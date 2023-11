Samsung startet „So geht TV“ Awareness-Kampagne für Premium TVs

Mit der neuen „So geht TV“ Kampagne stellt Samsung die 9er-Serie seines Premium TV- und des Q-Soundbar Portfolios in den Mittelpunkt.

Die Stars sind die 9er-Serie, mit den 8K und 4K Neo QLED und OLED TVs, sowie der Q-Soundbar, ermöglicht ein TV-Erlebnis der Premiumklasse mit kinoreifer Bildqualität und großartigen Sounds.

Ob QN900C1, QN90C2, S95C3 oder S90C4 – die „9“ eint sie alle und steht rund um den Black Friday 2023 im Fokus der neuen Awareness-Kampagne von Samsung. Im Rahmen seiner 9er-Serie bietet Samsung Spitzenmodelle mit den TV-Technologien Neo QLED und OLED und bedient damit unterschiedliche Bedürfnisse seiner Kund*innen. Ganz gleich, ob sie die OLED-typischen Schwarzwerte bevorzugen, das intensive Farbvolumen dank HDR eines 4K Neo QLED TVs genießen wollen oder sich mit einem 8K Neo QLED ein Stückchen Zukunft in die eigenen vier Wände holen möchten. Das High-end Heimkinoerlebnis komplettiert die Premium Soundbar HW-Q935GC der Q-Serie, die einen immersiven Klang erzeugt und die Handlung auf dem TV eindrucksvoll begleitet. Zugleich unterstreicht die Kampagne aber auch die überzeugendsten Merkmale dieser Modelle: eine hervorragende Bildqualität und ein hervorragender Klang über alle Kategorien hinweg.

„Die 9er-Serie repräsentiert unsere Spitzenklasse an Fernsehern für Premium TV-Nutzer*innen. Hochwertiges Design, hervorragende Bildqualität und mitreißender Sound – besser kann ein Heimkino-Abend im eigenen Wohnzimmer kaum sein“, so Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics. „Ob Action-Spiel, Hollywood-Blockbuster oder Sitcom, unsere 9er-Serie lässt Inhalte wirken, als befände man sich mitten im Geschehen. Mit der Awareness-Kampagne zum Jahresende möchten wir die Aufmerksamkeit daher auf unsere besten Neo QLED und OLED TV Modelle lenken. Die Kampagne beinhaltet viele „Drive-to-Store“ Elemente, somit stärken wir rund um den Black Friday und die Black Week gezielt den Abverkauf vor Ort bei unseren Fachhandelspartnern.“

Premium TV-Stars der Samsung 9er-Serie

Die TV-Modelle der 9er-Serie lassen kaum einen Wunsch offen: Der 8K Neo QLED TV QN900C liefert mit seinen realitätsnahen, detailreichen Bildern und scharfen Kontrasten einen nahezu dreidimensionalen Bildeindruck. Der fortschrittliche Neural Quantum Prozessor 8K sorgt mit KI und 64 neuronalen Netzwerken für ein immersives Seherlebnis. Die Tester der audiovision zelebrierten das Modell in 75 Zoll als „Highlight“ und „Referenz“5. Auch der 4K Neo QLED QN90C in 65 Zoll hat sich bei Tester*innen bewiesen und wurde von der ComputerBild mit der Bestnote „sehr gut“ gekürt6. 100 % Farbvolumen, hohe Helligkeiten und ein beeindruckendes Bild auch bei Tageslicht ermöglichen fesselndes Fernsehen. Der Samsung Neo QLED QN90C in 65 Zoll und in 55 Zoll hat auch beim aktuellen Test der Stiftung Warentest7 mit der Note „GUT“ (1,9) überzeugt.

Fans der OLED-Technologie kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Die Samsung 9er-Serie bietet gleich zwei Modelle für eine ausgezeichnete Farbwiedergabe und tiefe Schwarzwerte. Als Flaggschiff der Samsung OLED TVs schafft der S95C ein faszinierendes Seherlebnis und fügt sich mit seinem eleganten Infinity One Design und der integrierten One Connect Box nahtlos in jeden Raum ein. Nicht umsonst prämiert die ComputerBild8 den TV in 65 Zoll mit der Bestnote „sehr gut“. Auch der OLED S90C in 65 Zoll konnte überzeugen und sich beim Test der Stiftung Warentest in der Spitzengruppe der besten Fernseher mit der Bestnote 1,7 etablieren9.

Die Premium Soundbar der Q-Serie HW-935Q bringt eindrucksvollen Spitzenklang ins Heimkino, der auch von der Stiftung Warentest mit „GUT“ (2,2) ausgezeichnet wurde10. Die 9.1.4.-Kanal-Soundbar liefert kabellosen Surround Sound mit Dolby Atmos und der Q-Symphony Technologie, bei der TV und Soundbar Töne nahtlos zusammenspielen.

www.samsung,de