2024 QNED-Fernseher von LG beeindrucken mit verbesserter Bildqualität

LG Electronics (LG) präsentiert die neuesten Produktreihen von 2024 QNED und QNED Mini LED-Fernsehern.

Die Serie umfasst verschiedene Bildschirmgrößen bis zum beeindruckenden 98-Zoll-Modell und zeichnet sich durch lebendige Bildqualität, fortschrittliche KI-Technologien, vielfältige Personalisierungsoptionen und elegantes Design aus. Die LG 2024 QNED-Fernseher sind mit dem α8 KI-Prozessor ausgestattet, der im Vergleich zu früheren Modellen die KI-Leistung nochmal um das 1,3-fache, die Grafikleistung um das 2,3-fache und die Verarbeitungsgeschwindigkeit um das 1,6-fache steigert.

„Das 2024 LG QNED TV-Sortiment hebt das Fernseherlebnis auf ein völlig neues Level. Dafür sorgt ein fortschrittlicher Prozessor, der herausragende audiovisuelle Erlebnisse über verschiedene Bildschirmgrößen hinweg ermöglicht und gleichzeitig ein personalisiertes Nutzererlebnis bietet, das auf den individuellen Lebensstil und die Vorlieben jedes einzelnen Nutzers zugeschnitten ist“, erklärt Baik Seon-pill, Leiter der Produktplanungsabteilung der LG Home Entertainment Company. „Wir sind weiterhin bestrebt, ein unvergleichliches Kundenerlebnis zu schaffen und können dabei auf unsere jahrzehntelange Erfahrung mit webOS zurückgreifen.“

Ultimative Bildqualität dank Deep-Learning

Die herausragende Bildqualität der LG 2024 QNED-Fernseher wird durch innovative Technologien wie AI Picture Pro erreicht. Dieser Deep-Learning-Algorithmus nutzt modernste Technologie für eine verfeinerte visuelle Darstellung und bietet eine ultimative Bildintensität. Das vielseitige Feature unterscheidet gekonnt Gesichter, Objekte und Hintergründe innerhalb einer Szene und optimiert die Textur sowie feine Details, die dargestellt werden sollen, um so realistische Bilder zu erzeugen. Dynamic Tone Mapping Pro segmentiert das Bild in mehrere Bereiche und analysiert diese einzeln, um die dunkelsten und hellsten Bereiche zu erkennen und Details mit präziser HDR-Optimierung hervorzuheben. So entsteht ein Bild mit dreidimensionaler Tiefe. Benutzer können mit dem personalisierten Bildassistenten einfach die Bildqualität nach ihren Vorlieben anpassen.

Die Quantum Dot- und NanoCell-Technologien sorgen bei den neuesten QNED-Fernsehern von LG für gestochen scharfe und lebendige Bilder, die ein besonders realistisches Seherlebnis ermöglichen. Dank der verbesserten Farbwiedergabe erhöht sich die visuelle Tiefe – so entsteht ein noch intensiveres und dreidimensionaleres Home Entertainment-Erlebnis.

QNED TVs von LG verfügen zudem über eine Local Dimming-Technologie, die einen lebendigen Kontrast und außergewöhnliche Helligkeit garantiert.

Die LG QNED Mini-LED-Fernseher erzielen ebenfalls realistische Kontraste und nutzen dabei die Precision Dimming-Technologie, um die Farbabstufungen und die genaue Steuerung der Hintergrundbeleuchtung weiter zu verbessern.

Beim LG QNED Mini-LED-Fernseher QNED90 sorgt Million Grey Scale zusätzlich dafür, dass Grautöne und Abstufungen mit einer 20-Bit-Genauigkeit differenziert werden und so auch hier ein äußerst lebendiger Kontrast entsteht.

Hervorragender Klang und raffiniertes Design

Neben der brillanten Bildqualität besticht AI Sound Pro durch den hervorragenden Klang des virtuellen 9.1.2 Surround-Sounds aus den integrierten Lautsprechern des Fernsehers. Für ein einheitliches Audiosystem integriert WOW Orchestra nahtlos die LG Soundbar sowie die Lautsprecher des TVs und sorgt so für ein faszinierendes 3D-Klangerlebnis.

Beeindruckend ist auch die Optik der LG 2024 QNED-Fernseher: Sie bestechen durch ihr schlankes und raffiniertes Design mit einem Profil von nur 29 mm, das sich in jeden Raum nahtlos einfügt und einen hochwertigen Touch verleiht. Die Geräte können auch problemlos an der Wand montiert werden und bieten so mehr Flexibilität bei der Anordnung von Möbeln und Geräten.

Personalisierung und webOS Smart-TV-Plattform verbessern Nutzungserlebnis

Verbessert wird das Home-Entertainment-Erlebnis durch vielseitige Personalisierung und erhöhtem Komfort. LGs webOS Re:New-Programm¹ ermöglicht ein Upgrade auf die neueste Version der webOS Smart-TV-Plattform, um Nutzern in den nächsten fünf Jahren immer das aktuellste Nutzungserlebnis bieten zu können. Das Angebot gilt für die LG QNED Mini LED 8K-Modelle, die bereits im Jahr 2022 auf den Markt gekommen sind (QNED99 und QNED95 Serie) und wird in Zukunft auf weitere Modelle der QNED TV-Reihe weltweit ausgeweitet.

Über die LG webOS Smart-TV-Plattform können Nutzer individuelle Profile erstellen und so das Fernseherlebnis an ihre Vorlieben anpassen. Die TV-Geräte unterscheiden auf Grundlage der Nutzerprofile zwischen verschiedenen Stimmen und können personalisierte Empfehlungen anbieten, indem sie Muster aus der umfassenden Nutzungshistorie interpretieren.

Darüber hinaus verfügt der Hauptbildschirm der neuesten Version von webOS über die Dynamic Q Card, für einen schnellen und mühelosen Zugriff auf die Dienste, die in Kategorien wie Home Office, Home Hub, Sport und Spiele unterteilt sind. Damit Nutzer ihre digitalen Lieblingsmedien genießen können, unterstützen die LG 2024 QNED-Fernseher auch Apple AirPlay und Chromecast. So werden Konnektivität und Kompatibilität mit mobilen Geräten verbessert.

Davon profitieren können auch Nutzer mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen: Die LG 2024 QNED-Fernseher bieten eine Reihe von barrierefreien Funktionen, darunter spezielle Menüeinstellungen, Avatare in Gebärdensprache, Fernbedienungs-Tutorials und Anleitungen zur schnellen Problemlösung.

Die 2024 QNED TV-Reihe von LG erfüllt die unterschiedlichen Bedürfnisse und Vorlieben der Kunden mit einer breiten Palette von Bildschirmgrößen, angeführt von dem ultragroßen 98-Zoll-Blockbuster, der die Zuschauer mit seiner beeindruckenden Größe in seinen Bann zieht. Mit der Einführung des riesigen 98-Zoll-Modells bedient LG die wachsende Nachfrage nach größeren Fernsehern auf dem Premium-LCD-TV-Markt. Darüber hinaus bietet die umfangreiche Produktpalette den Kunden mehrere Alternativen, die sich ideal für jeden Raum eignen, darunter 43-, 50-, 55-, 65-, 75- und 86-Zoll-Bildschirme.

Das komplette deutsche QNED TV-Line-up für 2024 sowie die dazugehörigen UVPs werden Anfang März bekanntgegeben.

www.lge.de