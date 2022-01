Sony präsentiert die BRAVIA XR Fernseher des Jahres 2022

Sony präsentiert die neuesten BRAVIA XR Fernseher mit XR Backlight Master Drive für Mini-LEDs und XR Triluminos Max.

Neu sind in diesem Jahr die Modelle MASTER Series Z9K 8K und X95K 4K Mini LED, MASTER Series A95K, MASTER Series A90K und A80K 4K OLED sowie das Modell X90K 4K LED.

Gestützt auf den Cognitive Processor XR, ermöglicht die einzigartige XR Backlight Master Drive-Technologie bei den Modellserien Z9K und X95K eine präzise Steuerung der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung der neuesten Generation und sorgt dadurch für fantastische Helligkeit. Das Ergebnis ist ein nie dagewesener Dynamikbereich mit strahlenden Lichtern, beeindruckend tiefen Schwarztönen und herrlich realistischen Mitteltönen nahezu ohne Lichtreflexionen oder Halo-Effekte. Der Cognitive Processor XR ist auch die Basis für den neuen OLED-Bildschirm des Modells A95K mit XR Triluminos Max, der eine breite Farbpalette bietet und Schattierungen sowie Farbtöne in ihrer ganzen natürlichen Schönheit wiedergibt. Mit Millionen individuell gesteuerter, selbstleuchtender Pixel stellt der A95K mehr Farben dar als je zuvor und sorgt so für Sehgenuss auf neuem Niveau.

Diese jüngsten Innovationen sorgen dafür, die besten und mitreißendsten Seherlebnisse zu bieten und die Intentionen der Regisseure und Kameraleute unverfälscht zu erhalten. Bei Filmen profitieren die Zuschauer von dem optimierten Acoustic Surface Audio+ für OLED-Modelle beziehungsweise Acoustic Multi-Audio bei LED-Modellen. Dank dieser Technologien folgt der Sound dem Geschehen auf dem Bildschirm, um alle Szenen eindrucksvoll zum Leben zu erwecken. Darüber hinaus glänzt das kommende TV-Sortiment mit einer Reihe neuer Funktionen, die das Home Entertainment weiter verbessern und an individuelle Wünsche anpassen. In Zusammenarbeit mit Netflix führt Sony den Netflix Adaptive Calibrated Mode ein, der die Bildverarbeitung automatisch auf das Umgebungslicht abstimmt, damit Filme und Fernsehsendungen unter allen Bedingungen so dargestellt werden, wie es die Filmemacher beabsichtigt haben. Der neue BRAVIA CORE Calibrated Mode von Sony passt zudem die Bildqualität automatisch so an, dass sie der Vision und Intention der Filmemacher noch besser gerecht wird. Alle BRAVIA XR Fernseher des Jahres 2022 sind zudem „Perfekt für PlayStation 5“ und bieten damit zwei exklusive Funktionen für PS5 – Auto HDR Tone Mapping (Tone Mapping mit HDR-Automatik) und den Auto Genre Picture Mode (automatischen Genre-Bildmodus).

Außerdem stellt Sony dieses Jahr ein hochentwickeltes neues Kamera-Gerät vor: Die BRAVIA CAM erkennt, wo die Nutzer sitzen, und stimmt Bild und Ton perfekt darauf ab. Dabei bietet sie Gestensteuerung, Videochat-Funktion sowie jede Menge weiterer unterhaltsamer Funktionen.

Mit der steigenden Nachfrage nach noch größeren Fernsehbildschirmen kann der Ressourcen- und Energieverbrauch steigen. Sony setzt sich jedoch für Nachhaltigkeit ein und sorgt deshalb für Effizienzgewinne, die von der Entwicklung bis zum Fernseherlebnis reichen. Im Rahmen seines globalen Umweltplans „Road to Zero“ will Sony bis 2050 die ökologischen Auswirkungen all seiner Produkte und Geschäftsaktivitäten über den gesamten Lebenszyklus hinweg auf null reduzieren und so zu einer nachhaltigen Gesellschaft beitragen. Im Einklang mit diesen Zielen hat Sony bei den Fernsehern für 2022 vielfach seinen unternehmensintern entwickelten Recycling-Kunststoff SORPLAS verwendet. Dank SORPLAS konnte Sony den Anteil an recyceltem Material ohne Abstriche beim Design und der Langlebigkeit erhöhen und den Gesamtverbrauch an neuem Kunststoff um bis zu 60% senken – eine Menge, die rund 140.000.000 Compact Discs entspricht. Weiteres Plus: Die neue BRAVIA CAM von Sony erkennt, wenn sich die Nutzer nicht mehr vor dem Fernseher befinden, und dimmt dann den Bildschirm, um Energie zu sparen.

Cognitive Processor XR

Der Cognitive Processor XR hebt Bild und Ton auf ein neues Niveau. Der revolutionäre Prozessor, der in den BRAVIA XR Fernsehern von Sony verbaut ist, gibt alle Inhalte so wieder, wie Menschen sie sehen und hören. Dadurch gewährleistet er ein faszinierend realistisches Fernseherlebnis. Alle Bildelemente werden mittels Kreuzanalysen optimiert, insbesondere im Bereich des Hauptblickpunkts. So zeichnen sich die Bilder durch natürliche Tiefe, außergewöhnliche Kontraste und schöne, lebendige Farben aus.

XR Backlight Master Drive

Gestützt auf den Cognitive Processor XR, setzt XR Backlight Master Drive einen von Sony entwickelten Local-Dimming-Algorithmus ein, um Tausende von winzigen Mini-LEDs mit extrem hoher Dichte individuell und absolut präzise zu steuern. Das Ergebnis: außergewöhnliche Helligkeit, ein beeindruckender Dynamikbereich, tiefe Schwarztöne und bemerkenswert natürliche Mitteltöne.

360 Spatial Sound Personalizer

Diese Technologie ermöglicht es, perfekt optimierten räumlichen Klang zu hören, wenn BRAVIA XR Fernseher in Kombination mit Nackenbügel-Lautsprechern wie dem SRS-NS7 von Sony oder ausgewählten Kopfhörern von Sony verwendet werden. Dabei ist nur ein Mindestmaß an Konfigurationen erforderlich. Spezielle Apps personalisieren das Kino-Klangfeld indem sie die individuelle Ohrform der Nutzer analysieren.

Besserer Klang

Die neuen BRAVIA XR Fernseher von Sony lassen sich hervorragend mit einer Reihe von Audio-Produkten von Sony kombinieren, so etwa dem Home Entertainment-System HT-A9 oder der Soundbar HT-A7000. 360 Spatial Sound Mapping, eine Raumklangtechnologie in neuer Dimension, ist die jüngste Ergänzung der HT-A7000[10]. 360 Spatial Sound Mapping kalibriert den Klang für den jeweiligen Wohnraum und erzeugt eine Reihe optimal angeordneter Phantomlautsprecher für ein breiteres und intensiveres, kinoähnliches Klangfeld. Die Funktion Acoustic Center Sync] sorgt dafür, dass ein angeschlossener BRAVIA XR Fernseher in der 360 Spatial Sound Mapping-Konfiguration des Heimkinosystems oder der Soundbar die zentrale Rolle spielt. So lässt sich der Klang perfekt auf das Geschehen auf dem Bildschirm abstimmen.

BRAVIA CAM

Diese neue Technologie optimiert die Bild- und Tonqualität, sodass die Nutzer immer auf den VIP-Plätzen sitzen. Darüber hinaus bietet die BRAVIA CAM Gestensteuerung, einen Videochat und viele weitere unterhaltsame neue Funktionen.

Ambient Optimization Pro

In Verbindung mit der BRAVIA CAM bieten die neuen BRAVIA XR Fernseher ein noch nie dagewesenes Fernseherlebnis. Die BRAVIA CAM erkennt, wo sich die Nutzer im Raum befinden, wie weit sie vom Fernseher entfernt sind und passt dann die Ton- und Bildeinstellungen perfekt an.

Google TV

Bietet Zugriff auf über 700.000 Filme, Serien, Live-Programme und mehr aus Apps sowie Abonnements und sortiert diese nahtlos. Die Nutzer können anhand personalisierter Empfehlungen leicht interessante Sendungen und Filme entdecken, sie einer Merkliste hinzufügen und dort mit Lesezeichen versehen. Mithilfe der Google-Suche lassen sich auch vom Smartphone oder Laptop aus Inhalte auf die Merkliste setzen.

Premium-Fernbedienung

Die neue Premium-Fernbedienung von Sony aus Aluminium ist leicht zu reinigen und benutzerfreundlich, mit vereinfachten Tasten und einer Hintergrundbeleuchtung, die selbst im Dunkeln für Übersicht sorgt. Und dass die Fernbedienung unauffindbar hinter Sofakissen verschwindet, kann auch nicht mehr vorkommen: Dank Finder-Funktion können Nutzer die Fernbedienung über einen Klingelton orten.

BRAVIA CORE

Die BRAVIA CORE App ist ein vorinstallierter Filmdienst. Beim Erwerb eines BRAVIA XR Fernsehers erhalten die Käufer bis zu zehn Filme zum Einlösen und bis zu 24 Monate unbegrenztes Streaming. Die BRAVIA XR Technologie, Pure Stream und IMAX Enhanced sorgen für atemberaubende Bilder und ausdrucksstarken Klang bei allen Inhalten. Der BRAVIA CORE Calibrated Mode stellt sicher, dass für Filme automatisch die optimalen Bildeinstellungen gewählt werden, um ein wirklich außergewöhnliches Heimkinoerlebnis zu ermöglichen. Im Laufe der Zeit wird die App um weitere Funktionen erweitert. 2022 wird BRAVIA CORE in mehr als 75 Ländern verfügbar sein.

Netflix Adaptive Calibrated Mode

Ein neuer Darstellungsmodus, der mithilfe des BRAVIA XR Umgebungslichtsensors sicherstellt, dass die Intentionen der Regisseure bei allen Lichtverhältnissen erhalten bleiben. Da Sony bei dieser Funktion eng mit Netflix zusammenarbeitet, können die Zuschauer Netflix-Inhalte mit präziser Farbwiedergabe, stimmigen Kontrasten und realistischen Bewegungen genießen, ganz gleich, ob sie diese in einer dunklen oder gut beleuchteten Umgebung ansehen.

Perfekt für PlayStation 5

Kombiniert mit einer PlayStation 5 stehen die BRAVIA XR Fernseher für ein fantastisches Gaming-Erlebnis. Nur BRAVIA XR Fernseher sind in der Lage das Bild automatisch an die besten Einstellungen für die PlayStation 5 anzupassen, sowohl beim Spielen als auch beim Ansehen von Filmen. Die atemberaubende Bild- und Klangqualität versetzt die Nutzer stets mitten ins Geschehen. Und mit 4K/120 BpS über HDMI 2.1 bieten Sony Fernseher flüssige und klare Bewegungen für reaktionsschnelles Gaming.

Nachhaltigkeit

Sony setzt sich für Nachhaltigkeit ein, vom Entwicklungsprozess bis hin zum Fernseherlebnis. Dieses Jahr wird bei ausgewählten Modellen das von Sony entwickelte SORPLAS verwendet, ein zu 99% recyceltes Kunststoffmaterial. Dadurch kann der Verbrauch von neuem Kunststoff um bis zu 60%[8] gesenkt werden. Zudem hat Sony die Verpackung des Fernsehers um ca. 15% verkleinert und sowohl die dafür verwendete Tinte erheblich reduziert (um ca. 90%) als auch den Kunststoff (um ca. 35%). Außerdem erkennt die BRAVIA CAM von Sony, wenn sich die Zuschauer nicht mehr vor dem Fernseher aufhalten, und dimmt dann den Bildschirm, um Energie zu sparen.

www.sony.de/electronics/bravia-xr