LG beendet Produktion und Verkauf von Solarmodulen, um sich in Zukunft stärker auf den Businessbereich zu konzentrieren

LG Electronics Inc. (LG) zieht sich aus dem Solargeschäft zurück. Dieser Entscheidung stimmte der Vorstand letzte Nacht zu. Grundlage für diesen Beschluss sind die zunehmenden Unsicherheiten im weltweiten Solarmodulgeschäft, ausgelöst von verschiedenen Faktoren wie beispielsweise der Verschärfung des Preiswettbewerbs und den steigenden Rohstoffkosten.

LG wird auch weiterhin hinter seiner Solarmarke stehen und das Unternehmen wird den Support für Kunden bereits bestehender LG Solarmodule auch nach Schließung der Geschäftseinheit noch einige Zeit fortführen. Die Produktion von Solarmodulen wird noch bis zum zweiten Quartal 2022 weitergeführt, um einen ausreichenden Bestand für den zukünftigen Kundendienst zu gewährleisten.

Die Business Solutions (BS) Company von LG, die das Geschäft mit Solarmodulen betreibt, wird ihr Portfolio um die wichtigsten Säulen herum neustrukturieren: Information Technology (IT) und Information Display (ID). Das Unternehmen will mit seinem vielfältigen Angebot an fortschrittlichen Produkten und maßgeschneiderten Dienstleistungen das Wachstum beschleunigen.

Zukünftig wird LG sein Know-how im Bereich erneuerbare Energien nutzen, um einen Mehrwert für seine Kunden zu schaffen. Das Unternehmen wird sich auf Wachstumssektoren konzentrieren und mithilfe von sich schnell entwickelnden Produkten und Lösungen wie dem Energiespeichersystem (ESS), Energiemanagementlösungen und anderen, noch anzukündigenden, Innovationen eine neue Ära der Nachhaltigkeit einläuten.

Die Schließung des Geschäftsbereichs Solarmodule wird voraussichtlich bis zum 30. Juni 2022 abgeschlossen sein.