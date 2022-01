Michael Grandin verstärkt expert-Vorstand

Michael Grandin verstärkt zum 01.02.2022 den Vorstand der expert SE und der expert Wachstums- und Beteiligungs SE.

Grandin wird von Gerd-Christian Hesse in seine Ressortverantwortlichkeiten eingearbeitet mit dem langfristigen Ziel, dessen Nachfolge anzutreten.

„Wir begrüßen Michael Grandin recht herzlich bei expert und es freut uns sehr, ihn mit seiner langjährigen Berufserfahrung im Einzelhandel und umfassenden Expertise für expert gewonnen zu haben“, so der Aufsichtsratsvorsitzende Friedrich Wilhelm Ruf.

Michael Grandin war in verschiedenen kaufmännischen Leitungsfunktionen, unter anderem bei Zara/Massimo Dutti in Deutschland, bei der Lidl Stiftung und der KaDeWe Gruppe tätig und begleitete Konsolidierungen und Expansionen, sowie Online-Aktivitäten. Neben dieser fachlichen Kompetenz bringt er eine zum Unternehmen passende menschliche Kompetenz mit. Gerd-Christian Hesse wird bis Sommer 2023 Vorstandsmitglied bleiben und sich dann in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden.

www.expert.de