Neue AI-Notebooks Galaxy Book5 Pro und Galaxy Book5 360 von Samsung

Zuwachs in der Samsung Galaxy Book5 Familie: Das Galaxy Book5 Pro und das Galaxy Book5 360 überzeugen mit Intel Core Ultra-Prozessoren (Serie 2) und NPUs mit bis zu 47 TOPs.

Mit AI-Funktionen wie unter anderem AI Select setzen sie hohe Maßstäbe für einen produktiven Alltag. Nutzer können so jederzeit über ihr Notebook mit nur einem Klick auf ihr Galaxy Ecosystem zugreifen – komfortabel am großen Screen.

Die fortschrittlichen AI-Funktionen der neuen Samsung Galaxy Book5 Modelle unterstützen Nutzer*innen bei ihrer Produktivität und Kreativität. Das neue Samsung Galaxy Book5 Pro und Galaxy Book5 360 nutzen sowohl die verbaute als auch cloudbasierte AI, wodurch sich die allgemeine Performance bei AI-Anwendungen erhöht.

Auf diese neuen AI-Funktionen können sich Nutzer der Samsung Galaxy Book5-Serie freuen:

• AI Select macht die Suche nach Informationen noch einfacher, egal ob beim Surfen im Internet, beim Online-Shopping oder beim Anschauen eines Videos. Nutzer*innen klicken einfach auf das AI Select Symbol und wählen den gewünschten Suchbereich aus. AI Select zeigt im Anschluss die relevanten Suchergebnisse, genau wie auf dem Smartphone oder Tablet.

• Die Funktion Bild überarbeiten retuschiert Bilder und bereinigt verschwommene Aufnahmen. Die Künstliche Intelligenz skaliert außerdem alte Fotos mit niedriger Auflösung hoch und verwandelt sie in hochwertige Bilder mit schärferen Details.

Microsoft Link zu Windows ermöglicht den Zugriff auf Galaxy AI4-Funktionen auf Samsung Mobilgeräte, für mehr Produktivität auch am großen Notebook-Bildschirm. Bekannte Funktionen wie die Live-Übersetzung und der Transkriptionsassistent erweitern das Nutzungserlebnis um AI-Funktionen, die speziell dafür entwickelt wurden, die erweiterte Konnektivität zwischen Windows-11-PCs und Samsung Galaxy Geräten zu verbessern, die mit den kommenden Geräten der Samsung Galaxy S-Serie verfügbar sein wird.

• Nearby Devices zentralisiert die verknüpften Samsung Galaxy Geräte, sodass Nutzer*innen die Geräte in ihrer Umgebung aktivieren oder deren Einstellungen anpassen können.

• Über Storage Share öffnen und bearbeiten Nutzer*innen Dateien auf ihren verbundenen Geräten, ohne sie einzeln herunterladen zu müssen, indem sie ihr Telefon, Tablet und ihr Notebook wie ein einziges Gerät verwenden.

• Mehrfachsteuerung ermöglicht nahtloses Multitasking auf Samsung Geräten mit einheitlicher Steuerung – einfach in Menüs navigieren, auf Dateien zugreifen und Inhalte von kompatiblen Galaxy Smartphone, Tablet, Samsung TV oder Smart Monitor kopieren und einfügen.

• Second Screen verwandelt das Samsung Galaxy Tab mit einem Klick in einen zweiten Bildschirm für das Notebook und vergrößert so den Arbeitsbereich.

• Quick Share macht das Teilen von Bildern, Dokumenten und großen Dateien zwischen Samsung Galaxy Geräten ganz einfach. Sensible Daten werden verschlüsselt, um sie sicher zu teilen.

Hohe Leistung für hohe Produktivität

Auch bei leistungshungrigen Anwendungen bieten die dünnen und leichten AI-Notebooks überzeugende Performancewerte in einem modernen Design. Die Intel Core Ultra-Prozessoren (Serie 2) verfügen über eine fortschrittliche NPU, die bis zu 47 TOPs verarbeiten kann11, sodass Nutzer AI-intensive Aufgaben mit hoher Geschwindigkeit erledigen können.

Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 25 Stunden auf dem Samsung Galaxy Book5 Pro“ müssen Nutzer ihren Rechner nicht so schnell ans Stromnetz anschließen – geladen ist das Galaxy Book5 Pro in ca. 30 Minuten13 auf bis zu 35 %.

Das Dynamic AMOLED 2X Display des Samsung Galaxy Book5 Pro mit 3K-Auflösung und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz ist für eine hohe Effizienz optimiert: Es erweckt farbenfrohe Bilder zum Leben, glättet Bewegungen und reduziert die Blaulichtemission. Über den Touchscreen navigieren Nutzer schnell durch Apps, bearbeiten Inhalte und Projekte mit Multi-Touch-Gesten und steuern intuitiv mit einem Fingertipp. Dank Vision Booster eignet sich das Samsung Galaxy Book5 Pro auch für die Arbeit unter schwierigen Lichterverhältnissen. Die Funktion passt den Kontrast und die Farben mittels Tone Mapping an die jeweilige Umgebung an.

Quad-Lautsprecher und Dolby Atmos erzeugen einen ausgewogenen, kraftvollen Klang für ein ultimatives Surround-Sound-Erlebnis. In Verbindung mit den 38-mm-Tieftönern des Samsung Galaxy Book5 Pro“ – doppelt so groß im Vergleich zu den 18-mm-Tieftönern des Samsung Galaxy Book4 Pro – zeigen die Lautsprecher den feinen Unterschied mit tiefen Bässen für Unterhaltung und professionelle Nutzung.

Echtzeit-Schutz dank Samsung Knox

Dank eines separaten Sicherheitschips, der das Samsung Galaxy Book5 Pro in Echtzeit abschirmt, sorgt Samsung Knox für eine sichere und kollaborative Grundlage für den Schutz der Daten der Nutzer. Windows 11 baut auf dieses Security Layer auf und sorgt so für einen ganzheitlichen Secured-Core-PC-Schutz der Daten. Außerdem können die Samsung Galaxy Geräte dank der AI-Funktionen auf dem Gerät, ohne Daten in die Cloud hochzuladen, wodurch die Privatsphäre der Benutzer besser geschützt wird.

Verfügbarkeit

Das Samsung Galaxy Book5 Pro und das Samsung Galaxy Book5 360 werden ab Februar erhältlich sein, das Galaxy Book5 Pro zum Preis von 1.699 Euro, das Galaxy Book5 360 zum Preis von 1.499 Euro.

