Dolby Atmos 3.1.2-Soundbar mit Subwoofer von Denon

Denon bringt das Soundbar-System DHT-S517 mit Wireless-Subwoofer für kinoreifen Dolby Atmos 3D-Surround-Sound auf den Markt.

Die schlanke 3.1.2-Konfiguration wurde von den Denon Soundmastern optimiert und feinabgestimmt und punktet mit satten Bässen, kristallklaren Dialogen sowie raumfüllendem Sound.

Die Soundbar ist für Dolby Atmos zertifiziert und verwandelt jedes Fernsehgerät in ein Home-Entertainment-Center. Ihr leistungsstarkes Array mit sieben Treibern besteht aus je einem Hoch- und Mitteltöner für den rechten und linken Kanal, einem dedizierten Center-Lautsprecher sowie zwei nach oben abstrahlenden Lautsprechern. In Kombination mit dem kabellosen Subwoofer liefert diese Konfiguration eine unübertroffene Klangschärfe und Dynamik sowie eine Räumlichkeit, die ansonsten nur im Kino anzutreffen ist. Entertainment-Fans wird insbesondere der faszinierende, realistische Dolby Atmos-Sound begeistern: Die breite Klangbühne, die satten Bässe und die verblüffend klaren Dialoge machen Songs, Filme und Games zum Erlebnis.

„TV-Hersteller haben immer dünnere Bildschirme mit hoher Auflösung und großartiger Bildqualität entwickelt. Es bleibt jedoch immer weniger Platz für die Lautsprecher, sodass die Klangqualität hörbar auf der Strecke bleibt“, sagt Trip Randall, President von Denon. „Unsere neueste Soundbar stattet Ihr Heimkino im Handumdrehen mit noch besserem 3D-Sound aus – ein echter Quantensprung in Sachen Entertainment. Derart großartigen, immersiven Sound aus einem bedienfreundlichen System, das mit jedem Fernsehgerät kompatibel ist, findet man nur bei einer Traditionsmarke wie Denon.“

Einfache Bedienung und umfassende Kompatibilität

Die Denon DHT-S517 lässt sich nahtlos in jedes TV-System einbinden. Über das mitgelieferte HDMI-Kabel wird der Ton Ihres Smart-TV oder jeder anderen kompatiblen Quelle per HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC) an die Soundbar übertragen. Dabei lässt sich die Lautstärke der Soundbar auch bequem über die TV-Fernbedienung regeln. Fernsehgeräte ohne HDMI ARC können auch über den digitalen optischen Eingang angeschlossen werden. Darüber hinaus steht ein weiterer 4K-UHD-HDMI-Eingang für den direkten Anschluss von HDMI-Quellen zur Verfügung.

Kabelloses Musikstreaming

Das Soundbar-System Denon DHT-S517 eignet sich hervorragend als Home-Entertainment-Hub und liefert Ihre bevorzugten Inhalte kabellos per Bluetooth an jedes beliebige Smart Device. Greifen Sie auf Millionen von Songs, Podcasts und andere Inhalte zu und genießen Sie den satten, klaren Sound, der Denon auszeichnet.

Kristallklare Dialoge

Die DHT-S517 ist mit dem Denon Dialogue Enhancer ausgestattet, der die Sprachverständlichkeit bei Filmen, Nachrichten, Sportübertragungen und anderen Sendungen optimiert. Die drei Modi (Low, Medium, High) erlauben es Anwendern, die Lautstärke von Dialogen unabhängig von der Gesamtlautstärke zu regeln.

Sound-Modi

Die Denon DHT-S517 bietet voreingestellte Sound-Modi für unterschiedliche Situationen: Movie Mode, Music Mode und Night Mode. Im Pure Mode werden die Surround-Verarbeitung sowie sonstige Klanganpassungen abgeschaltet, um den reinen Sound zu liefern, den Musik-Enthusiasten von Denon erwarten.

Die Soundbar DHT-S517 mit Wireless-Subwoofer wird mit HDMI- und optischem Kabel ausgeliefert und kostet 399,- Euro.

www.denon.de