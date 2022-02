Samsung präsentiert 2022 Neo QLED TV Line-up

2022er Modelle des Neo QLED 8K und 4K erweitern Auswahl an hochwertigen TVs mit neuen Funktionen

Startfrei für das neue TV Line-up: Samsung stellt das neue Neo QLED 8K und 4K Smart TV-Portfolio sowie Neuheiten bei den Lifestyle TVs und Soundbars vor.

In Deutschland startet die Vorbestellung ab dem 2. März 2022. Die Produktserie baut auf der mehrfach ausgezeichneten1 Modellreihe des vergangenen Jahres auf und bietet verbesserte und neue Funktionen, die einen weiteren Fortschritt in Qualität und Leistung der Samsung Neo QLED 8K und 4K TVs darstellen.

Mit dem Flaggschiffmodell QN900B an der Spitze der Produktreihe umfasst das neue Neo QLED Portfolio weitere acht Modelle mit Größen von 43 bis 85 Zoll. Darunter befindet sich das Neo QLED 4K-Modell QN95B. Bei den Lifestyle TVs dürfen sich Kunden unter anderem auf neue Modelle des The Frame freuen. Für eine raumfüllende Klangkulisse sorgen die neuen Q-Soundbars HW-Q995B/ZG, HW-Q935B/ZG sowie HW-810B/ZG. Den passenden Sound bei Lifestyle TVs liefern die S-Soundbars HW-S811B/ZG und HW-S810B/ZG2.

Hohe Bildqualität

Die Ausstattung der 2022er Samsung Neo QLED-Reihe bietet den Nutzern eindrucksvolle Bildqualität. Unter anderem wird die Quantum-Mini-LED-Lichtquelle durch 14-Bit-HDR-Mapping weiter angepasst. Dadurch können dunkle und helle Szenen schärfer dargestellt werden. Durch Shape Adaptive Light wird die Quantum-Matrix-Technologie, die die Samsung eigenen Mini-LEDs steuert, noch präziser. Zahlreiche Details intensivieren das individuelle Fernseherlebnis.

Kraftvoller Surround-Sound

Zum ersten Mal unterstützen die Samsung Neo QLED-Fernseher die Dolby Atmos-Technologie. Multidirektionale Lautsprecher können ein immersives Home-Entertainmenterlebnis in den eigenen vier Wänden bieten. Neben der verbesserten Klangqualität sind die neuen Modelle mit Object Tracking Sound (OTS) ausgestattet. Diese Funktion ermöglicht es den Ton so zu steuern, dass er sich mit dem Objekt auf dem Bildschirm durch den Raum bewegt und für eine detailreiche Klangkulisse sorgt.

Mehr als ein TV-Erlebnis

Das neue Line-up der Samsung Neo QLED TVs bietet den Nutzern eine hohe Funktionalität und Anpassungsfähigkeit an ihre individuellen Bedürfnisse. Die aktuellen Entwicklungen umfassen eine angepasste Benutzeroberfläche, die die Suche nach Inhalten vereinfacht – einschließlich des erweiterten Senderangebots von Samsung TV Plus – und viele Möglichkeiten zur Personalisierung und für Empfehlungen bietet. Über den integrierten Smart Hub kann ein beeindruckendes Smart Home-Erlebnis geschaffen werden, indem eine Reihe intelligenter Geräte von dort aus gesteuert wird. Auch Gamer können auf ihre Kosten kommen: Der Samsung Gaming Hub enthält eine spezielle Gaming-Oberfläche und kann so Zugriff und Steuerung vereinfachen. Zusammen mit der Cloud-Gaming-Integration, der superschnellen Reaktionszeit (geringe Eingabeverzögerung), 4K@44Hz und HDMI 2.1 (alle Anschlüsse) sind die Nutzer für das Gameplay gerüstet.

