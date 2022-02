EAGLE PRO AI Serie von D-Link für Wi-Fi 6

D-Link stellt die neue Produktlösungsreihe EAGLE PRO AI vor. Diese besteht aktuell aus den Mesh-Systemlösungen M32 und M15, dem Smart Router R15 und dem Mesh Range Extender E15.

Egal ob einzelnes Produkt oder als Kombi-Lösung im Mesh-Verbund: die Geräte garantieren eine schnelle und optimale WLAN-Versorgung mit bestem Wi-Fi 6 für reibungsloses Video-Streaming und unterbrechungsfreie Videotelefonie – ideal für das smarte Zuhause oder kleinere Büros. Smarte Optimizer-Funktionen verbessern die WLAN-Verbindungsqualität automatisch und priorisieren beispielsweise Echtzeitdaten vor anderen Anwendungen.

Flink wie ein Adler mit selbstoptimierendem WLAN

Die Geräte der neuen EAGLE PRO AI Reihe verfügen über aktuelle Wi-Fi 6 Technologie und überzeugen mit Datenraten von bis zu 3.200 Mbit/s (im 2,4 GHz Bereich bis 800 Mbit/s sowie im 5 GHz Bereich bis 2.402 Mbit/s beim M32). Dank smarter Funktionen, die in der neuen Serie zum Einsatz kommen, werden WLAN-Verbindungen bezüglich Verfügbarkeit, Leistung und Datenaufkommen automatisch optimiert. Endgeräte verbinden sich so beispielsweise stets mit dem am geringsten ausgelasteten WLAN-Funkkanal. Das smarte Netzwerk gewährt datenintensiven Live-Anwendungen wie Gaming, IP-Telefonie oder Streaming den Vortritt, um unerwünschte Unterbrechungen zu vermeiden. Der Mesh-Optimizer sorgt zudem für ein stärkeres und stabiles Mesh-WLAN im gesamten Zuhause.

Netzwerk bedienen und wissen, was darin vorgeht

Die Einrichtung und Steuerung sämtlicher Geräte ist einfach per Smartphone über die kostenlose EAGLE PRO AI App möglich. Egal ob Router, Extender oder Mesh-System: die Anwender*innen finden alle wichtigen Einstellungen zentral in der App. Das Nutzungsverhalten kann – falls gewünscht – durch wöchentliche Berichte ausgewertet werden. So hat man stets im Blick, was im eigenen Netzwerk passiert und welches Gerät die meiste Bandbreite benötigt. Eltern können die Zugriffszeiten ihrer Kinder einsehen, Regeln festlegen sowie in wenigen Klicks kritische Webseiten sperren. Der Router R15 sowie die Mesh-Systeme M32 und M15 sind zudem bequem per Sprachbefehl via Google Assistant oder Amazon Alexa steuerbar.

M32 und M15: Mesh-WLAN bis in den letzten Winkel

Erhältlich im 2er- oder 3er-Set, lassen sich WLAN mit den Mesh-Systemen M32 und M15 nahtlos auf bis zu 370 m² oder 500 m² (M15) und 510 m² bzw. 740 m² (M32) erweitern. So werden große Bereiche, wie beispielsweise mehrere Stockwerke, Garage oder Garten mit schnellem Zugang zum Internet versorgt. Das zeitlose Design der Mesh-Lösung lässt sich in jedes Raumkonzept integrieren und dank der smarten Mesh Roaming Technologie verbinden sich Endgeräte stets mit dem stärksten Signal. Die Dualband-Fähigkeit 802.11AX sorgt für Drahtlosgeschwindigkeiten von bis zu 1,5 bzw. 3,2 Gbit/s. Für eine zuverlässige Verbindung lassen sich alternativ Smart-TV und Co. per Kabel anschließen.

R15: Ein Router für alle Endgeräte

Der neue D-Link Router R15 versorgt bis zu 128 Endgeräte auf bis zu 230 m² mit nahtlosem WLAN – perfekt für die umfassende Heimvernetzung mit einer Vielzahl an Endgeräten wie Smart TV, Notebooks und Smartphones. BSS-Coloring verbessert die WLAN-Reichweite, richtet das Signal gezielt aus und reduziert Interferenzen in „lauten“ WLAN-Umgebungen. Vier simultane Streams (MU-MIMO), 1.024 QAM sowie die OFDMA-Technik optimieren die Netzwerkeffizienz, Geschwindigkeit und Reichweite.

E15: Einfach und schnell zur größeren WLAN-Abdeckung

Wem die Reichweite des vorhandenen WLANs nicht genug ist, kann dieses schnell und unkompliziert mit dem Range Extender E15 erweitern, um so ein robustes Mesh-WLAN-System errichten. Eine Reichweite von bis zu 230 m² ist hierbei möglich. Der neue D-Link WLAN-Extender E15 kann als „WLAN-Booster“ mit dem R15, aber auch mit jedem anderen vorhandenen WLAN-Router verwendet werden. Eine LED-Anzeige zeigt dabei jederzeit die Signalstärke an und ein Gigabit-LAN-Anschluss bindet bei Bedarf Endgeräte auch per Ethernet-LAN-Kabel an.

Verfügbarkeit und Preise

M15, R15 sowie E15 sind ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. Das Mesh-System M15 ist als 2er-Set für 152,00 Euro beziehungsweise als 3er-Set für 228,00 Euro, der Router R15 ist zu einem Preis von 73,90 Euro und der Range Extender E15 für 74,90 Euro erhältlich. Das Mesh-System M32 wird im Laufe des ersten Halbjahrs 2022 erhältlich sein.

