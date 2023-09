Wireless-Kopfhörer Px7 S2e von Bowers & Wilkins

Die britische Audiomarke Bowers & Wilkins bringt die optimierte Version seines preisgekrönten Wireless-Kopfhörers Px7 S2 mit aktivem Noise Cancelling auf den Markt: den Px7 S2e.

Bowers & Wilkins genießt einen ausgezeichneten Ruf als Hersteller von hochwertigen Kopfhörern, die True Sound – einen detaillierten, natürlichen und mitreißenden Klang, so wie er vom Künstler beabsichtigt ist – bieten. Der neue Px7 S2e ist das neueste Modell einer erfolgreichen Reihe leistungsstarker Premium-Kopfhörer, die allesamt auf der „True Sound“-Philosophie basieren.

Für eine noch bessere Soundqualität optimiert

Die umfassend überarbeitete digitale Signalverarbeitung (Digital Signal Processing, DSP) des Px7 S2e garantiert eine herausragende Soundqualität und Performance bei jeder Art von Musik und ermöglicht die Wiedergabe von Hi-Res-Audiodateien (24 Bit) von entsprechenden Streaming-Diensten. Dank der verbesserten Signalverarbeitung konnten die Ingenieure von Bowers & Wilkins auch die Akustik-Plattform des Px7 S2e neu abstimmen und dem Klang eine einzigartige Detailtreue, Dynamik und Räumlichkeit verleihen.

Für den Px7 S2e werden maßgeschneiderte 40 mm-Treiber verwendet, die auf die speziellen Anforderungen von Kopfhörern ausgelegt sind. Dank ihres extrem schnellen Reaktionsvermögens geben sie jede Nuance von Musikstücken originalgetreu wieder. Gleichzeitig sind sie äußerst verzerrungsarm, was einen präziseren Klang gewährleistet. Zudem sind die Treiber in den Ohrmuscheln angewinkelt, um an jeder Stelle denselben Abstand zum Ohr des Anwenders sicherzustellen und so einen natürlicheren und räumlicheren Klang zu schaffen.

Die leistungsstarke, verbesserte Signalverarbeitung und High-Performance-Treiberkonfiguration kombiniert der Px7 S2e mit der Wireless-Technologie aptX™ Adaptive von Qualcomm. So wird die kabellose Musikübertragung von kompatiblen Smartphones, Tablets und Computern automatisch optimiert. Darüber hinaus unterstützt der Px7 S2e auch USB-C und 3,5-mm-Klinkenanschluss. Entsprechende Kabel liegen dem mitgelieferten Etui bei.

Ungestörter Musikgenuss

Die optimierte Noise-Cancelling-Technologie von Bowers & Wilkins unterdrückt unerwünschte Störgeräusche, ohne die Musikqualität zu beeinträchtigen. Sechs leistungsstarke Mikrofone arbeiten Hand in Hand, um optimale Ergebnisse zu liefern: Zwei messen die Ausgangsleistung jedes Treibers, zwei reagieren auf Umgebungsgeräusche und zwei sorgen mithilfe verbesserter Rauschunterdrückung für eine kristallklare Sprachqualität beim Telefonieren. Durch die präzise Positionierung und Ausrichtung der Mikrofone wird zudem selbst in lauten Umgebungen eine ausgezeichnete Performance gewährleistet.

Volle Kontrolle dank Music App

Wie alle kürzlich eingeführten Kopfhörer lässt sich auch der Px7 S2e direkt über die Bowers & Wilkins Music App steuern und konfigurieren, was ein nahtloses Anwendererlebnis gewährleistet. Die App ermöglicht es, den Px7 S2e mit unterschiedlichen Bluetooth-fähigen Geräten zu koppeln, den Klang anzupassen, Noise-Cancelling und den Transparenzmodus zu aktivieren beziehungsweise zu deaktivieren, um mehr oder weniger Geräusche der Außenwelt wahrzunehmen, und den Akkustand im Auge zu behalten. Zudem bietet sie direktes Musikstreaming von kompatiblen Plattformen wie Deezer, Qobuz, TIDAL und TuneIn. Darüber hinaus lässt sich die Music App auch für andere Produkte von Bowers & Wilkins wie den beliebten Zeppelin verwenden und bietet so ein nahtloses Anwendererlebnis beim Wechsel zwischen Kopfhörer und Wireless-Lautsprechern.

Bedienelemente an den Ohrmuscheln sorgen für eine mühelose Steuerung auch ohne App. Außerdem können Anwender den Sprachassistenten ihres Smartphones einfach mit einem Fingertipp aktivieren. Die Akkulaufzeit von bis zu 30 Stunden ermöglicht es, den ganzen Tag und länger Musik zu hören, ohne den Kopfhörer zwischendurch neu aufladen zu müssen. Sollte das nicht genügen, sorgt eine 15-minütige Schnellladung für weitere sieben Stunden Hörgenuss. Nutzern von Android-Geräten steht zudem der Google Fast Pair Service zur Verfügung. Sollten sie ihren Kopfhörer verlegen, hilft ihnen die Google-Funktion „Mein Gerät finden“.

Optik und Komfort der Premiumklasse

Der Px7 S2e ist in den vier eleganten Farben Anthracite Black, Cloud Grey, Ocean Blue und Forest Green erhältlich. Das weiterhin schlanke und leichte Design mit optimierten Details und hochwertigen Materialien ist auf stundenlangen Tragekomfort ausgelegt. Die edlen Ohrpolster mit Memory-Schaumstoff umschließen und polstern die Ohren auf perfekte Weise und sind selbst bei langen Hörsessions angenehm zu tragen.

Der Px7 S2e ist zum Preis von 429 Euro erhältlich.

