Leica M11 – die logische Fortsetzung

Herzstück der neuen Leica-M-Generation ist ein Vollformat-CMOS-Sensor.

Raw-Dateien im DNG-Format oder JPEGs lassen sich wahlweise mit einer Auflösung von 60, 36 oder

18 Megapixeln erstellen. 60 Megapixel sollen für eine bei der M bisher unerreichte

Detailauflösung und Bildqualität sorgen, die niedrigeren Auflösungen dagegen für eine schnellere Arbeitsweise der Kamera, längere Bildserien und kleinere Dateien.

Wer mit der Leica M11 fotografiert, soll jetzt von einem optionalen elektronischen Verschluss profitieren. Dieser ermöglicht extrem kurze Belichtungszeiten bis zu 1/16.000 Sekunde für Bilder mit weit

geöffneter Blende bei hellem Licht und ermöglicht erstmals in einer M auch eine Mehrfeld-

Belichtungsmessung im Messsucher-Modus. Auch das Handling der M11 hat sich, laut Leica, in vielen Punkten gegenüber der Vorgängerin stark verbessert. Neu angeordnete und gestaltete Bedienelemente umrahmen das neue hochauflösende Touchdisplay mit 2,3 Millionen Pixeln. Die

M11 orientiert sich zudem an dem bewährten Bedienkonzept und der Menüstruktur der Leica

SL2 und Q2. Bei der schwarzen Version der Leica M11 besteht die Deckkappe aus hochwertigem, mit

besonders kratzfestem Lack versehenem Aluminium, was zu einer Gewichtsersparnis von rund

20 Prozent beziehungsweise 100 Gramm gegenüber Messing führt. Die Deckkappe der 640 Gramm

wiegenden, klassischen silbern verchromten Variante ist wie bisher aus Messing gefertigt.

Batterie und Speicherkarte können nun direkt entnommen werden und sind nicht mehr unter

einer abnehmbaren Bodenplatte verborgen. Zusätzlich zum SD-Karten-Steckplatz steht ein

interner Speicher mit 64 Gigabyte zur Verfügung und ermöglicht damit erstmals die parallele

Speicherung der Bilddaten auf zwei Speichermedien mit einer M-Kamera. Als Zubehör zur Leica M11 ist der neue Visoflex 2-Aufstecksucher erhältlich, der mit einer Auflösung von 3,7 Megapixeln die Bildkontrolle im Live-View-Modus ermöglicht. Die Leica M11 soll weltweit bereits verfügbar sein; der UVP beträgt 8.350 Euro inklusive Mehrwertsteuer.