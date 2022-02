Rundum sorglos: Telekom WLAN in allen Ecken des Zuhauses

„Sorgenfreies WLAN zu Hause gibt es nur bei der Telekom“. Der Leitgedanke der neuen Telekom-Kampagne ab 8. Februar mit attraktiven Angeboten und einer gezielten Kundenansprache.

Dabei steht die optimale Versorgung der eigenen vier Wände mit WLAN im Fokus. Ob veraltete Technik, dicke Wände oder schlechte Konfiguration: Es kann viele Gründe für schlechten WLAN-Empfang geben. „Mit unserer Kampagne ‚WLAN in allen Ecken‘ zeigen wir, wie wichtig perfektes WLAN zu Hause ist. Das ist momentan wieder aktueller denn je. Denn wir alle arbeiten viel im Home Office und sind einfach mehr zu Hause“, erläutert Christian Loefert, Leiter Kommunikation und Vertriebsmarketing der Telekom Deutschland.

Voraussetzung für das perfekte WLAN ist natürlich das beste Netz der Telekom, in Kombination mit den perfekt aufeinander abgestimmten WLAN-Paketen und dem besten Service. Hier bietet die Telekom eine wirklich komplette Lösung für die Kund*innen.

Zwei neue Pakete für größten Komfort im besten Heimnetz

Für ein schnelles und komfortables Surfvergnügen bringt die Telekom zwei neue Pakete auf den Markt: WLAN Comfort und WLAN Comfort Plus. Diese beinhalten den Speedport Smart 4 Router sowie, je nach gewähltem Paket, einen oder bis zu drei Speed Home WLAN Mesh-Repeater. Die Telekom Expert*innen rufen die Kund*innen aktiv an, richten gemeinsam das Heimnetzwerk ein und optimieren das WLAN.

Wer persönlichen Service bevorzugt, kann bereits bei der Paket-Bestellung einen Vor-Ort-Installationstermin buchen. Die Angebote werden durch den Zugang zur Pro-Version der MagentaZuhause App abgerundet. Weitere Informationen zur neuen App gibt es hier.

Nutzer*innen des WLAN Comfort Plus Pakets profitieren zusätzlich von einer dauerhaften Unterstützung: Telekom Expert*innen helfen bei allen Fragen und Problemen mit Hardware wie PC, Tablet oder Smartphone. Sie unterstützen auch bei Softwareanwendungen wie Videokonferenz-Tools sowie WLAN-Problemen. Die Hilfe erfolgt telefonisch, per sicherem Fernzugriff oder sogar bei Bedarf einmal jährlich direkt vor Ort. Ein absolutes Rundumsorglos-Paket für das beste Heimnetz.

WLAN Comfort ist ab dem 8. Februar verfügbar und beinhaltet den Speedport Smart 4 sowie einen Mesh-Repeater Speed Home WLAN für 10,95 Euro pro Monat. Im Paket WLAN Comfort Plus sind neben dem leistungsstarken Router sogar bis zu drei Speed Home WLAN inklusive. Es ist ab dem 8. März für monatlich 16,95 Euro verfügbar. Für beide Pakete beträgt die Mindestvertragslaufzeit 12 Monate.

Bester Service sorgt für ein stabiles Heimnetzwerk

„Wir wissen, dass ein funktionierendes Heimnetzwerk für unsere Kund*innen besonders wichtig ist. Die Bandbreite muss überall Zuhause ankommen. Wenn nicht, sind die Ursachen meist leicht zu beheben. Mit dem online WLAN-Check können Kund*innen anhand einer Checkliste selbst ausprobieren, was sich optimieren lässt. Noch einfacher geht es, wenn unsere Expert*innen telefonisch oder vor Ort alles perfekt einrichten,“ sagt Ferri Abolhassan, Geschäftsführer Sales & Service Telekom Deutschland.

360°-Kampagne sorgt für Aufmerksamkeit

TV-Spots, Out-of-Home-Kommunikation, Print-Motive und Flyer sowie eine gezielte Ansprache auf Social Media setzen das Thema „Sorgenfreies WLAN“ reichweitenstark und zielgruppengerecht um.

Im TV sorgt ein aktualisierter Spot, der erstmals 2020 zu sehen war, für Wiedererkennung. Die Social Media Clips zeigen augenzwinkernd zunächst Menschen in unbequemen Situationen auf der Suche nach der optimalen Verbindung versus Menschen mit dem sorgenfreien WLAN der Telekom: Die junge Frau arbeitend in der Küche unter dem Tisch versus… Oder den Studenten streamend in der Abstellkammer versus….

Die Anzeigenmotive stellen mit den WLAN-Paketen die Produkte in den Vordergrund und menscheln zudem, indem sie – stellvertretend für die insgesamt 30.000 Service-Mitarbeiter – drei echte Telekom-Expert*innen aus dem Shop, der Hotline und dem Außendienst zeigen.

Die Kampagne startet am 8. Februar und läuft bis Ende April.

