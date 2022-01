TP Vision bezieht neue Räume in der Hamburger Hafencity

Seit Anfang 2022 hat TP Vision neue Räume in der angesagten Hamburger Hafencity bezogen.

In den vergangenen Monaten hat TP Vision in Deutschland weitreichende Veränderungen umgesetzt. TP Vision passt sich damit in seiner vertrieblichen Aufstellung den neuen Marktgegebenheiten nicht nur an, sondern intensiviert mit dem Aufbau des Account-Managements die Betreuung der Fachhandelspartner nachhaltig. Gleichzeitig wurden die Bereiche Business Management und Marketing gestärkt, um beispielsweise Kampagnen noch schneller und zielgerichteter umzusetzen.

Mit dem Beginn des Jahres gibt es für die Umstrukturierung bei TP Vision eine weitere ganz offensichtliche Veränderung. Nach rund zehn Jahren wechselt das Büro vom alten Standort am Steindamm in Hamburg-St. Georg in die angesagte Hamburger Hafencity und bezieht dort modern ausgestattete Räume in einem umfangreich sanierten, denkmalgeschützten Fabrikgebäude aus dem Jahr 1836.

Die neuen Räumlichkeiten stellen durch ihre zeitgemäße Gestaltung in idealer Weise die Verbindung von Historie und modernen Arbeitsbedingungen her. Insofern symbolisiert das Büro damit auch die grundlegende Strategie von TP Vision, die bekannte Marke Philips TV & Sound durch neue Arbeits- und Denkweisen in einem sich wandelnden Marktumfeld erfolgreich zu führen. Philips TV gehörte im Jahr 2020 und 2021 zu den ganz wenigen A-Marken, die in Deutschland an Marktanteilen zulegen konnten und war dabei auch finanziell erfolgreich.

Murat Yatkin, Managing Director TP Vision D/A/CH, hat seit seinem Start bei TP Vision vor gut zwei Jahren die Umstrukturierungen angestoßen und umgesetzt. Er sieht jetzt die Entwicklung des Unternehmens in Deutschland an einem Zwischenziel angekommen. „Wir haben in den letzten zwei Jahren einen guten Teil des Weges der von uns gewünschten Veränderungen zurückgelegt.“ Erläuternd fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu: „Die Strategie wurde auch von chinesischen Sternzeichen begleitet. So stand mein erstes Jahr 2020 im Zeichen der Ratte, die für Anpassungsfähigkeit steht. Diese haben wir mit unserem Erfolg während des Ausbruchs der Corona-Pandemie unter Beweis gestellt. Auch das Jahr des Büffels 2021 konnten wir trotz kräftigen Gegenwinds sehr erfolgreich gestalten, indem wir wie der Büffel sehr zielstrebig, zuverlässig und entschlossen agierten. Für 2022, dem Jahr des Tigers, steht für Mut, Abenteuerlust aber auch Selbstbewusstsein im Vordergrund.“

Daran anknüpfend sagt Yatkin: „Wir sind in das Jahr 2022 ausgesprochen gut gestartet. Ich kann mir vom Handel nur wünschen, mit uns gemeinsam neue Wege zu gehen. Dazu bedarf es noch nicht einmal des Mutes und der Abenteuerlust des Tigers, denn wir haben eine starke Marke mit einem einzigartigen Merkmal Ambilight, eine breite Range sowie Produkte in elegantem Design mit modernster Technik. Der Handel sollte davon profitieren, denn wir bieten gute Umsätze und eine sehr auskömmliche Marge.“

Die neue Adresse seit 1. Januar 2022:

TP Vision Europe B.V. Niederlassung Deutschland

Shanghaiallee 9

20457 Hamburg

www.philips.de