Samsung feiert Galaxy S22 Ultra mit Videokampagne

Die neue Kampagne setzt das ikonische Design des Galaxy S22 Ultra durch die Augen einer kleinen, sympathischen Spinne gekonnt in Szene.

Eine Spinne, ein Blick und jede Menge glänzende Augen: Begleitend zum Launch des Samsung Galaxy S22 Ultra erzählen Samsung und Leo Burnett eine ganz besondere Liebesgeschichte. Im Mittelpunkt des neuen Kampagnenvideos steht die kleine Spinne Sam, die sich Hals über Kopf verliebt. Objekt der Begierde: das neue Samsung Galaxy S22 Ultra. Klingt verrückt? Ganz und gar nicht, denn die Kameralinsen des Galaxy S22 Ultra sind für Sam die schönsten „Spinnenaugen“ der Welt. Entwickelt wurde die ungewöhnliche Story gemeinsam mit der Kreativagentur Leo Burnett.

Kein Schauspieler, kein Model, nein – eine kleine, verliebte Spinne ist die Hauptfigur in einem passend zum Valentinstag veröffentlichten Video des neuen Samsung Galaxy S22 Ultra. Die Story: Das kleine Spinnentier erblickt aus dem Terrarium-Fenster heraus ein Werbeplakat für das neue Smartphone. Sofort ist es um sie geschehen: Liebe auf den ersten Blick. Begleitet von Nazareths Klassiker „Love Hurts“ durchlebt Sam ein Wechselbad der Gefühle. Denn als das Plakat plötzlich ausgetauscht wird, macht sich Liebeskummer breit im Terrarium. Wird Sam sein Herzblatt je wiedersehen? Zum Glück hat die kleine Spinne einen Freund an ihrer Seite, der für ein herzergreifendes Happy End sorgt.

„Das neue Galaxy S22 Ultra begeistert durch innovative Technik. Und außergewöhnliche Technik erfordert außergewöhnliche Geschichten. Eine Kamera zum Verlieben. Ein Liebespaar, das Augen macht. Wir glauben, dass sich – genau wie die kleine Spinne – viele Konsumenten in das Galaxy S22 Ultra verlieben werden“, sagt Mario Winter, Vice President Marketing bei Samsung Electronics GmbH.

Bei der Produktion setzte Leo Burnett auf eine Kombination aus Realfilm und CGI und holte dafür die Berliner Filmproduktion Zauberberg Productions mit dem Regie-Duo Dorian & Daniel an Bord. Die Spinne sowie die lebensechten animierten CGI-Sequenzen sind bei The Mill in London entstanden. „Die Idee war ganz einfach: Kameraaugen plus Spinnenaugen gleich Liebesgeschichte. Aber dann fing die Arbeit erst richtig an. Wie bekommt man ‚Sam‘ so hin, dass ausgerechnet aus einer Spinne ein liebenswertes Lebewesen wird, gleichzeitig aber noch die richtige Dosis Realismus erhalten bleibt“, erklärt Andreas Pauli, MD und CCO bei Leo Burnett den Prozess und schließt ab: „Ich bin sehr glücklich, dass sich hier die wochenlange Detailarbeit gelohnt hat.“

Die neue Kampagne wird über einen großen Online Video Flight mit Fokus auf YouTube verbreitet. Zudem wird das Video durch Platzierungen auf Twitter sowie Native Ads auf großen Publikumsmedien gestreut.

www.samsung.de