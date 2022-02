Samsung Soundbars als Testsieger ausgezeichnet

Beeindruckender Sound für das Home Entertainment: Im Vergleichstest der Auto Video wurden auch zwei Samsung Modelle auf Bass und Klang geprüft. Beide Samsung Modelle gehen aus dem Test als Sieger hervor.

Die Qualität der Soundbars von Samsung wurde einmal mehr ausgezeichnet. Die Samsung HW-Q900A/ZG überzeugt die Audio Video Foto Bild als Testsieger bei den Modellen in der Klasse um 900 Euro. In puncto Klang, Konnektivität und Bedienbarkeit verweist die Soundbar aus Samsungs Q-Premium-Serie die Mitstreiter auf die Plätze zwei und drei. Die besonders flache Soundbar von Samsung erzeugt einen „sauberen, trockenen und unverfälschten“ Klang, zu dem der im Lieferumfang enthaltene Subwoofer bei Bedarf mächtige Bässe beisteuert. Die 7.1.2-Kanal-Soundbar der Q-Serie ist seit Juni 2021 auf dem Markt verfügbar, 16 integrierte Lautsprecher und True Dolby Atmos- und DTS:X-Unterstützung sorgen für imposanten Klang.

Preis-Leistungs-Sieger im Test sind die Soundbars Samsung HW-S60 und -S61A/ZG. Die Zeitschrift Auto Video Foto Bild beschreibt ihren Klang als „ausgewogen-natürlich“¹ Durch die Acoustic Beam Technologie liefert die HW-S60/-S61/ZG ein ausgewogenes Hörerlebnis für Musik- und Filmgenuss in der Einsteigerklasse. Dabei transportieren die seitlichen Hornlautsprecher den Klang sowohl nach oben als auch zur Seite. Das One Body Design des Gerätes fügt sich optisch in individuelle Wohnkonzepte ein. Ausgezeichnet wurden die 5.0-Kanal-Soundbars HW-S60A/ZG in Schwarz und HW-S61A/ZG. Ebenfalls zur S-Serie gehört die 3.0-Kanal-Soundbar HW-S50A/ZG in Dunkelgrau.

Samsung Soundbars der Q- und S-Serie liefern den Klang im Heimkino

Samsung bietet hochwertige Soundbars in der Q-Premium- sowie S-Serie mit überzeugenden Eigenschaften an. Durch Q-Symphony werden TV und Soundbar in harmonischen Einklang miteinander gebracht: Die Lautsprecher beider Geräte werden miteinander gekoppelt, dadurch gleichzeitig gemeinsam genutzt und ergänzen sich gegenseitig für raumfüllenden Klang.

Die S-Soundbars 2021 zeichnen sich durch eine smarte Bedienbarkeit aus: Der Sprachassistent Alexa sowie Airplay 2 sind in die Geräte integriert (ab S6/ZG). Wird die Soundbar mit einem Samsung TV-Gerät gekoppelt, so besteht die Möglichkeit beide Geräte über eine Fernbedienung zu steuern.

Im Premium Segment hat Samsung die Q-Serie im Portfolio. Dolby Atmos und DTS:X-Unterstützung sorgen als objektbasierte Klangtechnologien für intensive Klangtiefe. Per Space Fit Sound kann zudem eine automatische Analyse der räumlichen Gegebenheiten durchgeführt werden. Das Ergebnis: Ein stimmig an den Raum angepasster Surround Sound. Modelle der Q-Serie sind die Samsung HW-Q600A/ZG, HW-Q700A/ZG, HW-Q800A/ZG, HW-Q900A/ZG und HW-Q950A/ZG.

Soundbars als harmonische Ergänzung zum modernen Smart TV

Je besser und größer das Bild eines TV, umso wichtiger wird auch das passende Hörerlebnis. Kein Wunder also, dass Nutzern von TV-Geräten ein guter Klang immer wichtiger wird. Dies bestätigt eine aktuelle Studie zu Tonqualität des Marktforschungsinstituts GfK². Demnach geben 93,6 Prozent der Befragten an, dass ihnen die Tonqualität eines Fernsehgeräts „sehr wichtig“ oder „wichtig“ ist. Knapp jeder Vierte der insgesamt 1.000 Studienteilnehmenden gab an, aufgrund der nicht ausreichenden Tonqualität des Fernsehers zusätzliche Geräte für die Tonausgabe zu nutzen. Die Mehrheit der zusätzlichen Geräte sind Soundbars, entweder alleinstehend (16 Prozent) oder als Teil eines Surround-Systems mit weiteren Lautsprechern (42 Prozent). Die Samsung Soundbars der S- und Q-Serie können diese Bedürfnisse mit ihrem präzisen und satten Klang erfüllen und überzeugen zusätzlich durch ihr elegantes Design.

