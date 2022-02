Die neue telering wird digitaler

Die telering Jahreshauptveranstaltung findet vom 20. bis 22. Mai in Berlin statt.

Die Corona-Pandemie hat das Einkaufsverhalten der Menschen verändert und dem Online-Handel einen zusätzlichen Wachstumsschub beschert. Dennoch sieht telering-Geschäftsführer Udo Knauf für den stationären, mittelständischen Fachhandel in der Digitalisierung weniger eine Gefahr als eine große Chance. „Online-Shops stellen lediglich möglichst schnell und billig Waren bereit“, konstatiert er. „Unsere Fachhändler sprechen hingegen jene Käuferschicht an, die weniger nach Produkten als nach zusammenhängenden Lösungen sucht.“

Telering Geschäftsführer Udo Knauf

Der telering-Geschäftsführer ist davon überzeugt, dass die fast 1.900 Technik-Profis der Kooperation als serviceorientierte Nahversorger beste Zukunftsaussichten haben. „Das hat sich bereits in den Lockdown-Phasen gezeigt. Während größere Händler durch ihre komplexen Strukturen gehemmt wurden, waren unsere Technik-Profis nah an den Kunden, konnten flexibel agieren und sogar deutliche Umsatzzuwächse realisieren.“

Der Vertriebsprofi, der fast 30 Jahre Erfahrung in der Elektrobranche mitbringt, hat im Frühjahr 2021 die Leitung der Fachhandelskooperation mit Sitz in Mainz übernommen. Da er die Verbundgruppe in Sachen Digitalisierung auf ein neues Level heben will, steht er nicht nur mit den Groß- und Fachhändlern, sondern auch mit den Industrie- und Dienstleistungspartnern in einem intensiven Austausch. „Wir werden nur dann Erfolg haben, wenn es uns gelingt, die Interessen und Bedürfnisse der Beteiligten in eine für alle vorteilhafte Balance zu bringen.“ Derzeit durchdenke man gemeinsam einen Prozess, an dessen Ende eine umfangreiche Modernisierung und Digitalisierung der Kooperation stehe werde.

„Das umfasst vielfältige Maßnahmen im digitalen Auftritt sowohl innerhalb als auch außerhalb des Fachgeschäftes. Doch mehr will ich jetzt noch nicht verraten“, erklärt er. „Nur so viel – es wird sich vieles verändern, aber wir werden bleiben, wie wir sind.“ Auch die eigenen Mitglieder, die Technik-Profis, müssen sich noch etwas in Geduld üben. Udo Knauf und seine Mitarbeiter werden die neue telering erst im Frühsommer 2022 live präsentieren. Dann findet vom 20. bis 22. Mai in Berlin die Jahreshauptveranstaltung der Kooperation statt.

Dass die telering über ihre zukünftigen Projekte nicht das Kerngeschäft vernachlässigt, spricht für das eingespielte und engagierte Team. Pünktlich zum Jahreswechsel erhalten die Technik-Profis wieder ein prall gefülltes Marketingpaket mit Verkaufsförderungsaktionen der wichtigsten Marken und zu aktuellen Themen sowie Hilfen und Ideen für einen erfolgreichen digitalen Auftritt. Sogar die erste Imageaktion des Jahres liegt dem Paket bereits bei und wirbt für das nachhaltige Handeln der Technik-Profis. Mit ihrer zeitgemäßen, reduzierten Optik und ihren provokativen Texten machen die Poster schon jetzt Lust auf weitere Neuheiten aus Mainz. Man darf gespannt sein!