Stimmung und ihrem Style Ausdruck verleihen.

Das ROG Strix SCAR 17 (G733Z) ist ab sofort ab 2.799 Euro verfügbar.

Das ROG Strix SCAR 15 (G533Z) ist ab sofort ab 2.199 Euro verfügbar.

www.asus.de