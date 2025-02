expert-Frühjahrstagung 2025: Wir wollen Kunden zu Fans machen

Unter dem Motto „Kunden zu Fans machen“ fand vom 15. bis zum 17. Februar 2025 die expert Frühjahrstagung im Rahmen der KOOP in Berlin statt.

Der expert-Vorstand sowie die Leitungen von Vertrieb, Marketing und E-Commerce beleuchteten im Rahmen der expert-Tagung aktuelle Markttrends, Branchenentwicklungen und strategische Schwerpunktthemen. Mit über 1.200 teilnehmenden expertinnen und experten lag die Teilnahmequote bei rund 80 Prozent der Gesellschafterbetriebe.

Klare Strategie für die Zukunft: Fokus auf Kerngeschäft und Kundenzufriedenheit

Zu Beginn der Tagung stellten sich die beiden im Februar 2025 ernannten expert-Vorstände Holger Pöppe , Vorstand für Einkauf und Vertrieb und Daniela Schreckling , Finanzvorstand den experten vor.

Anschließend ging expert-Vorstandsvorsitzender Dr. Stefan Müller in seinem Strategievortrag auf zentrale Themen ein, die die Handelsverbundgruppe beschäftigen. „Die größte Herausforderung sind die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich natürlich auch auf expert und unsere Partner auswirken“, so Dr. Müller. „In dieser herausfordernden Zeit möchten wir uns herzlich bei den Partnern bedanken, die mit uns auf eine konstruktive und partnerschaftliche Weise zusammenarbeiten. Ihre Unterstützung ist für uns von größter Bedeutung. Wir müssen jedoch anmerken, dass wir bei einigen Partnern mehr Unterstützung erwartet hätten.“ Dr. Müller unterstrich zudem die Notwendigkeit, sich noch stärker auf das Handelsgeschäft zu konzentrieren und die Ertragskraft gemeinsam mit den Partnern nachhaltig zu stärken. „Wir setzen weiterhin unseren Fokus darauf, unsere Kunden, unsere Nachbarn, zu Fans zu machen.“

Im Rahmen der Tagung wurde die Fortführung einer zukunftsweisenden Partnerschaft verkündet: Rudi Völler wird bis Ende 2026 als expert-Markenbotschafter auftreten. Mit Bodenständigkeit, Teamgeist und Erfolgsstreben verkörpert Rudi Völler genau das, worauf es bei expert ankommt – Menschen zu begeistern und „Kunden zu Fans zu machen“.

Eine weitere erfreuliche Nachricht war die Begrüßung der ehemaligen EURONICS-Mitglieder Maik Hibbeler und Torsten Roters. Ihr Standort in Varel (Niedersachsen) wird ab Oktober 2025 unter der expert-Flagge auftreten.

Umsatz bewegt sich auf Vorjahresniveau

„Wir stehen weiterhin vor der Herausforderung einer Kaufzurückhaltung und einer angespannten Kostenstruktur“, erklärt Finanzvorstand Daniela Schreckling . Dennoch rechnet die expert-Handelsverbundgruppe damit, den Umsatz zu Industrieabgabepreisen zum Geschäftsjahresende voraussichtlich auf Vorjahresniveau zu halten. Außerdem sind die Restrukturierungsmaßnahmen erfolgreich. „Die geplanten Einsparpotenziale konnten wir fast vollständig realisieren, was einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der finanziellen Situation leistet“, so Schreckling.

Besser im Einzelhandel: Kunden zu Fans machen

Christoph Komor , Einzelhandelsvorstand der expert SE, hob die erfolgreiche Umsetzung der bisherigen Ladenumbauten hervor und erklärte die Einführung eines neuen, innovativen Ladenbaukonzepts. „Mit der rasanten Entwicklung unserer Branche sahen wir erhebliches Potenzial, ein POS-Update-Programm zu etablieren, das flexibel und zukunftsfähig ist“, so Komor. Der standardisierte Ladenbau ermögliche es, kosteneffizient auf bestehende Strukturen aufzubauen und sowohl kleinere als auch größere Umbauten mit hoher Flexibilität umzusetzen. Für 2025 plant expert den Umbau von 65 Standorten mit rund 98.000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Unter der Überschrift „Besser im Einzelhandel“ stellte Komor auch Projekte vor, die darauf abzielen, die Serviceabwicklung zu vereinfachen und die Dienstleistungsvermarktung weiterzuentwickeln. Neu ist die in der mobilen Tabletanwendung für Fachberater „expert-NEO“ integrierte Lösung für die Vermarktung von Ausstellungsstücken über den Online-Marktplatz eBay. Diese erlaubt es den expert-Standorten besonders einfach an dem Potenzial von eBay zu partizipieren. Zudem wird der Gesellschafter durch eine optimierte Außendienststruktur bei der Umsetzung der Fokusthemen unterstützt. Alle Maßnahmen haben das Ziel die Kunden zu Fans zu machen.

Mitarbeiter im Fokus

Die sehr erfolgreiche UE-Schulungsoffensive wird fortgeführt und um die Warenbereiche PC und Telekommunikation erweitert. Die expert-Fachberater erhalten unter dem Motto „Technik verstehen, Kunden begeistern“ Produktschulungen direkt vom Industrie- bzw. Dienstleistungspartner. Ein Ansatz, der laut Holger Pöppe, Vorstand für Einkauf und Vertrieb der expert SE, die Basis schafft, um in Beratungssituationen passgenau die Vorteile und Eigenschaften der Geräte zu erläutern. In seinem Vortrag im Rahmen der expert-Tagung unterstrich er, wie essenziell praxisnahe Weiterbildungen sind. „Dieser direkte Wissensaustausch befähigt die expert-Fachberater, die Produkteigenschaften und -vorteile präzise und überzeugend zu kommunizieren und Kunden zu Fans zu machen“, so Pöppe.

Auch im Jahr 2024 wurde bei den expert-Gesellschaftern monatlich der „experten Performance Cup“ ausgelobt. Beim experten Performance Cup werden jeden Monat expert-Standorte und deren Teams mit besonders positiven Entwicklungen in verschiedenen Bereichen entlang der Customer Journey prämiert. Die Auszeichnung der Gesamtjahresgewinner fand im Rahmen der expert-Frühjahrstagung statt: Den ersten Platz belegte die expert Handels GmbH in Rinteln, auf den Plätzen zwei und drei folgten die expert Gröblinghoff GmbH in Simmerath und die Norbert Schaper GmbH in Damme.

KOOP: Ein Erfolgskonzept

Am 16. und 17. Februar folgte auf die expert-Tagung die expert-Frühjahrsmesse, die mit attraktiven Messeangeboten für die expert-Gesellschafter eine optimale Plattform bot, um sich mit den ausstellenden Industrie- und Dienstleistungspartnern auszutauschen und Bestellungen für die kommenden Monate aufzugeben. Rund 170 Aussteller waren in der KOOP- und expert-Halle mit innovativen Produktpräsentationen vertreten. In einer eigenen expert-Area konnten die Gesellschafter sich zudem vom breiten Dienstleistungsportfolio der expert-Zentrale überzeugen. Mit dem Abschluss der diesjährigen Veranstaltung verabschiedet sich die KOOP aus Berlin: Vom 28. Februar bis 2. März 2026 findet das beliebte Branchenformat erstmals auf dem Messegelände in Hannover statt. Dr. Müller bedankt sich zum Abschluss bei allen Beteiligten für die erfolgreiche Veranstaltung und würdigte die Messe Berlin als langjährigen Partner der KOOP. „Nach mehreren erfolgreichen Jahren in der Hauptstadt mit der Messe Berlin als Partner freuen wir uns darauf, die KOOP ab 2026 in Hannover fortzuführen“ so Dr. Müller.