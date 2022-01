Samsung kündigt neue Fernseher auf der CES an

Samsung Electronics hat im Vorfeld der Consumer Electronics Show 2022 seine neuesten MICRO LED, Neo QLED und Lifestyle TVs vorgestellt.

Mit Weiterentwicklungen im Vergleich zu den Vorgängermodellen bei der Bild- und Tonqualität, mehr Optionen für die Bildschirmgrößen, personalisierbarem Zubehör und einer verbesserten Benutzeroberfläche möchte Samsung die Vision „Bildschirme überall, Bildschirme für alle“ mit der 2022er Generation weiter verfolgen – mit lebensnahen Bildern, fesselndem Sound und personalisierten Erlebnissen.

MICRO LED: Imposante Display-Technologie

Das MICRO LED Display bietet beachtliche Bildqualität dank seiner 25 Millionen mikrometergroßen LEDs, die für sich Licht und Farbe erzeugen und mit beeindruckender Tiefe, lebensnahen Farben und viel Klarheit und Kontrast ein beeindruckendes Erlebnis schaffen. Auf der CES 2022 wird Samsung den MICRO LED in drei verschiedenen Größen vorstellen: 110″, 101″ und 89″.2

Zusätzlich zu den Updates an der Hardware bietet der MICRO LED 2022 eine 20-Bit-Graustufentiefe. Damit können die MICRO LED-Modelle Bilddetails sehr genau wiedergeben. Sie ermöglichen mit über 1 Million Helligkeits- und Farbstufen ein begeisterndes HDR-Erlebnis. Außerdem werden 100 Prozent der DCI- und Adobe RGB-Farbskala wiedergegeben, was zu atemberaubenden, naturgetreuen Farben führt. Zusammen mit dem Design, das ein Verhältnis von Bildschirm zu Gehäuse von 99,99 Prozent ermöglicht, bietet MICRO LED eine beeindruckende Leistung.

Darüber hinaus verfügt der MICRO LED über eine Vielzahl von Funktionen zur Anpassung der Nutzerfreundlichkeit und Personalisierung:

• Mit dem Art Mode können Nutzer fast jeden Raum in eine Kunstgalerie verwandeln. Dafür wählen sie entweder ihre Lieblingskunstwerke oder digitale Fotos aus für die Wiedergabe auf dem Display. Auf dem MICRO LED 2022 stehen außerdem zwei exklusive Medienkunstwerke des bekannten Künstlers und Designers Refik Anadol zur Verfügung.

• Mit Multi View können die Nutzer Inhalte von vier verschiedenen Quellen gleichzeitig betrachten – von einem oder allen vier HDMI-Anschlüssen – in nahezu unverfälschter 4K-Auflösung mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde.

• Dolby Atmos ist erstmals direkt in die TV-Geräte integriert und liefert ein starkes, beeindruckendes Audioerlebnis mit Lautsprechern für den oberen, seitlichen und unteren Kanal für einen einnehmenden multidimensionalen Klang.

Neo QLED mit Neo Quantum-Prozessor

Dank des Neo Quantum Prozessors und den Weiterentwicklungen in der Bild- und Tonqualität wird der Neo QLED 2022 nahezu unverfälschte Bilder und beeindruckende Klangwelten liefern. Der aktuelle Neo Quantum Prozessor bietet im Vergleich zu den Vorgängermodellen ein verbessertes Kontrast-Mapping mit der Hintergrundbeleuchtung (Back-Light-Unit) und erhöht die Helligkeitsstufe von 12 auf 14 Bit für eine bessere Steuerung der Lichtquellen – den Quantum Mini LEDs. Damit kann das Gerät die Helligkeit in 16.384 Stufen aussteuern – eine Vervierfachung der bisherigen 4.096 Stufen.

Die neue Shape Adaptive Light Technologie nutzt den Neo Quantum Prozessor zur Analyse von Linien, Formen und Oberflächen, um die Form des Lichts der Quantum Mini LEDs zu steuern und so die Helligkeit und Präzision aller Formen auf dem Bildschirm anzupassen. Im Ergebnis liefert der Bildschirm damit eine faszinierende Bildqualität, die HDR-Inhalte voll zur Geltung bringt. Der Samsung 2022 Neo QLED verfügt außerdem über einen Real Depth Enhancer, einen Multi-Intelligenz-Algorithmus für die Bildqualität. Er sorgt für ein realitätsnahes Bild, denn der Algorithmus erkennt ein Objekt auf dem Bildschirm vor seinem Hintergrund und kann damit ein Gefühl von Tiefe erzeugen.

Darüber hinaus verfügt der Samsung 2022 Neo QLED über den EyeComfort-Modus, der die Helligkeit und den Farbton des Bildschirms dank eines eingebauten Lichtsensors automatisch anpasst: Wenn sich das Umgebungslicht ändert, reduziert der Bildschirm allmählich die Lichtmenge und bietet wärmere Töne, wobei der Blaulichtanteil entsprechend angepasst wird.

Auch die Soundfunktionen des Neo QLED erhalten im Vergleich zum Vorgängermodell ein umfassendes Upgrade. Aufbauend auf OTS (Object Tracking Sound), bei dem sich der Ton zusammen mit dem Objekt auf dem Bildschirm durch den Raum bewegt, werden die 2022er Produkte mit OTS Pro ausgestattet sein. OTS Pro ist ein leistungsstarker, nach oben gerichteter Lautsprecher für den Surround-Sound. Der 2022er Neo QLED bietet dank der modernen Top-Channel-Lautsprecher zudem ein bemerkenswertes Dolby Atmos-Erlebnis. Mit Mehrkanal-Lautsprechern, die über den gesamten Fernseher verteilt sind, liefert der Neo QLED damit ein beeindruckendes dynamisches Klangerlebnis – und gibt die Action aus allen Richtungen wieder.

Stylische Lifestyle-Fernseher

Die 2022er Lifestyle-TVs von Samsung vereinen Design und Technologie für ein imposantes und individuelles Erlebnis. The Frame, The Serif und The Sero sind nun mit einem „Matte Display“ ausgestattet, das für Anti-Glare-, Anti-Reflexions- und Anti-Fingerprint-Eigenschaften sorgt – und damit für ein angenehmes Seherlebnis. Dafür erhielt das neue matte Display drei Verifizierungen von UL (Underwriter Laboratories) als „Reflection Glare Free“ (spiegelungsfrei), „Discomfort Glare Free“ (blendfrei) und „Disability Glare Free“ (beeinträchtigungsfrei).3

• The Frame bietet eine realitätsnahe Kunstdarstellung außerhalb eines Museums. Dafür sorgt die blendfreie und reflexionsarme Panel-Technologie mit dem modernen matten Display. Damit werden Fingerabdrücke und Verschmutzungen wie unsichtbar, die Kunstwerke erstrahlen in farbenreichen Zustand. The Frame ist in Größen von 32″ bis 85″4 erhältlich.

• The Serif besitzt ein mattes Gehäuse, das sich nahtlos mit dem matten Display zusammenfügt, was das ikonische Design unterstreicht. Mit der zusätzlichen Option von 65-Zoll wird The Serif nun in Größen von 43″ bis 65″5 angeboten.

• The Sero bietet mit dem neuen matten Display sowohl im vertikalen als auch im horizontalen Modus ein faszinierendes Seherlebnis. Die moderne vertikale Multi-View-Funktion bringt Multitasking auf eine hohe Stufe und ermöglicht es, gleichzeitig verschiedene Inhalte auf dem oberen und unteren Teil des Bildschirms anzusehen oder Informationen online zu suchen, während parallel ein Programm läuft.

Neuer Smart Hub

Die 2022er Smart TVs von Samsung sind mit einem neuen Smart Hub ausgestattet, der das Kuratieren und die Suche nach Inhalten in Einklang bringt mit den Vorlieben der Nutzer. Der neue Smart Hub kann die Nutzer zu ihren präferierten Inhalten führen oder ihnen helfen, ohne lange Suche auch Neues zu entdecken. Die Seitenleiste des Smart Hub sorgt für einen nahtlosen Übergang zwischen den Kategorien Medien, Games (Gaming Hub) und Ambient.

• Gaming Hub: Mit dem Samsung Gaming Hub können sich Spieler über Game-Streaming-Dienste schneller in ihre Lieblings-Spiele einklinken und mitspielen. Durch Samsungs Partnerschaften mit den großen Branchenführern – NVIDIA GeForce Now, Stadia und Utomik – haben die Gamer zudem Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen – und das ist erst der Anfang.

• Watch Together: Mit der neuen App können die Nutzer mit Freunden und Familienmitgliedern per Video chatten, während sie gleichzeitig fernsehen.

• NFT-Plattform: Diese Anwendung bietet eine intuitive, integrierte Plattform für Suche, Kauf und Handel mit digitalen Kunstwerken über MICRO LED, Neo QLED und The Frame.

• Smart Calibration: Mit dieser Funktion ist das Finetuning der Einstellungen für eine tolle Bildqualität möglich. Der Basismodus ermöglicht eine schnelle und einfache Kalibrierung des Bildschirms innerhalb von 30 Sekunden, während der Professional Mode die Bildschirme in etwa 10 Minuten für eine nahezu makellose Bildqualität anpasst.

Zubehöroptionen

Die 2022er-Modelle werden mit einer Menge Zubehör geliefert, um das Nutzungserlebnis zu personalisieren. Die automatisch drehbare Wandhalterung und der Standfuß erlauben die vertikale Bildschirmnutzung wie die des Sero und ermöglichen durch automatisches Drehen des Bildschirms6 auch mobile Viewing.

Zudem unterstützen die 2022er Produkte ein vertikales Interface, einschließlich Smart Hub, und bieten ein vertikales Multi View Feature. Es wird Apps wie YouTube und TikTok sowie Mirroring und Casting im vertikalen Modus anbieten. Zudem sind Lifestyle-Funktionen wie Ambient Mode+ und Art Mode auch im vertikalen Modus verfügbar. Mit der neuen Rotationstaste auf der Fernbedienung können Nutzer den Bildschirm einfach per Tastendruck drehen.

Darüber hinaus bieten die erweiterten Rahmenoptionen für The Frame und die vollbeweglichen Slim-Fit-Wandhalterungen für alle TV7-Geräte einige Möglichkeiten für eine weitere Personalisierung.

Hohe Maßstäbe in Sachen Klang

Dem neuen Soundbar-Line-up hat Samsung Technologie-Upgrades spendiert, die ein intensives, dreidimensionales Klangerlebnis bieten. Q Symphony, die umfassende Surround-Sound-Experience, bei der Samsungs Neo QLEDs und Soundbars nahtlos zusammenspielen, arbeiten jetzt noch synchroner. Damit sind Soundbar und alle TV-Lautsprecher, einschließlich der Top-Channel-Lautsprecher synchronisiert, und sorgen so für eine ausgedehnte, kraftvolle Klanglandschaft.

Die 2022 Soundbars von Samsung verfügen außerdem über Wireless Dolby Atmos Konnektivität8, eine kabellose Smart TV-Soundbar-Verbindung, bei der sowohl der Bildschirm als auch die Soundbar-Lautsprecher ein faszinierendes Klangerlebnis ohne störende Kabel liefern.

Darüber hinaus weiß die neue HW-S800B Ultra Slim Soundbar in der Kategorie der schlanken Soundbars von Samsung zu überzeugen und liefert durch die Integration der Passivradiator-Technologie in den Subwoofern einen ausdrucksstarken Bass in kompakter Form. Mit echten Top-Firing-Lautsprecherkanälen bietet die neue Ultra Slim Soundbar einen kraftvollen Sound bei einer Tiefe von nur 4 cm.

„Die Rolle des Bildschirms hat sich in den letzten Jahren – bedingt durch technologische Fortschritte und neue Formen von Unterhaltungsdiensten – sehr grundlegend verändert. Mit unseren neuen Samsung Produktreihen bieten wir für unsere Kunden ein umfassendes immersives Video- und Audioerlebnis, das sich individuell an ihre Bedürfnisse anpassen lässt“, sagt Leif-Erik Lindner, Vice President Consumer Electronics bei Samsung Electronics GmbH. „Ob Film- oder TV-Liebhaber, Gamer oder sogar Kunstfreund – wir haben ein Portfolio aus hochwertigen Produkten, die fast jeden Raum bereichern können.“

