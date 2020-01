Jürgen Wolter neuer Leiter Vertrieb & Marketing bei Thorens

Thorens verstärkt per sofort sein Vertriebsteam für Deutschland und Österreich und holt mit Jürgen Wolters einen erfahrenen Vertriebs- und Marketing Profi mit an Bord.

Thorens, dass Unternehmen mit über 135 Jahren Tradition in der Unterhaltungselektronik, verstärkt prominent sein Team um den Vertriebs- und Marketingprofi Jürgen Wolters. Herr Wolters wird per sofort die Funktion des „Leiter Vertrieb & Marketing“ übernehmen. Neben seiner langjährigen Tätigkeit für Dynaudio und zuletzt als Betriebs- u. Vertriebsleiter bei ATR – Audio Trade, ist dies die konsequente Verstärkung für das in 2018 neu aufgestellte Thorens Team.

„Nach der Neuausrichtung im Jahr 2018 und dem damit verbundenen qualitativen Wachstum, ist dies ein weiterer Schritt den gestiegenen Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden“, so Inhaber Gunter Kürten.

Die regionale Betreuung der Händler durch die Handelsvertretungen Tholen e.K. und Simpro GmbH bleiben davon unberührt und arbeiten Hand in Hand mit der neu geschaffenen Position des Vertriebs-und Marketingleiters.

www.thorens.com