Samsung läutet die Ära der AI Fernsehgeräte ein

Im Vorfeld der CES 2024 hat Samsung seine Neuheiten im QLED-, MICRO LED-, OLED- und Lifestyle-Portfolio vorgestellt. Heimlicher Star der Präsentation ist der neue AI-Prozessor NQ8 AI Gen3, der für Samsung die Ära der AI-Bildschirme einläutet und die Rolle von Smart TVs neu definiert.

Das aktuelle Line-up besticht nicht nur mit verbesserten Bild- und Tonqualitäten, sondern auch mit AI-gestützten Funktionen, die mit Samsung Knox gesichert werden. Die AI-Bildschirme eröffnen eine Unterhaltungswelt mit den passenden Entertainment-Erlebnissen für ganz unterschiedliche, individuelle Lebensstile.

„In dieser rundum vernetzten Welt ist es nicht mehr nur unser Anspruch, mit hochwertiger Bildqualität faszinierende Seherlebnisse zu schaffen. TVs können unser Leben bereichern – am Bildschirm und sogar abseits davon“, sagt SW Yong, President und Head of Visual Display Business bei Samsung Electronics. „Unsere neuen AI-Bildschirme, bei denen Künstliche Intelligenz direkt in die Geräte integriert ist, können zum Herzstück im smarten Zuhause werden. Mit anderen kompatiblen Geräten im Haus verbunden, ermöglichen sie Nutzer*innen einen flexibleren Lebensstil.“

AI-Power für den Neo QLED 8K

Die neuen Neo QLED 8K- und 4K-Fernseher von Samsung bieten nahezu lebensechte Bildqualität, hochwertige Audiotechnologie und eine Vielzahl von Apps und Diensten. Das Highlight im 2024 Neo QLED 8K ist der neue und bisher leistungsstärkste TV-Prozessor von Samsung: der NQ8 AI Gen3. Er verfügt über eine doppelt so schnelle neuronale Verarbeitungseinheit (NPU) wie sein Vorgänger. Die Anzahl der neuronalen Netze hat sich von 64 auf 512 verachtfacht, sodass Inhalte auf dem Bildschirm wesentlich exakter und schärfer dargestellt werden können. Dank dieses starken Prozessors ist die 2024er-Reihe sichtbar leistungsfähiger.

Die Neo QLED-Reihe bietet außerdem eine Reihe von Funktionen zur Verbesserung der Bildqualität und des Designs, darunter:

• 8K AI Upscaling Pro1: Nutzt NQ8 AI Gen3 für verbessertes 8K-Upscaling und skaliert Inhalte mit niedriger Auflösung hoch bis hin zu ultrahoher Auflösung.

• AI Motion Enhancer Pro2: Löst die immer wieder aufkommenden Probleme bei der Übertragung von Sportereignissen, zum Beispiel, wenn es bei Fußballspielen zu Ballverzerrungen kommt. Es erkennt automatisch die Sportart und nutzt Deep Learning, um das richtige Ballerkennungsmodell anzuwenden.

• Real Depth Enhancer Pro: Fügt mit Hilfe von AI, die Mini LEDs präzise steuern kann, Details zu sich schnell bewegenden Szenen hinzu. Ausgewählt werden dafür solche Motive, auf die sich das menschliche Auge von Natur aus konzentrieren würde. Sie rücken in den Vordergrund und erscheinen damit lebensnah und dreidimensional.

• Infinity Air Design: Ergänzt die hohe Bildqualität des Neo QLED 8K mit einer Bild-schirmtiefe von nur 12,9 mm3. So wird ein immersives Seherlebnis möglich, bei dem die hohe Auflösung und hervorragende Klangqualität ohne Ablenkung zur Geltung kommen. Der integrierte „Mystic Floating Stand“ erzeugt einen faszinierenden Spiegeleffekt, mit dem der Fernseher in seiner Umgebung zu schweben scheint.

Abgerundet wird die Leistung des Neo QLED 8K durch eine makellose Audioqualität, die der atemberaubenden 8K-Bildqualität auf dem Bildschirm ebenbürtig ist.

• 2024 Q-Symphony: Ermöglicht es Nutzer*innen mehrere kabellose Lautsprecher und eine Soundbar an einen Fernseher oder Projektor anzuschließen, um eine perfekte Audio-Synchronisierung zwischen Fernsehsendungen, Filmen und Musik zu erzielen. Die Funktion synchronisiert den Fernseher mit den kabellosen Lautsprechern und der Soundbar.

• Active Voice Amplifier Pro: Ein Samsung-eigener AI-Booster für Dialoge, der Deep-Learning-Technologie nutzt, um die Qualität von Dialogen und Stimmen zu verbessern. Dazu trennt er Stimmen von der übrigen Geräuschkulisse und verstärkt die Dialoge, sodass Nutzer*innen den Gesprächen besser folgen können – unabhängig von der Lautstärke.

2024 Tizen OS für ein personalisiertes Home-TV-Erlebnis

Das Tizen OS 2024 stellt beim Neo QLED 8K-Line-up den Content in den Mittelpunkt. Dafür sorgen personalisierte Inhalte und Services für diejenigen Accounts, die zuvor auf dem Smart TV eingerichtet wurden. Damit erhalten die verschiedenen Mitglieder eines Haushalts ein Profil für personalisierte Empfehlungen und weitere individualisierbare Funktionen.

• Samsung TV Plus: Die aktualisierte Benutzungsoberfläche (UI) erhält einen neuen Home Screen mit einer Übersicht über die verfügbaren Inhalte, wobei weitere Kategorien für eine schnellere Suche eingefügt wurden. Der Service kann mit einzelnen Samsung Accounts gekoppelt werden, damit Nutzer*innen schnell und einfach auf ihre Lieblingskanäle und -inhalte zugreifen können. Sie erhalten dabei gleichzeitig individuelle Inhaltsvorschläge auf Basis ihrer Sehgewohnheiten.

• „Designed for Samsung Gaming Hub“-Controller: Samsung hat eine Partnerschaft mit dem Anbieter von Gaming-Zubehör „Performance Designed Products (PDP)“ geschlossen, um den ersten „Designed for Samsung Gaming Hub“-Controller zu entwickeln. Er wird mit der CES 2024 auf den Markt kommen. Der neue Wireless-Controller von PDP verfügt über einen eingebauten, wiederaufladbaren Akku, der pro Aufladezyklus bis zu 40 Stunden Spielzeit ermöglicht. Er nutzt eine 30-Foot-Low-Latency Bluetooth-Wireless-Verbindung und führt über den Samsung Gaming Hub-Home Button direkt ins Spielvergnügen des Gaming Hub.

Vernetzte Erlebnisse im Samsung-Ökosystem

Mit Samsung Daily+4 als neuem Hub, der viele Alltagsroutinen unterstützt, kann die Vernetzung im smarten Zuhause verbessert werden. Samsung Daily+ bietet eine breite Palette von Diensten und Funktionen – von Personal Training bis hin zu Remote-PC-Lösungen – über eine Schnittstelle. Eine neue Funktion ist beispielsweise Multi Control. Es ermöglicht effizienteres Arbeiten von zuhause. Damit können alle Bildschirme – einschließlich Fernseher, Smartphones und Monitore – mit einer Bluetooth-Tastatur oder -Maus gesteuert werden.

Die aktuellen TV-Geräte und Bildschirme von Samsung für 2024 sorgen außerdem für hohe Kompatibilität zwischen verschiedenen Geräten innerhalb des Ökosystems. Sie ermöglichen eine einfache Integration zwischen Fernsehern und Smartphones oder Wearables.

• Mobile Smart Connect: Alle neu vorgestellten Apps und Dienste lassen sich ganz ein-fach mit dem SmartThings Mobile Plugin steuern. Es verwandelt das Smartphone in eine multifunktionale Fernbedienung. Mit ihrer unkomplizierten Pop-up-Oberfläche und der individuell konfigurierbaren Benutzungsoberfläche bietet die App viel Komfort und sorgt für einfache Zugänglichkeit.

• 360-Grad-Audio: Die Audiofunktion, die zuvor nur auf Galaxy-Geräten angeboten wurde, ist jetzt auch für Samsung TVs und Samsung Bildschirme verfügbar. Damit lassen sich Samsung Galaxy Buds direkt mit TV-Geräten verbinden, um einen beeindruckenden räumlichen Klang zu erleben. Das gilt auch für Gaming-Titel. Damit ist ein echtes Eintauchen in visuelle Inhalte und ins Gameplay auf Samsung Fernsehern und Samsung Bild-schirmen möglich.

• Vibrary: Bringt Bilder von Lieblingskünstler*innen in hoher Bildqualität auf den großen TV-Bildschirm. Wer möchte, kann sich täglich von seinem Schwarm im Ambient Mode begrüßen lassen. Mit „Casting“ können auch Fotos oder Musik aus dem Fernseher oder Mobilgerät angesehen und gehört werden – für ein nahtloses Seherlebnis.

Das neueste TV- und Bildschirm-Line-up bietet außerdem noch mehr Barrierefreiheit. Zu den Funktionen gehören:

• Audio-Untertitel: Überträgt Untertitel in Echtzeit in gesprochene Sprache. Es ist die weltweit erste in den TV integrierte Funktion von Samsung, die dafür AI und optische Zeichenerkennung (OCR5-Technologie) nutzt.

• Remote for Barrier Free: Eine App, die für Nutzer*innen mit Seh-, Hör- oder körperlichen Beeinträchtigungen entwickelt wurde. Sie ermöglicht die Steuerung des TVs über das Smartphone. Die individuell anpassbare App erlaubt die intuitive Platzierung von Tasten, nutzt Farben für eine einfache Handhabung und gibt taktiles Feedback. Sie integriert gleichzeitig die neuesten Accessibility-Funktionen von Samsung, wie Sprachbefehle für die Steuerung über das Smartphone.

• Relumino Together Mode: Relumino ist eine Technologie, die es Menschen mit Sehbeeinträchtigung ermöglicht, Fernsehsendungen, -filme und -spiele vor ihrem TV intensiver zu erleben. Relumino nutzt eine von Samsung entwickelte künstliche Intelligenz, um die Bildschirmmotive dynamisch zu umreißen und Farben so auszubalancieren, dass praktisch alle Objekte auf dem Bildschirm besser zu sehen sind. Im Relumino Together Mode können jetzt zwei Inhalte – im üblichen Modus und im Relumino Modus – nebeneinander und gleichzeitig angeschaut werden.

Mit MICRO LED die Grenzen der Display-Technologie verschieben

Mit dem transparenten MICRO LED zeigt Samsung einmal mehr, wie vielfältig Bildschirme heute sein können. Der Screen hat die Anmutung von transparentem Glas. Sein extrem kleiner MICRO-LED-Chip erfordert ein hochpräzises Herstellungsverfahren, das jegliche Übergänge und die Lichtbrechung reduzieren kann. Damit sorgt der MICRO LED für ein unglaublich klares Bild, egal ob zuhause oder im B2B-Umfeld.

Das modulare Design von MICRO LEDs ermöglicht es, Form, Größe und Bildschirmverhältnis an jeden Raum anzupassen. Jahrelange Forschung und Entwicklungsarbeit von Samsung – basierend auf seiner Halbleiterkompetenz – hat zu einem effektiven Verfahren geführt, mit dem LED-Chip-Treiberschaltungen direkt auf Glas aufgebracht werden. Damit kann der Helligkeitsverlust minimiert werden.

Breiteres OLED-Portfolio für mehr Auswahlmöglichkeiten

Die neuen Samsung OLED-Fernseher für 2024 bauen auf dem Erfolg der Vorjahresmodelle auf. Der S95D mit seinem großen 77-Zoll-Bildschirm zeigt auch sehr feine Details, liefert hohe Bildwiederholraten und sorgt damit für lebendige Inhalte. Das Display ist 20 % heller als das der Vorgängermodelle, mit tiefen und satten Schwarztönen und einer AI-gestützten Farbgenauigkeit, die Pantone-validiert ist. Samsung präsentiert den S90D und S85D in verschiedenen Größen von 48″ bis 83″6.

Die neue „OLED Glare Free“-Technologie7 wurde speziell für OLED-Bildschirme des Jahres 2024 entwickelt. Sie sorgt für hohe Farbgenauigkeit und reduziert Reflexionen bei gleichbleibender Bildschärfe. Damit ist auch bei Tageslicht ein beeindruckendes Seherlebnis gewährleistet. Die OLED-optimierte, reflexionsarme Beschichtung überwindet dabei den Zielkonflikt zwischen Glanz und Reflexion dank einer neuen, speziellen Hartbeschichtung und einer neuen Oberflächenstruktur.

Der Bildschirm des S95D arbeitet mit leistungsstarken, Samsung-eigenen Mechanismen zur Optimierung der Bildqualität, die nahezu perfekte Weißtöne, tiefe Schwarztöne und präzise Farben produzieren. Er ist nicht nur der bisher hellste OLED-Bildschirm von Samsung, sondern er verfügt auch über hohe Bildwiederholraten von bis zu 144 Hz, sodass Sport- und Gaming-Fans nahtlose Bewegungen und spannungsgeladenen Szenen gestochen scharf auf ihren Bildschirmen erleben können.

Personalisierbare Lifestyle-Produkte für jeden Lebensstil

Das Lifestyle-Portfolio von Samsung, zu dem The Frame, The Serif und The Terrace gehören, bekommt Zuwachs. Samsung bekräftigt sein Engagement für „Screens Everywhere, Screens for All“ und stellt auf der CES 2024 Produktneuheiten vor. Sie können individuell angepasst und personalisiert werden:

• The Frame: The Frame ist bereits der meistverkaufte Lifestyle TV von Samsung. The Frame erhält ein Upgrade, das das Kunsterlebnis weiter verbessert. Mit über 2.500 Kunstwerken aus weltbekannten Museen und Galerien im Art Store bietet er jetzt noch mehr Auswahlmöglichkeiten. Mit der neuen Kunst-Streaming-Funktion bekommen Nutzer*innen jeden Monat kostenlos handverlesene Kunstwerke zur Verfügung gestellt. Eine weitere Neuerung betrifft die Energieeffizienz: Indem die Bildwiederholfrequenz im Kunstmodus variabel angepasst werden kann, sind mit dem neuen The Frame Energieeinsparungen um bis zu 10 % möglich8.

• The Premiere 8K Projector: The Premiere 8K ist der weltweit erste Samsung Projektor mit drahtloser Konnektivität. Der Ultra-Kurzdistanz-Projektor ist vollgepackt mit intelligen-ten Funktionen – wie Premium-Home-Audio, Cloud-Gaming, Always-on-Voice mit Fernfeldmikrofon und vier Multi-View Screen-Splits. Der Projektor verfügt über die patentierte „Sound-on-Screen“-Technologie von Samsung, die das Top-Lautsprechermodul und Software-Algorithmen integriert und damit zu einem immersiven Klangerlebnis beiträgt.

• The Freestyle der 2. Generation: Die zweite Generation des tragbaren Projektors ver-fügt über Smart Edge Blending, mit dem die nahtlose Zusammenführung der Projektionen von zwei The Freestyle Geräten unterstützt wird. Damit lässt sich ein Bild von bis zu 160 Zoll mit einem Bildschirmverhältnis von 21:9 projizieren, ohne dass eine manuelle Anpassung erforderlich wäre.

Neue Sound-Produkte für ein immersives Audioerlebnis

Um das Home-Entertainment-Setup abzurunden, bietet das 2024 Soundbar-Portfolio mehrere aktualisierte Modelle für intensive Audioerlebnisse. Auch sie werden durch neueste AI-Algorithmen unterstützt.

• Music Frame: Der Music Frame ist optischer Hingucker und neuer Star im Lifestyle-Portfolio von Samsung. Der Music Frame fügt sich nahtlos in die Wohnumgebung ein, indem er wie ein moderner Bilderrahmen wirkt. Der individuell anpassbare Lautsprecher ist mit SmartThings kompatibel und liefert Surround-Sound und kraftvollere Bässe, wenn er mit Samsung Fernsehern und Soundbars gekoppelt wird. Music Frame kann entweder als eigenständiger kabelloser Lautsprecher betrieben oder über Q-Symphony mit einem Samsung Fernseher und einer Soundbar verbunden werden.

• HW-Q990D: Diese Soundbar verfügt über eine 11.1.4-Kanal-Konfiguration, immersiven Dolby Atmos-Sound und unterstützt die Wiedergabe von Inhalten in 4K 120Hz. Sie analysiert den Audio-Input und nutzt AI, um den Klang für eine Vielzahl von Inhalten anzupassen.

• HW-S800D: Diese enorm dünne, 4 cm tiefe Soundbar fügt sich in jeden Raum ein und sorgt für einen satten und immersiven Klang. Die Soundbar S800D verfügt über 10 Drivers, darunter dedizierte Overhead-Lautsprecher und einen Center-Kanal für klare Stimmen. Die Kombination aus einem Tiefbass-Subwoofer und einem Passivlautsprecher schafft ein intensives Hörerlebnis mit tiefen, verzerrungsfreien Bässen in einem kompakten Gerät.

Das 2024er TV-Line-up von Samsung schafft die Voraussetzungen für personalisierte, immersive Erlebnisse, die die Art und Weise, wie Menschen ihren Alltag gestalten und mit ihren Geräten interagieren, neu definieren können.

