TP-Vision erhält vier EISA Awards für Philips TV & Sound

TP Vision erhält höchste professionelle Anerkennung. Drei EISA Awards für Philips-TV und einer für die Soundbar.

Philips Ambilight OLED-TVs werden regelmäßig von der EISA prämiert, wobei die Gründe in der Kombination von hervorragender Bild- und Klangqualität, zukunftsweisender Technologie und dem eleganten europäischen Design liegen. Diese Eigenschaften brachten auch in diesem Jahr den Erfolg für die beiden OLED-TVs. Neu dazu kommt der PUS8807, ein LCD/LED-Ambilight TV, dessen Serie im Markt als „The One“ seit Jahren sehr erfolgreich ist. Ihn zeichnet im mittleren Preissegment des TV-Marktes das überzeugende Paket aus hoher Leistung und wichtigen Ausstattungsmerkmalen aus.

Für den Produktbereich Sound nimmt die Rückkehr der Marke Philips Fidelio weiter Fahrt auf und wird durch die EISA mit der zweiten Auszeichnung in Serie in der Kategorie „Integrierte Soundbar 2022/23“ für die Fidelio FB1 gewürdigt.

Die EISA Awards (Expert Imaging and Sound Association) gehören zu den wichtigsten Auszeichnungen von Spezialisten der Consumer Electronics-Branche. Seit 40 Jahren zeichnet die EISA die besten TVs, Foto- und Audioprodukte aus. Die Expertenjury setzt sich dabei aus Mitgliedern von 60 der weltweit am meisten respektierten Fachpublikationen aus 29 Ländern zusammen.

Den Gewinn der EISA Awards kommentiert Chief Marketing Officer Martijn Smelt von TP Vision so: „Das Team von TP Vision hat viel Zeit und Ressourcen investiert, um sicher zu stellen, dass Philips Ambilight TVs und Philips Audioprodukte weiterhin das Tempo an der Spitze des Marktes vorgeben. So sind wir natürlich sehr glücklich, dass unsere Arbeit eine solche offizielle Anerkennung von Experten erhält. Das Juroren Team der EISA genießt unseren größten Respekt, weshalb wir uns umso mehr über die Siege unserer Produkte freuen.“

Zur Auszeichnung des 65OLED+937 als EISA Heimkino TV 2022-2023, erklärt die Jury: Die Klangqualität steht nach wie vor ganz oben auf der Wunschliste eines jeden TV-Käufers, und Philips stellt sie mit dem 65OLED+937 in den Mittelpunkt. Ein integriertes Lautsprechersystem, das von der audiophilen Marke Bowers & Wilkins entwickelt wurde, verleiht diesem Fernseher den überwältigenden, raumfüllenden Klang, den sein 65 Zoll 4K OLED-Panel verdient. Diese 5.1.2-Kanal-Lautsprecherleiste glänzt von oben bis unten: neue seitlich abstrahlende Treiber und neu gestaltete Dolby Atmos-Einheiten erweitern das Klangfeld, der zentral montierte Titan-Hochtöner verleiht Dialogen eine prägnante Detailtreue und Positionierung, und ein 100 x 65 mm großer Tieftöner (der in einer eigenen Kammer untergebracht ist) sorgt für einen kraftvollen, satten Druck. Auch beim Design wurde nicht gespart: Das elegant abgewinkelte Gehäuse passt perfekt zum Tischfuß des Fernsehers und macht den 65OLED+937 zu einem Fest für Augen und Ohren.

Zur Wahl des 55OLED807 als den EISA Best Buy OLED TV für 2022-2023 schreibt die EISA: Der 55OLED807, das OLED-Gerät der Mittelklasse von Philips, bietet eine Performance und Ausstattung, die weit über seinen günstigen Preis hinausgeht. Dieser elegant gestaltete Flachbildschirm mit Ambilight-Beleuchtung und drehbarem Standfuß kombiniert das neueste, hellere EX-Panel mit einer neuen Generation des bewährten P5-Prozessors der Marke. Er bietet einen hervorragenden Schwarzwert, erstaunliche HDR-Spitzenwerte, gestochen scharfe 4K-Auflösung und authentische, lebendige Farben. Der 55OLED807 verfügt über eine umfangreiche Auswahl an Bildvoreinstellungen und tief eingreifenden Bildanpassungen, die ihn für Couchpotatos und Bildoptimierer gleichermaßen geeignet machen. Mit Anschlüssen wie zwei HDMI-Eingängen, die 120Hz-Video und variable Bildwiederholraten unterstützen, dürfen sich auch Gamer zu dieser Party eingeladen fühlen.

Beeindruckt von dem ‘The One’ (55PUS8807) erklärt die Jury: Dieser 55-Zoll-LCD-Fernseher mit LED-Beleuchtung, der von seinem Hersteller Philips auch als „The One“ bezeichnet wird, stellt sich der Herausforderung, Film-, Fernseh- und Spieleunterhaltung in das Wohnzimmer zu bringen, ohne das Budget zu sprengen. Der 55PUS8807 ist ein deutliches Upgrade seines Vorgängers und richtet sich mit der neuen Game Bar-Funktion und den HDMI 2.1-Anschlüssen an Konsolenspieler, während das umfassende Android TV 11 Smart System Streaming-Plattformen und Music-on-Demand einführt. Die brillanten Farben und die hohe Helligkeit des Geräts unterstützen die 4K HDR-Wiedergabe (einschließlich HDR10+ und Dolby Vision), die auch in gut beleuchteten Räumen beeindruckt. Darüber hinaus sorgt das S-IPS-Panel des Fernsehers für einen weiten Betrachtungswinkel, so dass alle Familienmitglieder die Show genießen können.

Zur Philips Fidelio FB1 Soundbar, die erneut ein Highlight darstellt, erklärt die EISA Jury: Die FB1 ist das Juwel der Fidelio-Reihe von Philips, eine Soundbar mit vielen Funktionen, die eine beeindruckende, leistungsstarke Vorstellung aus nur einer Box bietet. Die Basswiedergabe ist herausragend, die beiden integrierten Subwoofer der FB1 haben die Kraft, Souveränität und den Tiefgang, den man normalerweise von einem externen Subwoofer erwartet, und die separaten Treiberanordnungen für die LCR-Kanäle sorgen für eine hervorragende Dialog- und Effektwiedergabe. 3D-Audio – ob Dolby Atmos, DTS:X oder virtuell – kommt über die raffiniert beleuchteten, nach oben gerichteten Lautsprecher der Soundbar. Insgesamt ist die Performance der FB1 so flüssig und klar, dass sie absolut fesselt. Das gilt auch für die Musikwiedergabe, die sie zu einer Soundbar für jede Gelegenheit macht.

Der 55OLED807 und der 55PUS8807 „The One“ sind bereits verfügbar und auch die Fidelio FB1 Sound wird in den kommenden Wochen in den Handel kommen. Der OLED+937 wird offiziell am 31. August in Berlin vorgestellt.